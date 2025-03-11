Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yönetilen DNS sağlayıcıları, müşterilerin web trafiğini verimli bir şekilde yönetmek için bilgi işlem gücünden yararlanır. Bu sağlayıcılar, çeşitli müşteri web siteleri, uygulamaları ve ağları arasındaki trafiği desteklemek için havuzlanmış veri merkezi kaynaklarını kullanır. Kullanıcılar, DNS trafiğini web tabanlı bir kontrol paneli veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yöneterek yük devretmeyi önleme, ziyaretçi kimlik doğrulaması ve DNS veri yönetimi gibi işlevleri etkinleştirebilir. Ek olarak, bazı sağlayıcılar dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı savunma sağlamak için güvenlik özellikleri içerir. Yönetilen sağlayıcıların çoğu, DNS hizmetlerine ek olarak alan adı kayıt kuruluşu olarak da işlev görür veya alan adı kayıt hizmetleri sunar. Bununla birlikte, bağımsız alan adı kayıt hizmetleri genellikle entegre yönetilen DNS çözümlerinde bulunan gelişmiş ağ trafiği kontrol yeteneklerinden yoksundur ve bunun yerine kullanıcıların web sitesi alan adlarını ayırmasına olanak sağlamaya odaklanır.
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Control D
controld.com
Control D, DNS filtreleme ve trafik yönlendirme platformudur. Kötü niyetli tehditleri engeller ve içerik filtrelemesi yapar.
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy, kullanıcıların DNS kayıtlarını yönetmesini sağlayan basit bir ara yüz sunar. Hızlı ve güvenilir DNS yönetimi için çeşitli özellikler içerir.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS, kullanıcıların DNS kayıtlarını yönetmelerini sağlayan güvenli ve hızlı bir DNS barındırma hizmetidir. Hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar.
StackPath
stackpath.com
StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.
Loopia
loopia.com
Loopia, web barındırma, alan yönetimi ve web sitesi oluşturma gibi hizmetler sunan bir dijital platformdur.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyonel ve işletmelere güvenilir ve güvenli web barındırma çözümleri sunarak çevrimiçi varlıklarını optimize etmelerine yardımcı olur.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
MonoVM
monovm.com
Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.
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