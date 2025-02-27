Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.
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Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Kinsta
kinsta.com
Web projelerinizi Kinsta ile güçlendirin. WordPress siteleri, uygulamaları, veritabanları ve statik siteler için en hızlı, en güvenilir barındırma. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 120.000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir. Sitelerimiz, Google Cloud Platform'un 36'dan fazla veri merkezine sahip Premium Katman Ağı üzerindeki en hızlı sunucuları üzerine kurulmuştur. Ayrıca, Kurumsal düzeyde güvenlik duvarı, DDoS koruması, yalıtılmış kapsayıcı teknolojisi ve gönül rahatlığı için tam SOC 2 uyumluluğu içeren Cloudflare entegrasyonlarıyla güçlü site güvenliği elde edin. Ortalama ilk yanıt süresi iki dakikadan kısa olan 7/24/365 canlı sohbet desteğinin keyfini çıkarın. Yerleşik MyKinsta kontrol paneli, Kinsta APM ve DevKinsta ile sitelerinizi yönetmenizi ve optimize etmenizi kolaylaştırıyoruz. En önemli konulara odaklanabilmeniz için iş akışınızı kolaylaştıran ücretsiz araçlar. Kinsta.com'da 30 gün para iade garantisiyle başlayın.
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız HostItBro'yu seçin: ✅ Kullanımı kolay cPanel ✅ 7/24 profesyonel Canlı Sohbet desteği ✅ 8 kat daha hızlı WordPress barındırma ✅ %99,9 Uptime garantisi ✅ Uygun fiyatlar
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb Hosting 101.025'ten fazla memnun müşteriye hizmet veriyor ve bu sayı artıyor. AccuWeb Hosting'in çevrimiçi destek personeli haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Size kolaylık sağlamak için bir destek bildirimi oluşturabilir veya canlı bir çevrimiçi sohbete katılabilirsiniz. Tüm biletler ve sohbet istekleri, son derece yetenekli Seviye-3 barındırma teknisyenleri tarafından tatmin edici bir şekilde yanıtlanır. Destek biletlerinin çoğu 30 dakikadan kısa sürede yanıtlanır. AccuWebHosting'in sunucuları ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Hindistan'da bulunan son teknolojiye sahip veri merkezlerinde bulunmaktadır. Bu ultra modern veri merkezi, 7x24 saha personeli, çoklu internet bağlantısı, 7x24 tesis izleme, yangın söndürme sistemi, yedek güç jeneratörü, sürekli video gözetimi ve şifre kartı korumalı girişlerle donatılmıştır. Sunucuların çoğu, 64 ila 512 GB RAM'e sahip Dual Xeon E5 serisi işlemciler ve RAID10 kurulumuna sahip yüksek hızlı kurumsal sınıf sürücüler tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, tüm web barındırma paketleri Para İade Garantisi, olağanüstü %99,99 kesintisiz çalışma standardı ve 7x24 tabanlı destek ile birlikte gelir.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek performanslı bir bulut altyapısında barındırılmasını sağlar. Sunucu kurulumu, bakımı, güvenlik güncellemeleri ve yedeklemeler de dahil olmak üzere tüm teknik konularla biz ilgileniyoruz ve temel iş faaliyetlerinize odaklanmanıza olanak sağlıyoruz. Yönetilen Bulut Barındırma ihtiyaçlarınız için ElySpace'i seçerek, artan iş taleplerinizi sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek ölçeklenebilir ve esnek bir barındırma ortamına erişim kazanırsınız. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz web sitenizi 7/24 izleyerek optimum performans, çalışma süresi ve hızlı yükleme hızları sağlar. ElySpace ile sunucuların yönetimi ve bakımıyla ilgili karmaşıklıklar olmadan bulut teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Özel destek ekibimiz, barındırma ile ilgili her türlü soru veya sorunda size yardımcı olmak için her zaman hazırdır ve işletmenizin sorunsuz ve kesintisiz bir çevrimiçi varlığını garanti eder. Yönetilen Bulut Barındırma gücünü ElySpace ile deneyimleyin ve web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Siz işinizi ileriye taşımaya odaklanırken, teknik karmaşıklıkların üstesinden gelmemiz konusunda bize güvenin.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunar. Bu çeşitlilik ihtiyaçlarınıza en uygun hizmeti seçmenizi sağlar. Uygun Fiyatlandırma: Verpex, hizmetleri için rekabetçi fiyatlandırma sağlar. Örneğin, web barındırma hizmetimiz aylık 0,50 dolardan başlıyor. Ücretsiz Özellikler: Verpex, alan adı kaydı/aktarımı, günlük yedeklemeler ve SSL sertifikaları gibi çeşitli ücretsiz özellikler sunar. 7/24 Teknik Destek: Verpex 24 saat teknik destek sağlar. Bu, ihtiyacınız olduğunda yardım alabileceğiniz anlamına gelir; web sitenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bu çok önemli olabilir. 45 Günlük Para İade Garantisi: 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. Bu, hizmetlerimizi risksiz denemenize olanak tanır. Küresel Ağ: Verpex, beş kıtada 12 sunucu konumuyla desteklenen küresel bir ağa sahiptir. Bu, hedef kitlenizin konumundan bağımsız olarak web sitenizin hızlı yüklenmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Olumlu Müşteri İncelemeleri: Verpex, 204 kullanıcı incelemesine dayalı olarak 5 üzerinden 4,7 TrustScore ile olumlu kullanıcı yorumları aldı. Bu da birçok müşterinin hizmetlerinden memnun olduğunu gösteriyor. Ücretsiz Geçişler: Başka bir sağlayıcıdan geçiş yapıyorsanız Verpex ücretsiz geçişler sunar. Bu, geçiş sürecini daha sorunsuz ve daha uygun maliyetli hale getirebilir.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricinin, serbest çalışanın, site sahibinin ve ajansın WP işlerini büyütmesine yardımcı oluyor.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ oluşturma veya herhangi bir dijital proje türü için hızlı, istikrarlı ve güvenli web siteleri elde etmenize yardımcı olan yüksek performanslı bir web barındırma platformudur. küçük veya orta ölçekli işletme. Şirketlerin, işletmelerin ve bireylerin projelerini başarılı kılmaları için paylaşımlı, ucuz VPS (sanal özel sunucu), VDS (sanal özel sunucu) ve ucuz özel barındırma çözümleri sunar.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahiptir. Hostwinds müşterileri, hostinglerinin güvenilir ellerde kaldığını bilerek rahat edebilirler.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma hizmetlerinizin 21 kat daha hızlı ve yüksek kararlılığı için LiteSpeed teknolojisi ve CloudLinux platformu. • Web sitesi verilerinizi ve ziyaretçilerinizi siber tehditlerden korumak için ücretsiz SSL sertifikaları ve cPGuard güvenlik aracı. • Çevrimiçi varlığınızı ve sıralamanızı artırmak için ücretsiz alan adı (.in, .com) ve varsayılan SEO aracı. • Her türlü sorun veya sorunuzda size yardımcı olmaya hazır 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri. • Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun rekabetçi fiyatlandırma ve planlar. • Barındırma hizmetleriniz için optimum hız ve çalışma süresini sağlayan dünya çapındaki veri merkezleri.
NameHero
namehero.com
NameHero, 7/24/365 destek ve %99,9 çalışma süresiyle sınıfının en iyisi web barındırma, VPS barındırma, WordPress barındırma, bayi barındırma ve kurumsal barındırma sunan bir web barındırma ve alan adı yönetimi şirketidir.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
GrowLast
growlast.com
GrowLast, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere hızlı, güvenilir ve güvenli bulut barındırma çözümleri sunan üst düzey bir web barındırma ve alan adı sağlayıcısıdır. GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri, benzersiz hız ve çalışma süresi sağlama taahhüdüyle performans için optimize edilmiş olup web sitelerinin hızlı yüklenmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar. GrowLast, ışık hızında bulut barındırma hizmeti sunmanın yanı sıra, web sitelerinin ziyaretçiler için güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için müşterilere ücretsiz bir alan adı ve ücretsiz SSL sertifikası da sağlar. Ayrıca, bilgili ve güler yüzlü uzmanlardan oluşan bir ekibin sunduğu 7/24 destek sayesinde müşteriler, web sitelerinin emin ellerde olduğundan emin olabilirler. İster yeni bir web sitesi açıyor olun ister mevcut sitenizi daha güvenilir bir barındırma çözümüne geçirmek istiyor olun, GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri mükemmel seçimdir. En son teknolojiye sahip altyapısı, benzersiz güvenlik özellikleri ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığıyla GrowLast, web sitesini güvenle barındırmak isteyen herkes için ideal ortaktır.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere veya portföy satın alımlarına yatırım yapıyor olsak da, hizmet ettiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için daima yenilikler yapıyoruz. Kullanıcılar Nexcess'e güveniyor çünkü dünya çapında yüz binlerce site ve mağaza işletiyoruz. Müşterilerimiz her gün daha yüksek hızlar, daha güçlü güvenlik, doğal ölçeklenebilirlik ve ötesinde destek sunacağımıza güveniyor. - 23 Yıllık Barındırma Deneyimi - Yönetilen 500.000 Web Sitesi - 10 Global Veri Merkezi - Beğenilen Ortak ve Ortaklık Programı - Inc. 5000 11 Kez Onur Sahibi - Magento Derneği Platin Ortak - Nexcess'ten Tam Olarak Yönetilen Barındırma ile 7/24/365 Destek, daha iyisi yerleşik. Yardıma Hazırız.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity, 2002 yılında bir misyona sahip birkaç kişi tarafından kuruldu: barındırmayı basitleştirmeye odaklanan olağanüstü bir şirket yaratmak. Mükemmel bodrum katında bulunan tek bir sunucu rafıyla başlayarak vizyonumuz, yalnızca müşteri büyümesini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda onu teşvik eden bir barındırma şirketi kurmaktı. Çabalarımızı müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve başarısına odaklayan Hivelocity, bodrum katındaki tek bir sunucu rafından 4 kıtada 36 şehirde 38 birinci sınıf veri merkezini işletmeye kadar büyüdü. Bugün on binlerce özel sunucunun, sanallaştırılmış sunucunun ve özel bulut çözümünün bakımını ve yönetimini yapıyoruz. Veri merkezlerimizin her biri SSAE-16 SOC1 ve SOC2 sertifikalı olup HIPAA ve PCI uyumlu hizmetler de mevcuttur. Hivelocity özel bir şirkettir ve şu anda sektördeki en parlak 100'den fazla teknisyeni, mühendisi ve programcıyı istihdam etmektedir.
WPX Hosting
wpx.net
WPX.net ile dünyanın EN HIZLI WordPress barındırma hizmetini ALIN (bağımsız olarak doğrulandı): -> Kevin Ohashi'nin bağımsız 2021 ReviewSignal.com WP'si wphostingbenchmarks.com adresinde küresel hız ortalaması testlerini barındırıyor (webpagetest.org'u kullandı) girilen 3 kategorinin tümünde KAZANAN test için) -> ReviewSignal.com'un bağımsız testinde son 3 yılda KAZANAN en yüksek Üst Seviye hız ödülleri -> Beğenilen blog yazarı Matthew Woodward'a göre 2 yıldır sektör lideri HIZ -> 30 saniyenin altında doğrulanmış ortalama destek yanıtı canlı sohbette geçirilen süre -> tüm WPX planlarına ÜCRETSİZ yüksek hızlı özel CDN (İçerik Dağıtım Ağı) dahildir -> tüm WPX müşterileri için istek üzerine ÜCRETSİZ site hızı optimizasyonu -> ÜCRETSİZ kötü amaçlı yazılım tarama ve KALDIRMA -> 24 içinde WPX'e ÜCRETSİZ site geçişi saat Mevcut sunucunuzun hızından, desteğinden veya ücretsiz özelliklerinden memnun değil misiniz? Daha sonra WPX.net'i deneyin.
Convesio
convesio.com
Convesio yalnızca başka bir barındırma sağlayıcısı değildir. Altyapımız, yüksek performanslı, ölçeklenebilir WordPress sitelerini barındırmak için sıfırdan tasarlandı. Basit, uygun fiyatlı ve güçlü Convesio, karmaşık sunucu kurulumlarını çocuk oyuncağı haline getirir. Yük dengeleyiciler, veritabanı kümesi ve yedek dosya sistemi içeren bir WordPress sitesini bir dakikadan kısa sürede dağıtabilirsiniz! Alan Adları ve SSL'ler Convesio ile alan adınızı eklemek çok kolaydır. Bunu site kontrol paneline eklemeniz ve hangi sürümün birincil alan adı olduğunu seçmeniz yeterlidir. Arama sıralamanızı en üst düzeye çıkarmak ve ziyaretçilerinizin bilgilerinin güvende olduğunu bilmelerini sağlamak istiyorsanız bir SSL'ye ihtiyacınız vardır. Convesio'nun LetsEncrypt kullanarak SSL provizyonu 1 dakikadan kısa sürede gerçekleşir ve süre dolmadan otomatik olarak yenilenir. Otomatik Yedeklemeler Convesio, sitenizi yedeklemeyi, klonlamayı veya geri yüklemeyi kolaylaştırır. Yedeklemeleri ne sıklıkta alacağınızı ve ne kadar süre saklayacağınızı belirlemek için gelişmiş yedekleme ve saklama politikaları oluşturabilirsiniz. Hepsi sadece birkaç tıklamayla. DB, PHP, FTP ve daha fazlası Convesio, SFTP, PhpMyAdmin, PHP Sürümleri ve daha fazlasını içeren bir WordPress ana bilgisayarından bekleyebileceğiniz tüm temel ayarları sunar. Hiçbir eklenti gerektirmeden hızlı önbelleğe alma. Gerçekten mi! Convesio önbelleğe alma, WordPress için tamamen özel olarak oluşturulmuş ve sıfırdan tasarlanmıştır. Sıfır eklenti gereklidir ve platforma %100 yerleşiktir. Statik ve Dinamik Yaşam Süresi ayarlarını yönetin ve sayfa düzeyinde önbelleğe almayı kontrol etmek için normal ifadeler kullanın. PhpMyAdmin ile veritabanı erişimi Veritabanınıza phpMyAdmin gibi standart araçlarla erişin. İçe Aktarma, Dışa Aktarma, SQL Sorguları ve daha fazlasını gerçekleştirin. Her veritabanı, paylaşılabilen veya özel olabilen bir MySQL Percona Kümesi'nde çalışır.
Gate.com
gate.com
Özel bir Sanal Makine ortamında Premium Yönetilen WordPress barındırma - kurumsal düzeyde web sitesi güvenliği ve hepsi bir arada web sitesi yönetim araçları paketi ile tamamlanır. Gate.com, pazarda bir boşluk tespit eden bir grup web barındırma uzmanı tarafından kuruldu: kapsamlı bir güvenlik çözümü gerektiren, ancak bunu gerçekleştirecek kaynaklara sahip olmayan, görev açısından kritik web sitelerine sahip çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme. Sınıfının en iyisi hizmetlerden yararlanarak, bu ihtiyacı karşılayan benzersiz bir Yönetilen WordPress barındırma deneyimi oluşturduk; güçlü bir web sitesi yönetim araçları paketiyle tamamlanan, özel bir Sanal Makine ortamında birinci sınıf web sitesi güvenliği sağlıyoruz. Bir şirket olarak, müşterilerimizin güvenilir Yönetilen WordPress barındırma sağlayıcıları ve web sitesi güvenlik ekibi olarak hizmet vermenin bir onur olduğunu düşünüyoruz.
HostForWeb
hostforweb.com
Chicago'nun önde gelen web barındırma sağlayıcısı, 2001'den bu yana her boyuttaki müşteriye güvenilir, ölçeklenebilir çözümler ve hizmetler sunuyor.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine olarak, her büyüklükteki 1,5 milyondan fazla işletmenin, markanın ve ajansın WordPress'te desteklenmesine yardımcı oluyoruz. WordPress kullanarak müşterilerimizin çevrimiçi pazarlamasını, medyasını veya ticari varlığını büyütmek için birinci sınıf çözümler, hizmetler, destek ve araçlar sağlayarak yaratma özgürlüğünü güçlendirme misyonundayız. Çözümlerimiz, markaların ve ajansların, Yerel WP, Gelişmiş Özel Alanlar, WP Geçişi ve daha fazlası gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan araçlarla geleneksel WordPress®, WooCommerce® ve Headless sitelerini oluşturmasına, güçlendirmesine ve yönetmesine olanak tanır.
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudways'i büyüyen ajanslar ve e-ticaret işletmeleri için mükemmel bir seçim haline getirir.
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonellerin fikirlerinizi ekstra çalışma gerektirmeden gerçeğe dönüştürmeleri için gelişmiş seçenekler de içerir. DreamHost WP Website Builder'ın özellikleri şunları içerir: - Hızlı Başlangıç Sihirbazı - Aralarından Seçim Yapabileceğiniz 200'den Fazla Başlangıç Sitesi - Sürükle ve Bırak Web Sitesi Oluşturucu - Gerçek Zamanlı SEO Önerileri
MacStadium
macstadium.com
MacStadium, yalnızca macOS için ölçeklenebilir ve güvenli kurumsal bulut çözümleri sunan özel bir bulut hizmetleri sağlayıcısı ve hizmet olarak yazılım lideridir. Şirketin gelişmiş yazılım destekli altyapı paketi, yenilikçi teknolojisiyle birleşerek DevOps müşterilerinin Apple cihazlarında başarılı uygulama geliştirme için ihtiyaç duyduğu güvenlik, performans, güvenilirlik ve esnekliği sağlıyor. MacStadium tarafından desteklenen Orka® (Apple'da Kubernetes ile Düzenleme) Platformu, Mac derleme altyapısı için kullanılabilen tek Kubernetes yerel sanallaştırma katmanıdır. MacStadium, ABD ve AB'de çok sahalı operasyonlara sahip bir Summit Partners portföy şirketidir.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük hosting sağlayıcısıdır.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, önde gelen geliştiricilerin, pazarlamacıların ve BT'nin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturmak, başlatmak ve çalıştırmak için kullandığı web sitesi işlemleri (WebOps) platformudur. Pantheon, profesyonel geliştiricilerin en iyi uygulama sitelerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hazırlama ortamları, sürüm kontrolü, yedeklemeler ve iş akışı gibi tüm araçları içerir. 17 milyardan fazla sayfa görüntülemesiyle 700.000'den fazla siteyi destekleyen Pantheon'un konteyner tabanlı altyapısı, trafik artışları, güvenlik veya performans konusunda endişelenmeden web sitelerini daha hızlı başlatmanıza olanak tanır. Geliştirme aşamasında ücretsizdir. Yazılımı ilk günden itibaren aynı altyapı üzerinde ölçeklendirebilir ve bir daha asla bir sunucuya dokunamazsınız. Ücretsiz hesabınızı hemen oluşturun!
Platform.sh
platform.sh
Verimli, güvenilir ve güvenli. Platform.sh Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulut altyapısı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirmeden üretime iş akışlarını optimize ederek uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi azaltır. Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik sunarak geliştirme ekiplerine hem kontrol hem de gönül rahatlığı sağlar. Geliştiriciler için, geliştiriciler tarafından tasarlandı. 16.000'den fazla geliştirici, 7.000 müşteri tarafından benimsenen ve sevilen ve son 8 yılda kanıtlanmış olan Platform.sh, yaratıcı geliştirme ekiplerinin alışılmışın dışında düşünmesi için başlangıç noktası görevi gören, kullanıma hazır yetenekler sağlar. Hepsi bir arada PaaS ile 7x24 destek, yönetilen bulut altyapısı ve otomatik güvenlik ve uyumluluk sağlıyoruz. Uygulamaları güvenli ve günün her saati kullanılabilir durumda tutarak müşterilerimize verileri üzerinde tam kontrol sağlıyoruz. Platformcular uzak, küresel bir iş gücüdür ve biz çok kültürlü bir ekipte gelişiyoruz. Açık kaynağa ve açık, davetkar bir ortama kendimizi adadık. Ekibimiz dünyayı ve deneyim yelpazesini kapsamaktadır. Ortak noktamız, kültürel dokumuz nedir? Meraklı bir ruh ve bilgiye susuzluk; Yenilikçi fikir ve kültürlere duyulan istek. En iyi işinizi yapmanız için sizi özgür bırakan bir ortamda her şeyi birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc., merkezi San Antonio, Teksas'ın bir iç banliyösü olan Windcrest, Teksas'ta bulunan bir Amerikan yönetilen bulut bilişim şirketidir.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yönetim araçlarını ve benzersiz şirket içi çözümleri içerir. Sektör lideri müşteri hizmetleriyle birleştiğinde bu, SiteGround'u hem serbest çalışanlar, küçük işletmeler hem de web yöneticileri için tercih edilen web sitesi barındırma sağlayıcısı haline getirir. SiteGround'daki WordPress kullanıcıları, üstün web sitesi performansı ve kolay yönetim için özel araçlarla yönetilen hizmetin keyfini çıkarır.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü barındırma hizmetleri sunmaya kendini adamış tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Odak noktamız, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunmaktır. HostArmada olarak her işletmenin farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yelpazede barındırma çözümleri sunuyoruz. Barındırma hizmetlerimiz arasında, tümü web siteniz için yüksek performans ve çalışma süresi sağlayan sağlam bulut altyapısı ile desteklenen paylaşımlı barındırma, bayi barındırma, VPS barındırma ve özel CPU VPS yer alır. HostArmada ile ihtiyaçlarınıza en uygun barındırma planını seçebilir ve işletmeniz büyüdükçe bu planın ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kontrol panelimiz, teknik uzmanlığınız olmasa bile barındırma hesabınızı ve web sitenizi yönetmenizi kolaylaştırır. Web sitesi dosyalarınızı, veritabanlarınızı, alan adlarınızı ve e-posta hesaplarınızı yalnızca birkaç tıklamayla kolayca yönetebilirsiniz. HostArmada olarak müşteri desteğinin barındırma hizmetlerimizin kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, barındırmayla ilgili sorularınız veya karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda size yardımcı olmak için 7/24 hazır bulunan özel bir müşteri destek ekibimiz var. Ekibimiz son derece eğitimli ve bilgilidir; canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenilir yardım sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir web barındırma sağlayıcısı seçerken fiyatlandırmanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uygun fiyatlandırma ve şeffaf faturalandırma sunuyoruz. Hosting faturanız söz konusu olduğunda hiçbir gizli ücret veya sürpriz olmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı gösteren, sorunsuz 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. HostArmada, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere birinci sınıf web barındırma hizmetleri sunan güvenilir ve müşteri odaklı bir web barındırma şirketidir. Geniş barındırma çözümlerimiz, kullanıcı dostu kontrol panelimiz ve olağanüstü müşteri desteğimizle web sitenizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Sizi memnun müşterilerimizden oluşan topluluğumuza katılmaya ve farkı kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web Sitesi Oluşturucumuz, çevrimiçi varlığınızın oluşturulmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu arada, 10Web Hosting, web siteniz için en yüksek performansı, güvenilirliği ve hızı sağlayarak ileri teknolojiyi herkes için demokratikleştirir. 10Web ile biz teknik detayları yönetirken siz de tutkularınıza odaklanabilirsiniz.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated Hosting ihtiyacınıza yönelik bir çözüme sahiptir. %99,9 Çalışma Süresi Garantisi ile desteklenen ultra güvenilir hizmetin ve 7/24/365 Guru Mürettebat Destek ekibinin uzman desteğinin keyfini çıkarın.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web sitelerinin önemli olduğunu ve hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak için bize güvenebilmeleri gerektiğini biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güvenilir, kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri odaklı barındırma çözümleri ve bulut hizmetlerini düşük maliyetle sunmak için sağlam bir temel oluşturduk. HostPapa olarak müşterilerimize değer veriyoruz ve onların üstün müşteri hizmetlerine olan ihtiyaçlarının farkındayız. Müşterilerimiz memnun olana kadar biz memnun değiliz! HostPapa ile şunları elde edersiniz: * Zengin özelliklere sahip barındırma paketleri * Para iade garantisi * ÜCRETSİZ alan adı kaydı * Çalışma süresi garantileri * Çevrimiçi bilgi tabanı / desteği * Araçları kullanma / kurulum konusunda yardım * E-ticaret yetenekleri * Ücretsiz uygulamalar HostPapa ile şunlara güvenebilirsiniz: * Özel müşteri hizmetleri * Kaliteli ekipman * Maksimum garantili çalışma süresi * Yönetim için son derece işlevsel araçlar * Önde gelen özellik seti mevcut * Güvenli ve güvenilir yedeklemeler * Sağlam ve dürüst bir iş ortağı
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak oluşturulmuş ve sezgisel kontrol panelimiz My20i'den hızlı ve kolay bir şekilde yönetin. WordPress uzmanı mı? Siz ve müşterilerinizin siteleri için WordPress hazırlama, klonlama, yedekleme, önbellek, tam özellikli WordPress Yöneticisi ve daha fazlasını yerleşik olarak edinin (şişkin eklentilere gerek yoktur). 20i'ye geçiş kolaydır ve diğer ana bilgisayarlardan sınırsız sayıda siteyi yalnızca bir tıklamayla, ücretsiz olarak, istediğiniz zaman aktarabilirsiniz. Uzman Destek Ekibimiz, övgü dolu değerlendirmelere sahip web barındırma meraklılarından oluşmaktadır. Hazır yanıtlardan değil, yaptıklarını seven gerçek insanlardan yardım alın. Web siteleriniz önemliyse barındırma hizmetiniz de önemlidir; 20i'de itibarınızı artırabileceğiniz birinci sınıf barındırma deneyimleri sunuyoruz. Tüm hostinglerimiz %100 yenilenebilir enerjiyle çalışmaktadır.
Pressable
pressable.com
Yönetilen WordPress Hosting, Yeniden Tanımlandı. Standartlarınızı yükseltmenin zamanı geldi. Tepeden tırnağa tamamen yönetilen platformumuz size hak ettiğiniz istikrarı, araçları ve performansı sunar. Büyük liglere hoş geldiniz.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium hızlı, sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli Premium Yönetilen WordPress Hosting sunar. Platformumuz, inanılmaz hız, benzersiz kullanılabilirlik ve çalışma süresi sunmak üzere özel olarak optimize edilmiş web ölçeğindeki teknolojileri ve sistemleri kullanarak, profesyonel WordPress sitelerini barındırmak için özel olarak tasarlanmıştır. En son teknolojiye sahip endüstriyel sınıf Kurumsal WordPress Hosting'den ve yalnızca WordPress Uzmanları ve Deneyimli Sistem Mühendislerinden oluşan uzman 7/24 DevOps destek ekibinden yararlanın. Tamamen ücretsiz, tam özellikli deneme sürümümüzden yararlanarak ödüllü WordPress Hosting ve Dashboard deneyimimizi yaşayabilirsiniz.
ScalaHosting
scalahosting.com
Evrimi barındırmanın bir sonraki adımı. Web sitenizi 7/24/365 ölçeklenebilirlik, yüksek hız ve güvenlik sağlayan bulutta barındırarak büyümesine yardımcı olun.
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin hayatlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyonları yönetme stresini en aza indirir. amazee.io, kuruluşların bulut ve konteyner benimsemelerini hızlandırmalarını destekler ve geliştirici ekipleri için kolayca yönetilen Kubernetes sağlar. amazee.io dünyanın her yerinde 7/24/365 özel destekle çalışır.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımını, yönetimini ve bakımını basitleştirmek için otomasyon ve DevOps protokollerinden yararlanır. Webscale, on iki ülkede ve Fortune 1000 şirketlerinden sekizinde binlerce B2C, B2B ve B2E e-ticaret mağazasına güç veriyor ve Santa Clara, CA, Boulder, CO, San Antonio, Teksas, Bangalore, Hindistan ve Londra, Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunuyor.
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