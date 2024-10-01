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Yönetilen Tespit ve Yanıt (MDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya
Yönetilen tespit ve yanıt (MDR) yazılımı, işletmelere kapsamlı güvenlik izleme ve azaltma hizmetleri sunar. MDR sağlayıcıları, müşterilerinin ağlarını, uç noktalarını ve diğer BT varlıklarını aktif olarak denetleyerek güvenlik olaylarını ortaya çıktıkça tanımlayıp ele alıyor. Bir tehdit tespit edildiğinde, MDR sağlayıcısı sorunu araştırıp çözer ve müşterinin doğrudan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Şirketler, özel yerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymadan çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için MDR hizmetlerini kullanıyor. MDR, olay müdahalesi ve uç nokta tespit ve müdahale yazılımıyla benzerlikler paylaşıyor ancak bu zorlukları yönetilen bir hizmet modeli aracılığıyla ele alıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulamalı katılımı ihtiyacını azaltır ve ek personele veya şirket içi güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan gelişmiş güvenlik sunar.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason, uç nokta algılama ve yanıt, yeni nesil antivirüs, yönetilen izleme ve IR hizmetleri sunan uç nokta korumasında liderdir.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell, küçük işletmenizi siber tehditlere karşı korumanın en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Siber tehditlerin her dijital köşenin arkasında gizlendiği bir çağda işletmeler, çevrimiçi varlıklarını her açıdan koruyan sağlam, entegre bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Hızla gelişen dijital o...
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch®, siber dirençli kuruluşlar için lider yönetilen güvenlik platformudur. Deepwatch Yönetilen Güvenlik Platformu ve güvenlik uzmanları, kuruluşlara 7x245 siber dayanıklılık, hızlı tespitler, yüksek doğrulukta uyarılar, azaltılmış yanlış pozitifler ve otomatik eylemler sağlar. Rakipsiz güvenl...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini önceden tahmin eden ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü b...
Rapid7
rapid7.com
Uygulayıcıların öncelikli siber güvenlik çözümleriyle bulut dönüşümünü hızlandırın. MDR, XDR, SIEM, tehdit istihbaratı ve VM ile SecOps yeteneklerini yükseltin.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görü...
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber'ın Yönetilen SOC'si (güvenlik operasyon merkezi), üç kritik saldırı vektöründe kötü niyetli ve şüpheli etkinlikleri tespit etmek için RocketCyber'ın Tehdit İzleme Platformunu kullanan, yönetilen bir tespit ve yanıt hizmetidir: Uç Nokta | Ağ | Bulut. Bu hizmet, tehdit faaliyetlerini proak...
UnderDefense
underdefense.com
7/24 eksiksiz iş koruması için Güvenlik ve Uyumluluk Otomasyon Platformu. - Tehditleri 7/24 izleyin ve önleyin - Tespit edin, yanıt verin ve düzeltin - ISO 27001 ve SOC 2 ile uyumlu olun - Güvenlik yığınınızı entegre edin Neden UnderDefense tercih ettiğiniz satıcıdır? Mevcut güvenlik yığınınızla kus...
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği ...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.