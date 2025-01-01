Yönetilen Tespit ve Yanıt (MDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yönetilen tespit ve yanıt (MDR) yazılımı, işletmelere kapsamlı güvenlik izleme ve azaltma hizmetleri sunar. MDR sağlayıcıları, müşterilerinin ağlarını, uç noktalarını ve diğer BT varlıklarını aktif olarak denetleyerek güvenlik olaylarını ortaya çıktıkça tanımlayıp ele alıyor. Bir tehdit tespit edildiğinde, MDR sağlayıcısı sorunu araştırıp çözer ve müşterinin doğrudan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Şirketler, özel yerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymadan çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için MDR hizmetlerini kullanıyor. MDR, olay müdahalesi ve uç nokta tespit ve müdahale yazılımıyla benzerlikler paylaşıyor ancak bu zorlukları yönetilen bir hizmet modeli aracılığıyla ele alıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulamalı katılımı ihtiyacını azaltır ve ek personele veya şirket içi güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan gelişmiş güvenlik sunar.
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Cybereason
cybereason.com
Cyberseason, kötü niyetli faaliyetleri algılayarak koruma sağlayan, uç nokta güvenliği için bir siber güvenlik platformudur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell, küçük işletmeler için siber tehditlere karşı basit ve uygun fiyatlı bir güvenlik çözümüdür. Şifre yönetimi, kötü amaçlı yazılım koruması ve VPN sunar.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, kuruluşların siber güvenlik saldırılarına karşı korumasını sağlayan tehdit istihbaratı ve olay tepkisi çözümleri sunar.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch, işletmelere 7/24 siber güvenlik hizmetleri sunan yönetilen bir platformdur. Tehdit algılama, izleme ve olay müdahale hizmetleri sağlar.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
Rapid7
rapid7.com
Rapid7, siber güvenlik zafiyetlerini azaltmak ve saldırıları önlemek için izleme, tehdit algılama ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber, kötü niyetli etkinlikleri tespit eden ve yanıt veren bir güvenlik operasyon merkezi hizmetidir. Çoklu kaynaklardan veri toplayarak tehdit yönetimini kolaylaştırır.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.
UnderDefense
underdefense.com
UnderDefense, 24/7 güvenlik izleme ve olay müdahale hizmetleri sunan bir siber güvenlik platformudur. İşletmelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılar.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı SOC platformu ile siber tehditleri hızlıca tespit eden, analiz eden ve yanıt veren yönetilen bir güvenlik çözümüdür.
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