Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Convesio

convesio.com

Convesio yalnızca başka bir barındırma sağlayıcısı değildir. Altyapımız, yüksek performanslı, ölçeklenebilir WordPress sitelerini barındırmak için sıfırdan tasarlandı. Basit, uygun fiyatlı ve güçlü Convesio, karmaşık sunucu kurulumlarını çocuk oyuncağı haline getirir. Yük dengeleyiciler, veritabanı kümesi ve yedek dosya sistemi içeren bir WordPress sitesini bir dakikadan kısa sürede dağıtabilirsiniz! Alan Adları ve SSL'ler Convesio ile alan adınızı eklemek çok kolaydır. Bunu site kontrol paneline eklemeniz ve hangi sürümün birincil alan adı olduğunu seçmeniz yeterlidir. Arama sıralamanızı en üst düzeye çıkarmak ve ziyaretçilerinizin bilgilerinin güvende olduğunu bilmelerini sağlamak istiyorsanız bir SSL'ye ihtiyacınız vardır. Convesio'nun LetsEncrypt kullanarak SSL provizyonu 1 dakikadan kısa sürede gerçekleşir ve süre dolmadan otomatik olarak yenilenir. Otomatik Yedeklemeler Convesio, sitenizi yedeklemeyi, klonlamayı veya geri yüklemeyi kolaylaştırır. Yedeklemeleri ne sıklıkta alacağınızı ve ne kadar süre saklayacağınızı belirlemek için gelişmiş yedekleme ve saklama politikaları oluşturabilirsiniz. Hepsi sadece birkaç tıklamayla. DB, PHP, FTP ve daha fazlası Convesio, SFTP, PhpMyAdmin, PHP Sürümleri ve daha fazlasını içeren bir WordPress ana bilgisayarından bekleyebileceğiniz tüm temel ayarları sunar. Hiçbir eklenti gerektirmeden hızlı önbelleğe alma. Gerçekten mi! Convesio önbelleğe alma, WordPress için tamamen özel olarak oluşturulmuş ve sıfırdan tasarlanmıştır. Sıfır eklenti gereklidir ve platforma %100 yerleşiktir. Statik ve Dinamik Yaşam Süresi ayarlarını yönetin ve sayfa düzeyinde önbelleğe almayı kontrol etmek için normal ifadeler kullanın. PhpMyAdmin ile veritabanı erişimi Veritabanınıza phpMyAdmin gibi standart araçlarla erişin. İçe Aktarma, Dışa Aktarma, SQL Sorguları ve daha fazlasını gerçekleştirin. Her veritabanı, paylaşılabilen veya özel olabilen bir MySQL Percona Kümesi'nde çalışır.