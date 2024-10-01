Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malavi En Popüler Son Eklenenler

Yönetilen DNS sağlayıcıları, müşterilerin web trafiğini verimli bir şekilde yönetmek için bilgi işlem gücünden yararlanır. Bu sağlayıcılar, çeşitli müşteri web siteleri, uygulamaları ve ağları arasındaki trafiği desteklemek için havuzlanmış veri merkezi kaynaklarını kullanır. Kullanıcılar, DNS trafiğini web tabanlı bir kontrol paneli veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yöneterek yük devretmeyi önleme, ziyaretçi kimlik doğrulaması ve DNS veri yönetimi gibi işlevleri etkinleştirebilir. Ek olarak, bazı sağlayıcılar dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı savunma sağlamak için güvenlik özellikleri içerir. Yönetilen sağlayıcıların çoğu, DNS hizmetlerine ek olarak alan adı kayıt kuruluşu olarak da işlev görür veya alan adı kayıt hizmetleri sunar. Bununla birlikte, bağımsız alan adı kayıt hizmetleri genellikle entegre yönetilen DNS çözümlerinde bulunan gelişmiş ağ trafiği kontrol yeteneklerinden yoksundur ve bunun yerine kullanıcıların web sitesi alan adlarını ayırmasına olanak sağlamaya odaklanır.