Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.
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Google Maps
google.com
Google Haritalar, dünya genelinde haritalar ve gerçek zamanlı bilgi sunarak kullanıcıların yerleri keşfetmelerini ve seyahat planlaması yapmalarını sağlar.
Waze
waze.com
Waze, kullanıcıların gerçek zamanlı trafik bilgileriyle dönüş yönlendirmeleri alan GPS navigasyon uygulamasıdır.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap, kullanıcıların düzenleyebileceği, güncellenen dünya haritalarını sunan bir harita platformudur.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex Haritalar, kullanıcıların şehirlerde araba, toplu taşıma veya yürüyerek yol bulmalarına yardımcı olan bir navigasyon uygulamasıdır.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo, sürüş, yürüyüş ve toplu taşıma için çevrimdışı haritalar sunan kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.
百度地图
map.baidu.com
Baidu Haritalar, kullanıcıların haritayı görüntülemesine, yerleri aramasına, trafik durumunu kontrol etmesine ve toplu taşıma rotalarını bulmasına olanak tanır.
네이버 지도
map.naver.com
Naver Haritalar, kullanıcıların yerleri arayıp ulaşım bilgileri alabileceği kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır.
카카오맵
map.kakao.com
KakaoMap, Kore'de en hızlı rotaları bulmanızı sağlayan bir harita ve navigasyon uygulamasıdır. Yerel mekanlar ve gerçek zamanlı trafik bilgileri sunar.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps, Huawei tarafından sunulan ve HarmonyOS, Android, iOS destekleyen bir harita uygulamasıdır. Yürüyüş, araç ve toplu taşıma için navigasyon hizmeti sunar.
腾讯地图
map.qq.com
Tencent Haritalar, kullanıcıların Türkiye genelinde haritalara erişimini sağlarken adres arama, rota planlama ve toplu taşıma bilgileri sunar.
Qwant Maps
qwant.com
Qwant Maps uygulaması, sizi takip etmeden doğru adresleri bulmanıza ve etrafı keşfetmenize yardımcı olan bir harita servisidir.
Bing Maps
bing.com
Bing Haritalar, çoklu konumların haritasını çıkarma, yön bulma, trafik durumu görüntüleme ve seyahat planlama gibi hizmetler sunan bir haritalama uygulamasıdır.