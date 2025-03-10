UnderDefense

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7/24 eksiksiz iş koruması için Güvenlik ve Uyumluluk Otomasyon Platformu. - Tehditleri 7/24 izleyin ve önleyin - Tespit edin, yanıt verin ve düzeltin - ISO 27001 ve SOC 2 ile uyumlu olun - Güvenlik yığınınızı entegre edin Neden UnderDefense tercih ettiğiniz satıcıdır? Mevcut güvenlik yığınınızla kusursuz entegrasyon Hizmet sağlayıcıların size dayattığı yeni güvenlik araçlarını yeniden geliştirmeye veya satın almaya para ve zaman harcamayın. Üründen bağımsız bir yaklaşımdan ve en hızlı değer elde etme süresinden yararlanın. Güvenlik teknolojisini seçin, biz de onun işletmeniz için 7/24 daha iyi çalışmasını sağlayacağız. 7/24 koruma ve proaktif tehdit avcılığı SOC'miz asla uyumaz. 24 saat boyunca tehditleri araştırıyor ve sizi gerekli güvenlik önlemleri konusunda proaktif olarak bilgilendiriyoruz. Bir saldırının ne zaman olduğunu bilmek ve bir sonraki saldırının nerede ve neden olabileceğini sezmek için zenginleştirilmiş tehdit bildirimlerini ve ayrıntılı olay zaman çizelgelerini kullanın. Uyarı yorgunluğunun ve çalışanların tükenmişliğinin azaltılması Ekibinizin yanlış uyarılara ve düşük risklere harcadığı zamandan tasarruf edin. Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen profesyonel yazılım ince ayarı sayesinde uyarı gürültüsünü %80 oranında azaltın. Dahili güvenlik kaynaklarınızın proaktif güvenlik önlemlerine ve yalnızca insanların çözebileceği karmaşık sorunlara odaklanmasını sağlayın. Siber güvenliği basit, uygun maliyetli ve tutarlı hale getiriyoruz. UnderDefense MAXI'yi bugün ücretsiz deneyin.