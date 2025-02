Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Somali

Google Maps

Google Haritalar, Google tarafından geliştirilen bir web haritalama hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, sokakların 360° etkileşimli panoramik panoramik görüntüleri (Sokak Görünümü), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yaya, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu taşıma ile seyahat için rota planlaması sunar. . 2020 yılında Google Haritalar her ay 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldı. Google Haritalar, Where 2 Technologies'de bir C++ masaüstü programı olarak başladı. Ekim 2004'te şirket, onu bir web uygulamasına dönüştüren Google tarafından satın alındı. Bir jeo-uzaysal veri görselleştirme şirketinin ve bir gerçek zamanlı trafik analizcisinin ilave satın alınmasından sonra, Google Haritalar Şubat 2005'te piyasaya sürüldü. Hizmetin ön ucu JavaScript, XML ve Ajax'ı kullanıyor. Google Haritalar, haritaların üçüncü taraf web sitelerine yerleştirilmesine olanak tanıyan bir API sunar ve dünya çapında birçok ülkedeki işletmeler ve diğer kuruluşlar için bir konum belirleyici sunar. Google Harita Oluşturucusu, kullanıcıların hizmetin haritasını dünya çapında ortaklaşa genişletmesine ve güncellemesine olanak tanıdı ancak Mart 2017'den itibaren durduruldu. Ancak, şirket bu özelliklerin Google Yerel Rehberler programına aktarılacağını duyurduğundan, Google Haritalar'a kitle kaynaklı katkılar durdurulmadı. uydu görünümü "yukarıdan aşağıya" veya kuş bakışı bir görünümdür; Şehirlerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin çoğu, 800 ila 1.500 fit (240 ila 460 m) yükseklikte uçan uçaklardan alınan hava fotoğraflarıdır; diğer görüntülerin çoğu ise uydulardan alınır. Mevcut uydu görüntülerinin çoğu üç yıldan daha eski değildir ve düzenli olarak güncellenmektedir. Google Haritalar, Mercator projeksiyonunun bir çeşidini kullandı ve bu nedenle kutupların etrafındaki alanları doğru şekilde gösteremedi. Ağustos 2018'de Google Haritalar'ın masaüstü sürümü, 3D dünyayı gösterecek şekilde güncellendi. Ayarlarda 2 boyutlu haritaya geri dönmek hâlâ mümkün. Android ve iOS cihazlar için Google Haritalar, Eylül 2008'de piyasaya sürüldü ve özel park yardımı özelliklerinin yanı sıra adım adım GPS navigasyonu da sunuyor. Ağustos 2013'te, akıllı telefonlar için dünyanın en popüler uygulaması olduğu belirlendi ve küresel akıllı telefon sahiplerinin %54'ünden fazlası bu uygulamayı en az bir kez kullandı. 2012'de Google, haritalama alanında doğrudan çalışan 7.100'den fazla çalışanın ve yüklenicinin bulunduğunu bildirdi. Uygulamanın, YouTube, Chrome, Gmail, Arama ve Google Play dahil olmak üzere diğer birçok Google hizmetiyle birlikte Android'de 2 milyar kullanıcısı olduğu bildirildi. Google Haritalar, aylık 1 milyarın üzerinde kullanıcıya ulaştı.