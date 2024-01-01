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Yönetilen Barındırma Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Grönland
Yönetilen barındırma sağlayıcıları, tamamen hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan bilgisayar sunucularını kiralar. Bu hizmetler, donanım kurulumu, yazılım kurulumu ve devam eden sistem bakımı gibi genellikle şirket içi sunucu yöneticileri tarafından üstlenilen sorumlulukların dış kaynaklardan sağlanmasını amaçlamaktadır. Yönetilen barındırma, hem sanal özel sunuculara (VPS) hem de özel sunuculara hitap edebilir. Etkili sunucu yönetimi önemli ölçüde zaman ve BT uzmanlığı gerektirdiğinden, öncelikle sunucuları dahili olarak yönetme zorunluluğundan kaçınmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Yönetilen barındırmayı tercih eden kuruluşlar, yalnızca barındırılan web sitelerini ve e-posta hesaplarını yönetmeye odaklanarak kaynaklarını diğer önceliklere yönlendirebilir. Ek olarak, yönetilen barındırma sağlayıcıları genellikle sundukları arasında gelişmiş güvenlik özellikleri, otomatik yedeklemeler ve kötü amaçlı yazılım tespitini içerir. Bu hizmetler genellikle geleneksel web sitesi barındırma ile kesişir ve bazı sağlayıcılar belirli içerik yönetimi sistemleri için yönetilen barındırma konusunda uzmanlaşmıştır.
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Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
10Web
10web.io
10Web, lider bir Yapay Zeka Web Sitesi ve Yapay Zeka E-ticaret Oluşturucusudur. Günümüz çağında çevrimiçi fırsatlara erişimi demokratikleştiriyoruz. Yapay zeka destekli araçlarımız, teknik engelleri ortadan kaldırarak dijital işletmelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir. Yapay Zeka Web S...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, 1,2 milyondan fazla web sitesi ve dijital deneyim için yönetilen WordPress barındırma sağlar. 7/24 destek, sınıfının en iyisi güvenlik ve pazar lideri performans.
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, önde gelen geliştiricilerin, pazarlamacıların ve BT'nin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturmak, başlatmak ve çalıştırmak için kullandığı web sitesi işlemleri (WebOps) platformudur. Pantheon, profesyonel geliştiricilerin en iyi uygulama sitelerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hazı...
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc., merkezi San Antonio, Teksas'ın bir iç banliyösü olan Windcrest, Teksas'ta bulunan bir Amerikan yönetilen bulut bilişim şirketidir.
Kinsta
kinsta.com
Web projelerinizi Kinsta ile güçlendirin. WordPress siteleri, uygulamaları, veritabanları ve statik siteler için en hızlı, en güvenilir barındırma. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 120.000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir. Sitelerimiz, Google Cloud Platform'un 36'dan fazla veri ...
MacStadium
macstadium.com
MacStadium, yalnızca macOS için ölçeklenebilir ve güvenli kurumsal bulut çözümleri sunan özel bir bulut hizmetleri sağlayıcısı ve hizmet olarak yazılım lideridir. Şirketin gelişmiş yazılım destekli altyapı paketi, yenilikçi teknolojisiyle birleşerek DevOps müşterilerinin Apple cihazlarında başarılı ...
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahi...
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Sınırsız Barındırma Merkezi, yeni web sitenizi çevrimiçi hale getirmek için yüksek kaliteli, tam olarak yönetilen ve premium web barındırma hizmetleri sunar. En iyi ve en güvenilir sınırsız kişisel ve küçük işletme web barındırma garantisi.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity, 2002 yılında bir misyona sahip birkaç kişi tarafından kuruldu: barındırmayı basitleştirmeye odaklanan olağanüstü bir şirket yaratmak. Mükemmel bodrum katında bulunan tek bir sunucu rafıyla başlayarak vizyonumuz, yalnızca müşteri büyümesini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda onu teşvik e...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web siteleri...
Platform.sh
platform.sh
Verimli, güvenilir ve güvenli. Platform.sh Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulut altyapısı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirmeden üretime iş akışlarını optimize ederek uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi azaltır. Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik sunarak g...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ ol...
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak o...
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin hayatlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyonları yönetme stresini en aza indir...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma...
NameHero
namehero.com
NameHero, 7/24/365 destek ve %99,9 çalışma süresiyle sınıfının en iyisi web barındırma, VPS barındırma, WordPress barındırma, bayi barındırma ve kurumsal barındırma sunan bir web barındırma ve alan adı yönetimi şirketidir.
Pressable
pressable.com
Yönetilen WordPress Hosting, Yeniden Tanımlandı. Standartlarınızı yükseltmenin zamanı geldi. Tepeden tırnağa tamamen yönetilen platformumuz size hak ettiğiniz istikrarı, araçları ve performansı sunar. Büyük liglere hoş geldiniz.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek ...
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımın...
HostForWeb
hostforweb.com
Chicago'nun önde gelen web barındırma sağlayıcısı, 2001'den bu yana her boyuttaki müşteriye güvenilir, ölçeklenebilir çözümler ve hizmetler sunuyor.
Gate.com
gate.com
Özel bir Sanal Makine ortamında Premium Yönetilen WordPress barındırma - kurumsal düzeyde web sitesi güvenliği ve hepsi bir arada web sitesi yönetim araçları paketi ile tamamlanır. Gate.com, pazarda bir boşluk tespit eden bir grup web barındırma uzmanı tarafından kuruldu: kapsamlı bir güvenlik çözüm...
Convesio
convesio.com
Convesio yalnızca başka bir barındırma sağlayıcısı değildir. Altyapımız, yüksek performanslı, ölçeklenebilir WordPress sitelerini barındırmak için sıfırdan tasarlandı. Basit, uygun fiyatlı ve güçlü Convesio, karmaşık sunucu kurulumlarını çocuk oyuncağı haline getirir. Yük dengeleyiciler, veritabanı ...
WPX Hosting
wpx.net
WPX.net ile dünyanın EN HIZLI WordPress barındırma hizmetini ALIN (bağımsız olarak doğrulandı): -> Kevin Ohashi'nin bağımsız 2021 ReviewSignal.com WP'si wphostingbenchmarks.com adresinde küresel hız ortalaması testlerini barındırıyor (webpagetest.org'u kullandı) girilen 3 kategorinin tümünde KAZANAN...
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere...
GrowLast
growlast.com
GrowLast, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere hızlı, güvenilir ve güvenli bulut barındırma çözümleri sunan üst düzey bir web barındırma ve alan adı sağlayıcısıdır. GrowLast'ın bulut barındırma hizmetleri, benzersiz hız ve çalışma süresi sağlama taahhüdüyle performans için optimize edilmiş olup ...
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız Hos...
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricin...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizme...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
ScalaHosting
scalahosting.com
Evrimi barındırmanın bir sonraki adımı. Web sitenizi 7/24/365 ölçeklenebilirlik, yüksek hız ve güvenlik sağlayan bulutta barındırarak büyümesine yardımcı olun.
Pressidium
pressidium.com
Hızlı. Güvenilir. Güvenli. Ekonomik. Yönetilen WordPress Barındırma. Fortune 500'e kadar küçük işletmelerin güvendiği Yüksek Kullanılabilirlik barındırma hizmetimiz, web sitenizin uçmasını sağlayacaktır. Doğrudan sunulan yenilikçi özellikler ve 7/24 sunulan DevOps desteğiyle geçişi bugün yapın.