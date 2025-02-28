Google Maps

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Google Maps, Google tarafından geliştirilen bir web eşleme hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, 360 ° interaktif panoramik sokaklar (sokak manzarası), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yürüyerek, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu taşıma ile seyahat etmek için rota planlaması sunar. . 2020'de Google Haritalar her ay 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldı.Google Maps, 2 teknolojide bir C ++ masaüstü programı olarak başladı. Ekim 2004'te şirket Google tarafından satın alındı ​​ve bu da onu bir web uygulamasına dönüştürdü. Bir coğrafi veri görselleştirme şirketinin ve gerçek zamanlı bir trafik analizörünün ek kazanımlarından sonra, Google Haritalar Şubat 2005'te başlatıldı. Hizmetin ön uçta JavaScript, XML ve AJAX kullanıyor. Google Maps, Maps'ın üçüncü taraf web sitelerine gömülmesini sağlayan bir API sunuyor ve dünyanın birçok ülkesindeki işletmeler ve diğer kuruluşlar için bir konumlayıcı sunuyor. Google Map üreticisi, kullanıcıların dünya çapında hizmetin eşlemesini işbirliği içinde genişletmesine ve güncellemelerine izin verdi, ancak Mart 2017'den itibaren durduruldu. Ancak, bu özelliklerin Google Yerel Kılavuzlar Programına aktarılacağını açıkladığı için Google Haritalar'a kitle kaynaklı katkılar durdurulmadı. Uydu görünümü "yukarıdan aşağıya" veya kuşbakışı bir görünümdür; Şehirlerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin çoğu, 800 ila 1.500 feet (240 ila 460 m) uçan uçaklardan alınan hava fotoğrafçılığı, diğer görüntülerin çoğu uydudan. Mevcut uydu görüntülerinin çoğu üç yaşından büyük değildir ve düzenli olarak güncellenir. Google Haritalar, Mercator projeksiyonunun bir varyantını kullandı ve bu nedenle kutupların etrafındaki alanları doğru bir şekilde gösteremedi. Ağustos 2018'de Google Haritalar'ın masaüstü sürümü 3D küre gösterecek şekilde güncellendi. Ayarlardaki 2D haritaya geri dönmek hala mümkündür. Android ve iOS cihazları için Google Haritalar Eylül 2008'de piyasaya sürüldü ve özel park yardımı özellikleriyle birlikte GPS dönüşü gezinti. Ağustos 2013'te, akıllı telefonlar için dünyanın en popüler uygulaması olarak belirlendi, küresel akıllı telefon sahiplerinin% 54'ünden fazlası en az bir kez kullanıyor.2012 yılında Google, Mayıs 2017'de doğrudan 7.100'den fazla çalışanı ve yükleniciye sahip olduğunu bildirdi. , uygulamanın Android'de 2 milyar kullanıcısı olduğunu ve YouTube, Chrome, Gmail, Search ve Google Play dahil olmak üzere diğer birkaç Google hizmetiyle birlikte, Google Haritalar aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı.