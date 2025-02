Yönetilen Tespit ve Yanıt (MDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Lockwell

Lockwell, küçük işletmenizi siber tehditlere karşı korumanın en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Siber tehditlerin her dijital köşenin arkasında gizlendiği bir çağda işletmeler, çevrimiçi varlıklarını her açıdan koruyan sağlam, entegre bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Hızla gelişen dijital ortamda benzersiz koruma sunmak için titizlikle tasarlanmış kapsamlı bir siber güvenlik paketi olan Lockwell'e girin. Şifreli Şifre Kasası: Her güvenlik stratejisinin merkezinde hesapların korunması yatar. Lockwell'in uçtan uca şifrelenmiş parola kasası yalnızca güvenli bir depolama çözümü değildir; dijital bir kaledir. Hesap ayrıntılarını ister içe aktarıyor ister manuel olarak ekliyor olun, her veri parçası şifreleme katmanlarıyla kaplanır. Entegre 2FA, ek bir güvenlik katmanı sağlarken, özel alanlar özel veri depolamaya olanak tanır. Ayrıca yerleşik ekip işbirliği özelliği, iş hesaplarının ve hassas şirket verilerinin ekip üyeleri arasında sorunsuz ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesini sağlar. Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ile Cihaz Koruması: Günümüz dünyasında, kötü amaçlı yazılım tehditleri her gün gelişmektedir. Lockwell'in yeni nesil Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma aracı her zaman tetikte olup şirketinizin cihazlarının fidye yazılımlarına, virüslere ve diğer kötü amaçlı varlıklara karşı dayanıklı kalmasını sağlar. Gerçek zamanlı koruma, bir kullanıcı potansiyel olarak zararlı bir dosyayla karşılaştığı anda sistemimizin harekete geçerek tehdidi tanımlayıp etkisiz hale getirdiği anlamına gelir. Kullanıcılar ayrıca manuel taramalar başlatarak cihazlarının risk altında kalmaması konusunda gönül rahatlığı sağlayabilirler. Güvenli Tarama için VPN: Geniş ve paha biçilemez internet aynı zamanda gizlenen tehditlerin de bulunduğu bir alandır. Lockwell'in VPN'si ile ekibiniz dijital otoyolları güvenli bir şekilde geçebilir. Verilerin her bir baytı şifrelenerek güvenli olmayan ağlara, ortadaki adam saldırılarına ve izinsiz veri gözetlemeye karşı koruma sağlanır. İster hassas şirket verilerine erişim ister sadece göz atma olsun, VPN'imiz meraklı gözlere karşı bir görünmezlik perdesi sağlar. 7/24 Karanlık Web İzleme: İnternetin göbeği olan karanlık web, güvenliği ihlal edilen kimlik bilgileri için bir pazar yeridir. Lockwell'in 24 saat izleme özelliği bu gizli alanı araştırarak, verileriniz burada bulunursa ilk öğrenen kişinin siz olmanızı sağlar. Potansiyel bir ihlal tespit edildiği anda anında uyarılar gönderilerek hızlı düzeltici eyleme olanak sağlanır. Otomatik Güvenlik Merkezi: Belki de Lockwell paketinin en önemli mücevheri olan Otomatik Güvenlik Merkezi, proaktif korumaya olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bu özerk varlık, siber alanı sürekli olarak izliyor ve tehditleri daha gerçekleşmeden tespit ediyor. Zayıf bir parola, kötü amaçlı yazılım varlığı veya başka bir tehdit gibi bir güvenlik açığı tespit edilirse, e-posta ve masaüstü bildirimleri aracılığıyla anında uyarılar gönderilir. Bu, ekibinizin olası ihlallere karşı her zaman bir adım önde olmasını sağlar. Neden Lockwell'i Seçmelisiniz? Varsayılan Olarak Otomatik: Siber tehditler, anında eyleme geçilmesini sağlayan koordineli uyarılarla gerçek zamanlı olarak tanımlanır. Zaman ve Maliyet Verimliliği: Düzenli izleme, kullanılmayan yazılım veya cihazları tespit ederek somut zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Otonom Çalışma: Otomatik Güvenlik Merkezi bağımsız olarak çalışarak tüm güvenlik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gözetim ihtiyaçlarını en aza indirir. BT Personeline Gerek Yok: Özel bir BT ekibine veya kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duymadan üst düzey koruma lüksünün keyfini çıkarın. Lockwell yalnızca siber güvenlik değildir; bu bir sözdür; tavizsiz koruma, kusursuz entegrasyon ve her işletmenin hak ettiği gönül rahatlığının vaadi. Amansız siber saldırılara karşı savunma söz konusu olduğunda Kilitlenin. Lockwell.