Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Harita Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
Harita hizmetleri, kullanıcılara etkileşimli haritalar ve coğrafi bilgiler sağlayan dijital platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler navigasyon, rota planlama, konum arama ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi özellikler sunarak seyahat, lojistik ve günlük navigasyon gibi alanlarda kullanıcı deneyimlerini geliştirir.
Yeni Uygulama Gönder
Google Maps
google.com
Google Haritalar, Google tarafından geliştirilen bir web haritalama hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, sokakların 360° etkileşimli panoramik panoramik görüntüleri (Sokak Görünümü), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yaya, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu ta...
Waze
waze.com
Waze (İbranice: ווייז; eski adıyla FreeMap Israel), Google'a ait bir GPS navigasyon yazılımı uygulamasıdır. GPS desteği bulunan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda çalışır. Bir cep telefonu ağı üzerinden konuma bağlı bilgileri indirirken, adım adım navigasyon bilgileri ve kullanıcı tarafından ...
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap ücretsiz wiki dünya haritasıdır.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex.Haritalar, tam adresiniz olmasa bile hedefinizi bulmanıza yardımcı olur; toplu taşıma, araba veya yürüyüş rotasını öğrenin.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - Haritalar - Rotalar - Yol Tarifleri - A'dan B'ye tüm yollar bir arada
百度地图
map.baidu.com
Haritalara göz atın, yerleri arayın, otobüs sürüş rotalarını kontrol edin, gerçek zamanlı trafik koşullarını, seyahat rehberinizi ve yaşam asistanınızı kontrol edin. Metro hattı haritasına göz atma, otobüs planı sorgulama ve doğru ücret ve saat bilgileri sağlar. Baidu Haritaları (Baidu Haritaları),...
네이버 지도
map.naver.com
Arama alanı. Hayatları birbirine bağlamak. Tek bir aramayla konumlar, otobüsler, metrolar ve yollar da dahil olmak üzere tüm alanlara ilişkin bilgileri birbirine bağlayan yeni bir haritayı keşfedin. Naver Haritaları
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Haritalar, Huawei tarafından HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara sağlanan TomTom tabanlı bir harita hizmetidir. Yaya, araba, bisiklet ve toplu taşıma ile seyahat için uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, 3 boyutlu çevre görünümü, adım adım navigasyon, baş üstü ekranı ...
腾讯地图
map.qq.com
Ülke genelinde 400'den fazla şehirde harita tarama, adres sorgulama, ilgi çekici nokta arama, otobüs transferi, sürüş navigasyonu, otobüs güzergahı ve site sorgulama gibi birçok hizmet sağlar. Tencent Haritalar, Tencent tarafından sağlanan, uydu görüntüleri, sokak haritaları, sokak görünümü ve tari...
Qwant Maps
qwant.com
Doğru adresleri bulan ve sizi takip etmeden size rehberlik eden harita hizmeti.