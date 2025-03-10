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Yönetilen tespit ve yanıt (MDR) yazılımı, işletmelere kapsamlı güvenlik izleme ve azaltma hizmetleri sunar. MDR sağlayıcıları, müşterilerinin ağlarını, uç noktalarını ve diğer BT varlıklarını aktif olarak denetleyerek güvenlik olaylarını ortaya çıktıkça tanımlayıp ele alıyor. Bir tehdit tespit edildiğinde, MDR sağlayıcısı sorunu araştırıp çözer ve müşterinin doğrudan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Şirketler, özel yerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymadan çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için MDR hizmetlerini kullanıyor. MDR, olay müdahalesi ve uç nokta tespit ve müdahale yazılımıyla benzerlikler paylaşıyor ancak bu zorlukları yönetilen bir hizmet modeli aracılığıyla ele alıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulamalı katılımı ihtiyacını azaltır ve ek personele veya şirket içi güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan gelişmiş güvenlik sunar.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.
Cybereason
cybereason.com
Cyberseason, kötü niyetli faaliyetleri algılayarak koruma sağlayan, uç nokta güvenliği için bir siber güvenlik platformudur.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, kuruluşların siber güvenlik saldırılarına karşı korumasını sağlayan tehdit istihbaratı ve olay tepkisi çözümleri sunar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Rapid7
rapid7.com
Uygulayıcıların öncelikli siber güvenlik çözümleriyle bulut dönüşümünü hızlandırın. MDR, XDR, SIEM, tehdit istihbaratı ve VM ile SecOps yeteneklerini yükseltin. Önde gelen bir MDR ortağıyla ihlalleri önlemek için güvenle hareket edin. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar güvenli bir şekilde ilerlemek için Rapid7 teknolojisine, hizmetlerine ve araştırmalarına güveniyor. Insight bulutumuz aracılığıyla sağlanan görünürlük, analiz ve otomasyon, karmaşıklığı basitleştirir ve güvenlik ekiplerinin güvenlik açıklarını azaltmasına, kötü niyetli davranışları izlemesine, saldırıları araştırıp kapatmasına ve rutin görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
UnderDefense
underdefense.com
7/24 eksiksiz iş koruması için Güvenlik ve Uyumluluk Otomasyon Platformu. - Tehditleri 7/24 izleyin ve önleyin - Tespit edin, yanıt verin ve düzeltin - ISO 27001 ve SOC 2 ile uyumlu olun - Güvenlik yığınınızı entegre edin Neden UnderDefense tercih ettiğiniz satıcıdır? Mevcut güvenlik yığınınızla kusursuz entegrasyon Hizmet sağlayıcıların size dayattığı yeni güvenlik araçlarını yeniden geliştirmeye veya satın almaya para ve zaman harcamayın. Üründen bağımsız bir yaklaşımdan ve en hızlı değer elde etme süresinden yararlanın. Güvenlik teknolojisini seçin, biz de onun işletmeniz için 7/24 daha iyi çalışmasını sağlayacağız. 7/24 koruma ve proaktif tehdit avcılığı SOC'miz asla uyumaz. 24 saat boyunca tehditleri araştırıyor ve sizi gerekli güvenlik önlemleri konusunda proaktif olarak bilgilendiriyoruz. Bir saldırının ne zaman olduğunu bilmek ve bir sonraki saldırının nerede ve neden olabileceğini sezmek için zenginleştirilmiş tehdit bildirimlerini ve ayrıntılı olay zaman çizelgelerini kullanın. Uyarı yorgunluğunun ve çalışanların tükenmişliğinin azaltılması Ekibinizin yanlış uyarılara ve düşük risklere harcadığı zamandan tasarruf edin. Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen profesyonel yazılım ince ayarı sayesinde uyarı gürültüsünü %80 oranında azaltın. Dahili güvenlik kaynaklarınızın proaktif güvenlik önlemlerine ve yalnızca insanların çözebileceği karmaşık sorunlara odaklanmasını sağlayın. Siber güvenliği basit, uygun maliyetli ve tutarlı hale getiriyoruz. UnderDefense MAXI'yi bugün ücretsiz deneyin.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber'ın Yönetilen SOC'si (güvenlik operasyon merkezi), üç kritik saldırı vektöründe kötü niyetli ve şüpheli etkinlikleri tespit etmek için RocketCyber'ın Tehdit İzleme Platformunu kullanan, yönetilen bir tespit ve yanıt hizmetidir: Uç Nokta | Ağ | Bulut. Bu hizmet, tehdit faaliyetlerini proaktif bir şekilde avlayan ve araştıran, tespitlerin önceliklendirilmesini gerçekleştiren ve eyleme geçirilebilir bir tehdit keşfedildiğinde iyileştirme konusunda ekibinizle birlikte çalışan deneyimli güvenlik uzmanları ve uzmanlardan oluşan seçkin bir ekipten oluşur.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch, işletmelere 7/24 siber güvenlik hizmetleri sunan yönetilen bir platformdur. Tehdit algılama, izleme ve olay müdahale hizmetleri sağlar.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell, küçük işletmeler için siber tehditlere karşı basit ve uygun fiyatlı bir güvenlik çözümüdür. Şifre yönetimi, kötü amaçlı yazılım koruması ve VPN sunar.
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