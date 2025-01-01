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Yönetilen Tespit ve Yanıt (MDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Grönland

Yönetilen tespit ve yanıt (MDR) yazılımı, işletmelere kapsamlı güvenlik izleme ve azaltma hizmetleri sunar. MDR sağlayıcıları, müşterilerinin ağlarını, uç noktalarını ve diğer BT varlıklarını aktif olarak denetleyerek güvenlik olaylarını ortaya çıktıkça tanımlayıp ele alıyor. Bir tehdit tespit edildiğinde, MDR sağlayıcısı sorunu araştırıp çözer ve müşterinin doğrudan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Şirketler, özel yerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymadan çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için MDR hizmetlerini kullanıyor. MDR, olay müdahalesi ve uç nokta tespit ve müdahale yazılımıyla benzerlikler paylaşıyor ancak bu zorlukları yönetilen bir hizmet modeli aracılığıyla ele alıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulamalı katılımı ihtiyacını azaltır ve ek personele veya şirket içi güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan gelişmiş güvenlik sunar.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason, uç nokta algılama ve yanıt, yeni nesil antivirüs, yönetilen izleme ve IR hizmetleri sunan uç nokta korumasında liderdir.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell, küçük işletmenizi siber tehditlere karşı korumanın en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Siber tehditlerin her dijital köşenin arkasında gizlendiği bir çağda işletmeler, çevrimiçi varlıklarını her açıdan koruyan sağlam, entegre bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Hızla gelişen dijital o...

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch®, siber dirençli kuruluşlar için lider yönetilen güvenlik platformudur. Deepwatch Yönetilen Güvenlik Platformu ve güvenlik uzmanları, kuruluşlara 7x245 siber dayanıklılık, hızlı tespitler, yüksek doğrulukta uyarılar, azaltılmış yanlış pozitifler ve otomatik eylemler sağlar. Rakipsiz güvenl...

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini önceden tahmin eden ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü b...

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Uygulayıcıların öncelikli siber güvenlik çözümleriyle bulut dönüşümünü hızlandırın. MDR, XDR, SIEM, tehdit istihbaratı ve VM ile SecOps yeteneklerini yükseltin. Önde gelen bir MDR ortağıyla ihlalleri önlemek için güvenle hareket edin. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar güvenli bir şekilde ilerl...

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görü...

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

RocketCyber'ın Yönetilen SOC'si (güvenlik operasyon merkezi), üç kritik saldırı vektöründe kötü niyetli ve şüpheli etkinlikleri tespit etmek için RocketCyber'ın Tehdit İzleme Platformunu kullanan, yönetilen bir tespit ve yanıt hizmetidir: Uç Nokta | Ağ | Bulut. Bu hizmet, tehdit faaliyetlerini proak...

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

7/24 eksiksiz iş koruması için Güvenlik ve Uyumluluk Otomasyon Platformu. - Tehditleri 7/24 izleyin ve önleyin - Tespit edin, yanıt verin ve düzeltin - ISO 27001 ve SOC 2 ile uyumlu olun - Güvenlik yığınınızı entegre edin Neden UnderDefense tercih ettiğiniz satıcıdır? Mevcut güvenlik yığınınızla kus...

Defendify

Defendify

defendify.com

2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği ...

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.

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