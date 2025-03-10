Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.
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DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek performanslı bir bulut altyapısında barındırılmasını sağlar. Sunucu kurulumu, bakımı, güvenlik güncellemeleri ve yedeklemeler de dahil olmak üzere tüm teknik konularla biz ilgileniyoruz ve temel iş faaliyetlerinize odaklanmanıza olanak sağlıyoruz. Yönetilen Bulut Barındırma ihtiyaçlarınız için ElySpace'i seçerek, artan iş taleplerinizi sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek ölçeklenebilir ve esnek bir barındırma ortamına erişim kazanırsınız. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz web sitenizi 7/24 izleyerek optimum performans, çalışma süresi ve hızlı yükleme hızları sağlar. ElySpace ile sunucuların yönetimi ve bakımıyla ilgili karmaşıklıklar olmadan bulut teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Özel destek ekibimiz, barındırma ile ilgili her türlü soru veya sorunda size yardımcı olmak için her zaman hazırdır ve işletmenizin sorunsuz ve kesintisiz bir çevrimiçi varlığını garanti eder. Yönetilen Bulut Barındırma gücünü ElySpace ile deneyimleyin ve web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Siz işinizi ileriye taşımaya odaklanırken, teknik karmaşıklıkların üstesinden gelmemiz konusunda bize güvenin.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunar. Bu çeşitlilik ihtiyaçlarınıza en uygun hizmeti seçmenizi sağlar. Uygun Fiyatlandırma: Verpex, hizmetleri için rekabetçi fiyatlandırma sağlar. Örneğin, web barındırma hizmetimiz aylık 0,50 dolardan başlıyor. Ücretsiz Özellikler: Verpex, alan adı kaydı/aktarımı, günlük yedeklemeler ve SSL sertifikaları gibi çeşitli ücretsiz özellikler sunar. 7/24 Teknik Destek: Verpex 24 saat teknik destek sağlar. Bu, ihtiyacınız olduğunda yardım alabileceğiniz anlamına gelir; web sitenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bu çok önemli olabilir. 45 Günlük Para İade Garantisi: 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. Bu, hizmetlerimizi risksiz denemenize olanak tanır. Küresel Ağ: Verpex, beş kıtada 12 sunucu konumuyla desteklenen küresel bir ağa sahiptir. Bu, hedef kitlenizin konumundan bağımsız olarak web sitenizin hızlı yüklenmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Olumlu Müşteri İncelemeleri: Verpex, 204 kullanıcı incelemesine dayalı olarak 5 üzerinden 4,7 TrustScore ile olumlu kullanıcı yorumları aldı. Bu da birçok müşterinin hizmetlerinden memnun olduğunu gösteriyor. Ücretsiz Geçişler: Başka bir sağlayıcıdan geçiş yapıyorsanız Verpex ücretsiz geçişler sunar. Bu, geçiş sürecini daha sorunsuz ve daha uygun maliyetli hale getirebilir.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
NameHero
namehero.com
NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
GrowLast
growlast.com
GrowLast, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere hızlı, güvenilir ve güvenli bulut barındırma çözümleri sunan üst düzey bir web barındırma ve alan adı sağlayıcısıdır. GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri, benzersiz hız ve çalışma süresi sağlama taahhüdüyle performans için optimize edilmiş olup web sitelerinin hızlı yüklenmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar. GrowLast, ışık hızında bulut barındırma hizmeti sunmanın yanı sıra, web sitelerinin ziyaretçiler için güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için müşterilere ücretsiz bir alan adı ve ücretsiz SSL sertifikası da sağlar. Ayrıca, bilgili ve güler yüzlü uzmanlardan oluşan bir ekibin sunduğu 7/24 destek sayesinde müşteriler, web sitelerinin emin ellerde olduğundan emin olabilirler. İster yeni bir web sitesi açıyor olun ister mevcut sitenizi daha güvenilir bir barındırma çözümüne geçirmek istiyor olun, GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri mükemmel seçimdir. En son teknolojiye sahip altyapısı, benzersiz güvenlik özellikleri ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığıyla GrowLast, web sitesini güvenle barındırmak isteyen herkes için ideal ortaktır.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere veya portföy satın alımlarına yatırım yapıyor olsak da, hizmet ettiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için daima yenilikler yapıyoruz. Kullanıcılar Nexcess'e güveniyor çünkü dünya çapında yüz binlerce site ve mağaza işletiyoruz. Müşterilerimiz her gün daha yüksek hızlar, daha güçlü güvenlik, doğal ölçeklenebilirlik ve ötesinde destek sunacağımıza güveniyor. - 23 Yıllık Barındırma Deneyimi - Yönetilen 500.000 Web Sitesi - 10 Global Veri Merkezi - Beğenilen Ortak ve Ortaklık Programı - Inc. 5000 11 Kez Onur Sahibi - Magento Derneği Platin Ortak - Nexcess'ten Tam Olarak Yönetilen Barındırma ile 7/24/365 Destek, daha iyisi yerleşik. Yardıma Hazırız.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getiren, yüksek kaliteli ve tam yönetimli web barındırma hizmetleri sunar.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity, barındırma hizmetlerini basitleştiren bir platformdur. Altyapı yönetimini otomasyon ve entegrasyon ile kullanıcılar için daha verimli hale getirir.
WPX Hosting
wpx.net
WPX.net ile dünyanın EN HIZLI WordPress barındırma hizmetini ALIN (bağımsız olarak doğrulandı): -> Kevin Ohashi'nin bağımsız 2021 ReviewSignal.com WP'si wphostingbenchmarks.com adresinde küresel hız ortalaması testlerini barındırıyor (webpagetest.org'u kullandı) girilen 3 kategorinin tümünde KAZANAN test için) -> ReviewSignal.com'un bağımsız testinde son 3 yılda KAZANAN en yüksek Üst Seviye hız ödülleri -> Beğenilen blog yazarı Matthew Woodward'a göre 2 yıldır sektör lideri HIZ -> 30 saniyenin altında doğrulanmış ortalama destek yanıtı canlı sohbette geçirilen süre -> tüm WPX planlarına ÜCRETSİZ yüksek hızlı özel CDN (İçerik Dağıtım Ağı) dahildir -> tüm WPX müşterileri için istek üzerine ÜCRETSİZ site hızı optimizasyonu -> ÜCRETSİZ kötü amaçlı yazılım tarama ve KALDIRMA -> 24 içinde WPX'e ÜCRETSİZ site geçişi saat Mevcut sunucunuzun hızından, desteğinden veya ücretsiz özelliklerinden memnun değil misiniz? Daha sonra WPX.net'i deneyin.
Convesio
convesio.com
Convesio yalnızca başka bir barındırma sağlayıcısı değildir. Altyapımız, yüksek performanslı, ölçeklenebilir WordPress sitelerini barındırmak için sıfırdan tasarlandı. Basit, uygun fiyatlı ve güçlü Convesio, karmaşık sunucu kurulumlarını çocuk oyuncağı haline getirir. Yük dengeleyiciler, veritabanı kümesi ve yedek dosya sistemi içeren bir WordPress sitesini bir dakikadan kısa sürede dağıtabilirsiniz! Alan Adları ve SSL'ler Convesio ile alan adınızı eklemek çok kolaydır. Bunu site kontrol paneline eklemeniz ve hangi sürümün birincil alan adı olduğunu seçmeniz yeterlidir. Arama sıralamanızı en üst düzeye çıkarmak ve ziyaretçilerinizin bilgilerinin güvende olduğunu bilmelerini sağlamak istiyorsanız bir SSL'ye ihtiyacınız vardır. Convesio'nun LetsEncrypt kullanarak SSL provizyonu 1 dakikadan kısa sürede gerçekleşir ve süre dolmadan otomatik olarak yenilenir. Otomatik Yedeklemeler Convesio, sitenizi yedeklemeyi, klonlamayı veya geri yüklemeyi kolaylaştırır. Yedeklemeleri ne sıklıkta alacağınızı ve ne kadar süre saklayacağınızı belirlemek için gelişmiş yedekleme ve saklama politikaları oluşturabilirsiniz. Hepsi sadece birkaç tıklamayla. DB, PHP, FTP ve daha fazlası Convesio, SFTP, PhpMyAdmin, PHP Sürümleri ve daha fazlasını içeren bir WordPress ana bilgisayarından bekleyebileceğiniz tüm temel ayarları sunar. Hiçbir eklenti gerektirmeden hızlı önbelleğe alma. Gerçekten mi! Convesio önbelleğe alma, WordPress için tamamen özel olarak oluşturulmuş ve sıfırdan tasarlanmıştır. Sıfır eklenti gereklidir ve platforma %100 yerleşiktir. Statik ve Dinamik Yaşam Süresi ayarlarını yönetin ve sayfa düzeyinde önbelleğe almayı kontrol etmek için normal ifadeler kullanın. PhpMyAdmin ile veritabanı erişimi Veritabanınıza phpMyAdmin gibi standart araçlarla erişin. İçe Aktarma, Dışa Aktarma, SQL Sorguları ve daha fazlasını gerçekleştirin. Her veritabanı, paylaşılabilen veya özel olabilen bir MySQL Percona Kümesi'nde çalışır.
Gate.com
gate.com
Özel bir Sanal Makine ortamında Premium Yönetilen WordPress barındırma - kurumsal düzeyde web sitesi güvenliği ve hepsi bir arada web sitesi yönetim araçları paketi ile tamamlanır. Gate.com, pazarda bir boşluk tespit eden bir grup web barındırma uzmanı tarafından kuruldu: kapsamlı bir güvenlik çözümü gerektiren, ancak bunu gerçekleştirecek kaynaklara sahip olmayan, görev açısından kritik web sitelerine sahip çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme. Sınıfının en iyisi hizmetlerden yararlanarak, bu ihtiyacı karşılayan benzersiz bir Yönetilen WordPress barındırma deneyimi oluşturduk; güçlü bir web sitesi yönetim araçları paketiyle tamamlanan, özel bir Sanal Makine ortamında birinci sınıf web sitesi güvenliği sağlıyoruz. Bir şirket olarak, müşterilerimizin güvenilir Yönetilen WordPress barındırma sağlayıcıları ve web sitesi güvenlik ekibi olarak hizmet vermenin bir onur olduğunu düşünüyoruz.
HostForWeb
hostforweb.com
Chicago'nun önde gelen web barındırma sağlayıcısı, 2001'den bu yana her boyuttaki müşteriye güvenilir, ölçeklenebilir çözümler ve hizmetler sunuyor.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways, web siteleri ve uygulamaları yönetmek için kullanıcı dostu bir bulut barındırma platformudur. Sunucu optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium, macOS için özel bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara MAC altyapısına uzaktan erişim sağlar ve uygulama geliştirme süreçlerini destekler.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace, işletmelere özel bulut ortamları tasarlayan ve yöneten bir platformdur. Altyapı hizmetleri, web barındırma ve depolama çözümleri sunar.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.
20i
20i.com
20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.
Pressable
pressable.com
Yönetilen WordPress Hosting, Yeniden Tanımlandı. Standartlarınızı yükseltmenin zamanı geldi. Tepeden tırnağa tamamen yönetilen platformumuz size hak ettiğiniz istikrarı, araçları ve performansı sunar. Büyük liglere hoş geldiniz.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium hızlı, sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli Premium Yönetilen WordPress Hosting sunar. Platformumuz, inanılmaz hız, benzersiz kullanılabilirlik ve çalışma süresi sunmak üzere özel olarak optimize edilmiş web ölçeğindeki teknolojileri ve sistemleri kullanarak, profesyonel WordPress sitelerini barındırmak için özel olarak tasarlanmıştır. En son teknolojiye sahip endüstriyel sınıf Kurumsal WordPress Hosting'den ve yalnızca WordPress Uzmanları ve Deneyimli Sistem Mühendislerinden oluşan uzman 7/24 DevOps destek ekibinden yararlanın. Tamamen ücretsiz, tam özellikli deneme sürümümüzden yararlanarak ödüllü WordPress Hosting ve Dashboard deneyimimizi yaşayabilirsiniz.
ScalaHosting
scalahosting.com
Evrimi barındırmanın bir sonraki adımı. Web sitenizi 7/24/365 ölçeklenebilirlik, yüksek hız ve güvenlik sağlayan bulutta barındırarak büyümesine yardımcı olun.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımını, yönetimini ve bakımını basitleştirmek için otomasyon ve DevOps protokollerinden yararlanır. Webscale, on iki ülkede ve Fortune 1000 şirketlerinden sekizinde binlerce B2C, B2B ve B2E e-ticaret mağazasına güç veriyor ve Santa Clara, CA, Boulder, CO, San Antonio, Teksas, Bangalore, Hindistan ve Londra, Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunuyor.
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