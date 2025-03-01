Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

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Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.
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Google Maps
google.com
Google Maps, Google tarafından geliştirilen bir web eşleme hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, 360 ° interaktif panoramik sokaklar (sokak manzarası), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yürüyerek, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu taşıma ile seyahat etmek için rota planlaması sunar. . 2020'de Google Haritalar her ay 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldı.Google Maps, 2 teknolojide bir C ++ masaüstü programı olarak başladı. Ekim 2004'te şirket Google tarafından satın alındı ve bu da onu bir web uygulamasına dönüştürdü. Bir coğrafi veri görselleştirme şirketinin ve gerçek zamanlı bir trafik analizörünün ek kazanımlarından sonra, Google Haritalar Şubat 2005'te başlatıldı. Hizmetin ön uçta JavaScript, XML ve AJAX kullanıyor. Google Maps, Maps'ın üçüncü taraf web sitelerine gömülmesini sağlayan bir API sunuyor ve dünyanın birçok ülkesindeki işletmeler ve diğer kuruluşlar için bir konumlayıcı sunuyor. Google Map üreticisi, kullanıcıların dünya çapında hizmetin eşlemesini işbirliği içinde genişletmesine ve güncellemelerine izin verdi, ancak Mart 2017'den itibaren durduruldu. Ancak, bu özelliklerin Google Yerel Kılavuzlar Programına aktarılacağını açıkladığı için Google Haritalar'a kitle kaynaklı katkılar durdurulmadı. Uydu görünümü "yukarıdan aşağıya" veya kuşbakışı bir görünümdür; Şehirlerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin çoğu, 800 ila 1.500 feet (240 ila 460 m) uçan uçaklardan alınan hava fotoğrafçılığı, diğer görüntülerin çoğu uydudan. Mevcut uydu görüntülerinin çoğu üç yaşından büyük değildir ve düzenli olarak güncellenir. Google Haritalar, Mercator projeksiyonunun bir varyantını kullandı ve bu nedenle kutupların etrafındaki alanları doğru bir şekilde gösteremedi. Ağustos 2018'de Google Haritalar'ın masaüstü sürümü 3D küre gösterecek şekilde güncellendi. Ayarlardaki 2D haritaya geri dönmek hala mümkündür. Android ve iOS cihazları için Google Haritalar Eylül 2008'de piyasaya sürüldü ve özel park yardımı özellikleriyle birlikte GPS dönüşü gezinti. Ağustos 2013'te, akıllı telefonlar için dünyanın en popüler uygulaması olarak belirlendi, küresel akıllı telefon sahiplerinin% 54'ünden fazlası en az bir kez kullanıyor.2012 yılında Google, Mayıs 2017'de doğrudan 7.100'den fazla çalışanı ve yükleniciye sahip olduğunu bildirdi. , uygulamanın Android'de 2 milyar kullanıcısı olduğunu ve YouTube, Chrome, Gmail, Search ve Google Play dahil olmak üzere diğer birkaç Google hizmetiyle birlikte, Google Haritalar aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı.
Waze
waze.com
Waze (İbranice: Qare bölgeli; eski adıyla Freemap İsrail) Google'ın sahibi olduğu bir GPS navigasyon yazılımı uygulamasıdır. GPS desteği olan akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda çalışır. Bir cep telefonu ağı üzerinden konuma bağımlı bilgileri indirirken, dönüş navigasyon bilgileri ve kullanıcı tarafından gönderilen seyahat süreleri ve rota ayrıntıları sağlar. Waze, uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsiz olan topluluk güdümlü bir GPS navigasyon uygulaması olarak tanımlar. İsrail şirketi Waze Mobile Waze yazılımını geliştirdi. Ehud Shabtai, Amir Shinar ve Uri Levine şirketi kurdu. İki İsrail risk sermayesi firmaları, Magma ve Vertex Ventures İsrail ve erken aşamalı bir Amerikan risk sermayesi şirketi Bluerun Ventures finansman sağladı. Waze Mobile Google tarafından Haziran 2013'te satın alındı. Uygulama, hiperlokal reklamdan tahmini 130 milyon aylık kullanıcıya gelir elde eder.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap ücretsiz wiki dünya haritasıdır.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.maps, tam adresiniz olmasa bile varış noktanızı bulmanıza yardımcı olacaktır - toplu taşıma, araba kullanma veya yürüyüş yapmak için bir rota edinin.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps, Huawei tarafından Harmonyos, Android ve iOS işletim sistemi ile cihazlara sağlanan TomTom'a dayanan bir harita hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, 3D manzaralı çevresi, dönüş navigasyonu, baş yukarı görüntüleme ve yürüyerek, araba, bisiklet ve toplu taşıma ile seyahat etmek için rota planlaması sunar.
HERE WeGo
here.com
Burada Wego - Haritalar - Rotalar - Talimatlar - A'dan B'ye Bütün Yollar Bir
네이버 지도
map.naver.com
Arama alanı. Hayatları birbirine bağlamak. Tek bir aramayla konumlar, otobüsler, metrolar ve yollar da dahil olmak üzere tüm alanlara ilişkin bilgileri birbirine bağlayan yeni bir haritayı keşfedin. Naver Haritaları
腾讯地图
map.qq.com
Ülke genelinde 400'den fazla şehirde harita tarama, adres sorgusu, ilgi alanı arama, otobüs transferi, sürüş navigasyonu, otobüs güzergahları ve site sorguları gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tencent Maps, Tencent tarafından sağlanan, uydu görüntüleri, sokak haritaları, sokak görünümü ve tarihsel görünüm perspektifleri sunan bir masaüstü ve web haritalama hizmeti uygulaması ve teknolojisi ve ayrıca yürüyerek, araba veya toplu taşıma ile seyahat etmek için bir rota planlayıcısı gibi işlevler .
百度地图
map.baidu.com
Haritalara göz atın, arama konumlarını arama, otobüs sürüş yollarını kontrol edin, gerçek zamanlı yol koşullarını, seyahat rehberinizi ve yaşam asistanını kontrol edin. Metro hattı haritası tarama, sürüş planı sorgulama ve doğru ücret ve zaman bilgileri sağlayın. Baidu Haritalar (Baidu Haritalar), Google Haritalar'a benzer, ancak yalnızca Büyük Çin bölgesini kapsayan bir masaüstü ve mobil eşleme çözümüdür.
Qwant Maps
qwant.com
Doğru adresleri bulan ve sizi takip etmeden size rehberlik eden harita hizmeti.
Bing Maps
bing.com
Birden fazla konumun haritasını çıkarın, toplu taşıma/yürüme/arabayla yol tarifleri alın, canlı trafik koşullarını görüntüleyin, gezileri planlayın, uydu, hava ve cadde kenarı görüntülerini görüntüleyin. Bing Haritalar (daha önce Canlı Arama Haritaları, Windows Live Haritalar, Windows Live Local ve MSN Virtual Earth), Microsoft'un Bing arama motorları paketinin bir parçası olarak sağlanan ve aynı zamanda Bing Haritalar'ı da destekleyen Bing Haritalar Platformu çerçevesi tarafından desteklenen bir web haritalama hizmetidir. Kurumsal API'ler ve Azure Haritalar API'leri için. 2020'den beri harita verileri TomTom, OpenStreetMap ve diğerleri tarafından sağlanmaktadır.
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