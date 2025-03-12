Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.
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Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways, web siteleri ve uygulamaları yönetmek için kullanıcı dostu bir bulut barındırma platformudur. Sunucu optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium, macOS için özel bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara MAC altyapısına uzaktan erişim sağlar ve uygulama geliştirme süreçlerini destekler.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace, işletmelere özel bulut ortamları tasarlayan ve yöneten bir platformdur. Altyapı hizmetleri, web barındırma ve depolama çözümleri sunar.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getiren, yüksek kaliteli ve tam yönetimli web barındırma hizmetleri sunar.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
20i
20i.com
20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity, barındırma hizmetlerini basitleştiren bir platformdur. Altyapı yönetimini otomasyon ve entegrasyon ile kullanıcılar için daha verimli hale getirir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.
NameHero
namehero.com
NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.
Gate.com
gate.com
Gate.com, güvenli bir sanal makine ortamında yönetilen premium WordPress barındırma hizmeti sunar ve web yönetim araçları içerir.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
ScalaHosting
scalahosting.com
Scalahosting, web sitesi barındırmayı kolaylaştıran, yüksek hız ve güvenlik sunan bulut tabanlı bir çözüm sağlar. Kullanıcı dostu arayüz ile yönetim imkanı sunar.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, yüksek performanslı WordPress ve WooCommerce siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik, hız ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile geliştirilmiştir.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ Host, işletmelere ve teknoloji meraklılarına web barındırma, sanal veri merkezleri ve sunucu çözümleri sunan kapsamlı bir barındırma uygulamasıdır.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, WordPress siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar, performans ve güvenliği artırarak kullanıcı dostu bir arayüzle yönetim sağlar.
Verpex
verpex.com
Verpex, web hosting, reseller hosting ve özel sunucular gibi çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmet sağlayıcısıdır.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.
Webscale
webscale.com
Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.
Pressable
pressable.com
Pressable, tamamen yönetilen bir WordPress barındırma platformudur. Kullanıcılarına stabilite, araçlar ve yüksek performans sunar.
Convesio
convesio.com
Convesio, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir WordPress siteleri için tasarlanmış bir barındırma platformudur. Kolay yönetim ve otomatik yedekleme sunar.
GrowLast
growlast.com
GrowLast, güvenilir bulut hosting ve alan adı sağlayıcısıdır. Hızlı, güvenli hizmetler sunarak, web sitelerinin verimli çalışmasını sağlar. 7/24 destek de mevcuttur.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium, güvenli ve ölçeklenebilir yönetilen WordPress barındırma hizmeti sunar. Web sitesi yönetimi ve optimizasyonu için araçlar sağlar.
HostForWeb
hostforweb.com
HostForWeb, kullanıcıların web sitelerini yönetip barındırmalarını sağlayan, çeşitli özellikler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir web barındırma platformudur.
WPX Hosting
wpx.net
WPX Hosting, yüksek hızlı ve güvenli WordPress barındırma hizmeti sunar. Otomatik yedeklemeler, 24/7 destek ve malware taraması gibi özelliklerle gelir.
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