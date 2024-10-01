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Yönetilen DNS Sağlayıcıları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Maldivler
Yönetilen DNS sağlayıcıları, müşterilerin web trafiğini verimli bir şekilde yönetmek için bilgi işlem gücünden yararlanır. Bu sağlayıcılar, çeşitli müşteri web siteleri, uygulamaları ve ağları arasındaki trafiği desteklemek için havuzlanmış veri merkezi kaynaklarını kullanır. Kullanıcılar, DNS trafiğini web tabanlı bir kontrol paneli veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yöneterek yük devretmeyi önleme, ziyaretçi kimlik doğrulaması ve DNS veri yönetimi gibi işlevleri etkinleştirebilir. Ek olarak, bazı sağlayıcılar dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı savunma sağlamak için güvenlik özellikleri içerir. Yönetilen sağlayıcıların çoğu, DNS hizmetlerine ek olarak alan adı kayıt kuruluşu olarak da işlev görür veya alan adı kayıt hizmetleri sunar. Bununla birlikte, bağımsız alan adı kayıt hizmetleri genellikle entegre yönetilen DNS çözümlerinde bulunan gelişmiş ağ trafiği kontrol yeteneklerinden yoksundur ve bunun yerine kullanıcıların web sitesi alan adlarını ayırmasına olanak sağlamaya odaklanır.
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Control D
controld.com
Control D, Eski DNS desteğiyle DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS ve DNS-over-QUIC gibi Güvenli DNS protokollerini kullanan, özelleştirilebilir bir DNS filtreleme ve trafik yeniden yönlendirme platformudur. - Kötü amaçlı tehditleri engelleyin - Ağ genelinde istenmeyen içerik türlerini engelleyin (reklamla...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy, yönetimi kolay ve son derece hızlı, uygun fiyatlı DNS yönetim hizmetleri sunar. Dakikalar içinde kurulumu yapın ve sektördeki en hızlı ve en güvenilir yönetilen DNS'nin keyfini çıkarın.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS, Global Anycast DNS Ağı ile hızlı ve güvenli Ücretsiz DNS Barındırma ve Premium DNS Barındırma sağlar.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
Loopia
loopia.com
Loopia, 1999'dan bu yana İsveç'in en büyük ve lider barındırma sağlayıcısıdır. Piyasadaki en iyi destekle basit, güvenli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma...
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricin...
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler sunarak müşterilerimizle dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güvenl...
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek ...