Yönetilen Tespit ve Yanıt (MDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş

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Yönetilen tespit ve yanıt (MDR) yazılımı, işletmelere kapsamlı güvenlik izleme ve azaltma hizmetleri sunar. MDR sağlayıcıları, müşterilerinin ağlarını, uç noktalarını ve diğer BT varlıklarını aktif olarak denetleyerek güvenlik olaylarını ortaya çıktıkça tanımlayıp ele alıyor. Bir tehdit tespit edildiğinde, MDR sağlayıcısı sorunu araştırıp çözer ve müşterinin doğrudan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Şirketler, özel yerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymadan çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için MDR hizmetlerini kullanıyor. MDR, olay müdahalesi ve uç nokta tespit ve müdahale yazılımıyla benzerlikler paylaşıyor ancak bu zorlukları yönetilen bir hizmet modeli aracılığıyla ele alıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulamalı katılımı ihtiyacını azaltır ve ek personele veya şirket içi güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan gelişmiş güvenlik sunar.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya şirketin tesislerine kurulacak tek bir sanal cihaz olarak sunulan birleşik yönetim konsoluna sahip bir üründür ve herhangi bir sayıda uç nokta ve güvenlik politikalarının dağıtılması, uygulanması ve yönetilmesi için tek bir nokta sağlar. her türden, her yerde. GravityZone, uç noktalar ve Microsoft Exchange posta sunucuları için çok sayıda güvenlik katmanı sunar: davranış izlemeli kötü amaçlı yazılım önleme, sıfır gün tehdit koruması, uygulama kontrolü ve korumalı alan oluşturma, güvenlik duvarı, cihaz kontrolü, içerik kontrolü, kimlik avına karşı koruma ve antispam.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason, uç nokta algılama ve yanıt, yeni nesil antivirüs, yönetilen izleme ve IR hizmetleri sunan uç nokta korumasında liderdir.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Rapid7
rapid7.com
Uygulayıcıların öncelikli siber güvenlik çözümleriyle bulut dönüşümünü hızlandırın. MDR, XDR, SIEM, tehdit istihbaratı ve VM ile SecOps yeteneklerini yükseltin. Önde gelen bir MDR ortağıyla ihlalleri önlemek için güvenle hareket edin. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar güvenli bir şekilde ilerlemek için Rapid7 teknolojisine, hizmetlerine ve araştırmalarına güveniyor. Insight bulutumuz aracılığıyla sağlanan görünürlük, analiz ve otomasyon, karmaşıklığı basitleştirir ve güvenlik ekiplerinin güvenlik açıklarını azaltmasına, kötü niyetli davranışları izlemesine, saldırıları araştırıp kapatmasına ve rutin görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO, bulut tabanlı, etkileşimli SOC Platformu aracılığıyla sağlanan, devlet düzeyinde bir Güvenlik Operasyon Merkezinin temel temelini ve yeteneklerini sağlayan bir Yönetilen Tespit ve Yanıt çözümüdür. Siber tehditleri hızla tespit eder, analiz eder, araştırır ve yanıt verir.
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği sürekli olarak güçlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform sağlar. Defendify ile kuruluşlar siber güvenlik değerlendirmelerini, testlerini, politikalarını, eğitimlerini, tespitlerini, müdahalelerini ve kontrol altına alma süreçlerini tek bir birleştirilmiş ve uygun maliyetli siber güvenlik çözümünde kolaylaştırıyor. 3 katman, 13 çözüm, 1 platform şunları içerir: • Yönetilen Tespit ve Müdahale • Siber Olay Müdahale Planı • Siber Güvenlik Tehdit Uyarıları • Kimlik Avı Simülasyonları • Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi • Siber Güvenlik Farkındalığı Videoları • Siber Güvenlik Farkındalığı Posterleri ve Grafikleri • Teknoloji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası • Siber Güvenlik Riski Değerlendirmeler • Sızma Testi • Güvenlik Açığı Taraması • Güvenliği Tehlikeye Girmiş Şifre Taraması • Web Sitesi Güvenliği Taraması Defendify'ı çalışırken görün www.deefendify.com.
UnderDefense
underdefense.com
7/24 eksiksiz iş koruması için Güvenlik ve Uyumluluk Otomasyon Platformu. - Tehditleri 7/24 izleyin ve önleyin - Tespit edin, yanıt verin ve düzeltin - ISO 27001 ve SOC 2 ile uyumlu olun - Güvenlik yığınınızı entegre edin Neden UnderDefense tercih ettiğiniz satıcıdır? Mevcut güvenlik yığınınızla kusursuz entegrasyon Hizmet sağlayıcıların size dayattığı yeni güvenlik araçlarını yeniden geliştirmeye veya satın almaya para ve zaman harcamayın. Üründen bağımsız bir yaklaşımdan ve en hızlı değer elde etme süresinden yararlanın. Güvenlik teknolojisini seçin, biz de onun işletmeniz için 7/24 daha iyi çalışmasını sağlayacağız. 7/24 koruma ve proaktif tehdit avcılığı SOC'miz asla uyumaz. 24 saat boyunca tehditleri araştırıyor ve sizi gerekli güvenlik önlemleri konusunda proaktif olarak bilgilendiriyoruz. Bir saldırının ne zaman olduğunu bilmek ve bir sonraki saldırının nerede ve neden olabileceğini sezmek için zenginleştirilmiş tehdit bildirimlerini ve ayrıntılı olay zaman çizelgelerini kullanın. Uyarı yorgunluğunun ve çalışanların tükenmişliğinin azaltılması Ekibinizin yanlış uyarılara ve düşük risklere harcadığı zamandan tasarruf edin. Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen profesyonel yazılım ince ayarı sayesinde uyarı gürültüsünü %80 oranında azaltın. Dahili güvenlik kaynaklarınızın proaktif güvenlik önlemlerine ve yalnızca insanların çözebileceği karmaşık sorunlara odaklanmasını sağlayın. Siber güvenliği basit, uygun maliyetli ve tutarlı hale getiriyoruz. UnderDefense MAXI'yi bugün ücretsiz deneyin.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber'ın Yönetilen SOC'si (güvenlik operasyon merkezi), üç kritik saldırı vektöründe kötü niyetli ve şüpheli etkinlikleri tespit etmek için RocketCyber'ın Tehdit İzleme Platformunu kullanan, yönetilen bir tespit ve yanıt hizmetidir: Uç Nokta | Ağ | Bulut. Bu hizmet, tehdit faaliyetlerini proaktif bir şekilde avlayan ve araştıran, tespitlerin önceliklendirilmesini gerçekleştiren ve eyleme geçirilebilir bir tehdit keşfedildiğinde iyileştirme konusunda ekibinizle birlikte çalışan deneyimli güvenlik uzmanları ve uzmanlardan oluşan seçkin bir ekipten oluşur.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini öngören ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü bir büyüme yaşadı. Şirket, müşterileri siber saldırılara karşı koruyan ve kritik bilgileri ve fikri mülkiyet haklarını güvende tutan tehdit önleme, yama ve varlık yönetimi, uç nokta hakları yönetimi ve antivirüs ve posta güvenliğini birleştiren çok katmanlı bir güvenlik paketi sunuyor. Heimdal, sektörde bir düşünce lideri olarak tanındı ve hem çözümleri hem de eğitim içeriği oluşturması nedeniyle çok sayıda uluslararası ödül kazandı. Heimdal ürün grubu şu anda 10 ürün ve 2 hizmetten oluşmaktadır. İlk kategori, Tehdit Önleme Uç Noktası, Tehdit Önleme Ağı, Yama ve Varlık Yönetimi, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, Uygulama Kontrolü, Yeni Nesil Uç Nokta Antivirüsü, Fidye Yazılımı Şifreleme Koruması, E-posta Güvenliği, E-posta Dolandırıcılığını Önleme ve Uzak Masaüstü'nü kapsar. İkincisi, Uç Nokta Algılama ve Yanıt'ın yanı sıra eGenişletilmiş Algılama ve Yanıt veya kısaca EDR ve XDR ile temsil edilir. Şu anda Heimdal'ın siber güvenlik çözümleri 45'ten fazla ülkede kullanılıyor ve 15'ten fazla ülkedeki ofislerden 175'ten fazla yüksek vasıflı uzman tarafından bölgesel olarak destekleniyor. Heimdal, ISAE 3000 sertifikasına sahiptir ve 10.000'den fazla şirket için 2 milyondan fazla uç noktayı güvence altına almaktadır. Şirket, öngörülebilirlik ve ölçeklenebilirlik temelinde ortaklarına ödün vermeden destek vermektedir. Ortak amaç sürdürülebilir bir ekosistem ve stratejik ortaklık yaratmaktır.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch®, siber dirençli kuruluşlar için lider yönetilen güvenlik platformudur. Deepwatch Yönetilen Güvenlik Platformu ve güvenlik uzmanları, kuruluşlara 7x245 siber dayanıklılık, hızlı tespitler, yüksek doğrulukta uyarılar, azaltılmış yanlış pozitifler ve otomatik eylemler sağlar. Rakipsiz güvenlik uzmanlığı, saldırı yüzeyinizde benzersiz görünürlük, tehditlere hassas yanıt ve güvenlik yatırımlarınızdan en iyi getiriyi sunarak siber güvenlik ekiplerinin bir uzantısı olarak çalışıyoruz. Deepwatch Yönetilen Güvenlik Platformu, dünyanın önde gelen markalarının birçoğunun güvenlik duruşunu, siber dayanıklılığını ve gönül rahatlığını iyileştirmesi konusunda güvenmektedir. Deepwatch: - Splunk AMER Yılın Pazarlama Ortağı 2023 - CRN Tech Innovators Kazananı 2023 - Great Place to Work® Sertifikalı 2020-2023 - Forbes 2023 En İyi Startup İşverenleri - Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures ve Vista Credit'ten Sermaye Yatırımları ve Stratejik Finansman Ortaklar: 2023'te 180 milyon dolar - Goldman Sachs portföy şirketi: 53 milyon dolar B Serisi yatırım 2020 Ne Yapıyoruz Deepwatch Yönetilen Güvenlik Platformu, güvenlik uzmanları tarafından desteklenen en kapsamlı gelişmiş tehdit algılama ve yanıt yeteneklerini birleştiriyor. Deepwatch uzmanları arasında 24 saat izleme ve destek sağlayan Deepwatch Ekiplerinin yanı sıra sürekli olarak düşman taktikleri ve eyleme geçirilebilir tehdit istihbaratı arayan Deepwatch ATI (Düşman Taktikleri ve İstihbarat) ekibimiz de bulunmaktadır. Platformumuzla, mevcut araçlarınızdan daha fazla değer elde eder, saldırı yüzeyinizde daha fazla görünürlük elde eder, uyarı hacmini ve hatalı tespitleri azaltır ve siber dayanıklılığınızı en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak iyileştirilen güvenlik duruşunu elde edersiniz.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell, küçük işletmenizi siber tehditlere karşı korumanın en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Siber tehditlerin her dijital köşenin arkasında gizlendiği bir çağda işletmeler, çevrimiçi varlıklarını her açıdan koruyan sağlam, entegre bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Hızla gelişen dijital ortamda benzersiz koruma sunmak için titizlikle tasarlanmış kapsamlı bir siber güvenlik paketi olan Lockwell'e girin. Şifreli Şifre Kasası: Her güvenlik stratejisinin merkezinde hesapların korunması yatar. Lockwell'in uçtan uca şifrelenmiş parola kasası yalnızca güvenli bir depolama çözümü değildir; dijital bir kaledir. Hesap ayrıntılarını ister içe aktarıyor ister manuel olarak ekliyor olun, her veri parçası şifreleme katmanlarıyla kaplanır. Entegre 2FA, ek bir güvenlik katmanı sağlarken, özel alanlar özel veri depolamaya olanak tanır. Ayrıca yerleşik ekip işbirliği özelliği, iş hesaplarının ve hassas şirket verilerinin ekip üyeleri arasında sorunsuz ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesini sağlar. Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ile Cihaz Koruması: Günümüz dünyasında, kötü amaçlı yazılım tehditleri her gün gelişmektedir. Lockwell'in yeni nesil Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma aracı her zaman tetikte olup şirketinizin cihazlarının fidye yazılımlarına, virüslere ve diğer kötü amaçlı varlıklara karşı dayanıklı kalmasını sağlar. Gerçek zamanlı koruma, bir kullanıcı potansiyel olarak zararlı bir dosyayla karşılaştığı anda sistemimizin harekete geçerek tehdidi tanımlayıp etkisiz hale getirdiği anlamına gelir. Kullanıcılar ayrıca manuel taramalar başlatarak cihazlarının risk altında kalmaması konusunda gönül rahatlığı sağlayabilirler. Güvenli Tarama için VPN: Geniş ve paha biçilemez internet aynı zamanda gizlenen tehditlerin de bulunduğu bir alandır. Lockwell'in VPN'si ile ekibiniz dijital otoyolları güvenli bir şekilde geçebilir. Verilerin her bir baytı şifrelenerek güvenli olmayan ağlara, ortadaki adam saldırılarına ve izinsiz veri gözetlemeye karşı koruma sağlanır. İster hassas şirket verilerine erişim ister sadece göz atma olsun, VPN'imiz meraklı gözlere karşı bir görünmezlik perdesi sağlar. 7/24 Karanlık Web İzleme: İnternetin göbeği olan karanlık web, güvenliği ihlal edilen kimlik bilgileri için bir pazar yeridir. Lockwell'in 24 saat izleme özelliği bu gizli alanı araştırarak, verileriniz burada bulunursa ilk öğrenen kişinin siz olmanızı sağlar. Potansiyel bir ihlal tespit edildiği anda anında uyarılar gönderilerek hızlı düzeltici eyleme olanak sağlanır. Otomatik Güvenlik Merkezi: Belki de Lockwell paketinin en önemli mücevheri olan Otomatik Güvenlik Merkezi, proaktif korumaya olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bu özerk varlık, siber alanı sürekli olarak izliyor ve tehditleri daha gerçekleşmeden tespit ediyor. Zayıf bir parola, kötü amaçlı yazılım varlığı veya başka bir tehdit gibi bir güvenlik açığı tespit edilirse, e-posta ve masaüstü bildirimleri aracılığıyla anında uyarılar gönderilir. Bu, ekibinizin olası ihlallere karşı her zaman bir adım önde olmasını sağlar. Neden Lockwell'i Seçmelisiniz? Varsayılan Olarak Otomatik: Siber tehditler, anında eyleme geçilmesini sağlayan koordineli uyarılarla gerçek zamanlı olarak tanımlanır. Zaman ve Maliyet Verimliliği: Düzenli izleme, kullanılmayan yazılım veya cihazları tespit ederek somut zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Otonom Çalışma: Otomatik Güvenlik Merkezi bağımsız olarak çalışarak tüm güvenlik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gözetim ihtiyaçlarını en aza indirir. BT Personeline Gerek Yok: Özel bir BT ekibine veya kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duymadan üst düzey koruma lüksünün keyfini çıkarın. Lockwell yalnızca siber güvenlik değildir; bu bir sözdür; tavizsiz koruma, kusursuz entegrasyon ve her işletmenin hak ettiği gönül rahatlığının vaadi. Amansız siber saldırılara karşı savunma söz konusu olduğunda Kilitlenin. Lockwell.
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