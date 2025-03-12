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Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları
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Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways, web siteleri ve uygulamaları yönetmek için kullanıcı dostu bir bulut barındırma platformudur. Sunucu optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

MacStadium

MacStadium

macstadium.com

MacStadium, macOS için özel bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara MAC altyapısına uzaktan erişim sağlar ve uygulama geliştirme süreçlerini destekler.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

Rackspace, işletmelere özel bulut ortamları tasarlayan ve yöneten bir platformdur. Altyapı hizmetleri, web barındırma ve depolama çözümleri sunar.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

Unlimited Hosting Hub, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getiren, yüksek kaliteli ve tam yönetimli web barındırma hizmetleri sunar.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

20i

20i

20i.com

20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.

Hivelocity

Hivelocity

hivelocity.net

Hivelocity, barındırma hizmetlerini basitleştiren bir platformdur. Altyapı yönetimini otomasyon ve entegrasyon ile kullanıcılar için daha verimli hale getirir.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.

Gate.com

Gate.com

gate.com

Gate.com, güvenli bir sanal makine ortamında yönetilen premium WordPress barındırma hizmeti sunar ve web yönetim araçları içerir.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

Scalahosting, web sitesi barındırmayı kolaylaştıran, yüksek hız ve güvenlik sunan bulut tabanlı bir çözüm sağlar. Kullanıcı dostu arayüz ile yönetim imkanı sunar.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess, yüksek performanslı WordPress ve WooCommerce siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik, hız ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile geliştirilmiştir.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ Host, işletmelere ve teknoloji meraklılarına web barındırma, sanal veri merkezleri ve sunucu çözümleri sunan kapsamlı bir barındırma uygulamasıdır.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net, WordPress siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar, performans ve güvenliği artırarak kullanıcı dostu bir arayüzle yönetim sağlar.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex, web hosting, reseller hosting ve özel sunucular gibi çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmet sağlayıcısıdır.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.

Pressable

Pressable

pressable.com

Pressable, tamamen yönetilen bir WordPress barındırma platformudur. Kullanıcılarına stabilite, araçlar ve yüksek performans sunar.

Convesio

Convesio

convesio.com

Convesio, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir WordPress siteleri için tasarlanmış bir barındırma platformudur. Kolay yönetim ve otomatik yedekleme sunar.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

GrowLast, güvenilir bulut hosting ve alan adı sağlayıcısıdır. Hızlı, güvenli hizmetler sunarak, web sitelerinin verimli çalışmasını sağlar. 7/24 destek de mevcuttur.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium, güvenli ve ölçeklenebilir yönetilen WordPress barındırma hizmeti sunar. Web sitesi yönetimi ve optimizasyonu için araçlar sağlar.

HostForWeb

HostForWeb

hostforweb.com

HostForWeb, kullanıcıların web sitelerini yönetip barındırmalarını sağlayan, çeşitli özellikler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir web barındırma platformudur.

WPX Hosting

WPX Hosting

wpx.net

WPX Hosting, yüksek hızlı ve güvenli WordPress barındırma hizmeti sunar. Otomatik yedeklemeler, 24/7 destek ve malware taraması gibi özelliklerle gelir.

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