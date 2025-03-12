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Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı
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Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yönetilen DNS sağlayıcıları, müşterilerin web trafiğini verimli bir şekilde yönetmek için bilgi işlem gücünden yararlanır. Bu sağlayıcılar, çeşitli müşteri web siteleri, uygulamaları ve ağları arasındaki trafiği desteklemek için havuzlanmış veri merkezi kaynaklarını kullanır. Kullanıcılar, DNS trafiğini web tabanlı bir kontrol paneli veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yöneterek yük devretmeyi önleme, ziyaretçi kimlik doğrulaması ve DNS veri yönetimi gibi işlevleri etkinleştirebilir. Ek olarak, bazı sağlayıcılar dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı savunma sağlamak için güvenlik özellikleri içerir. Yönetilen sağlayıcıların çoğu, DNS hizmetlerine ek olarak alan adı kayıt kuruluşu olarak da işlev görür veya alan adı kayıt hizmetleri sunar. Bununla birlikte, bağımsız alan adı kayıt hizmetleri genellikle entegre yönetilen DNS çözümlerinde bulunan gelişmiş ağ trafiği kontrol yeteneklerinden yoksundur ve bunun yerine kullanıcıların web sitesi alan adlarını ayırmasına olanak sağlamaya odaklanır.

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Control D

Control D

controld.com

Control D, DNS filtreleme ve trafik yönlendirme platformudur. Kötü niyetli tehditleri engeller ve içerik filtrelemesi yapar.

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS Made Easy, kullanıcıların DNS kayıtlarını yönetmesini sağlayan basit bir ara yüz sunar. Hızlı ve güvenilir DNS yönetimi için çeşitli özellikler içerir.

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS, kullanıcıların DNS kayıtlarını yönetmelerini sağlayan güvenli ve hızlı bir DNS barındırma hizmetidir. Hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia, web barındırma, alan yönetimi ve web sitesi oluşturma gibi hizmetler sunan bir dijital platformdur.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.

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