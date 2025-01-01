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En Popüler Son Eklenenler Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.