Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Araçları - En Popüler Uygulamalar - Tonga

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Kötü amaçlı yazılım analiz araçları, bir şirketin BT kaynakları, uç noktaları ve uygulamalarında tespit edilen kötü amaçlı yazılımları izole etmek ve araştırmak için gereklidir. Bu araçlar genellikle kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve ardından virüslü kaynakları güvenli, izole bir ortama taşır. Güvenlik uzmanları, bu korumalı alan ortamında, işlevselliğini anlamak, neden olabileceği hasarı değerlendirmek ve gelecekteki saldırılara karşı savunma stratejileri geliştirmek için kötü amaçlı yazılımın kodunu ve davranışını analiz eder. Bu araçlar, olaylara müdahale, risk analizi ve güvenlik operasyonlarında yer alan güvenlik ekipleri ve BT personeli tarafından kullanılır. Tespit edilen kötü amaçlı yazılımlardan veri toplayarak güvenlik önlemlerini artırır ve benzer tehditlerin sistemi tehlikeye atmasını engellerler. Bu bilgiler genellikle mevcut tehdit istihbarat sistemleriyle entegre edilir ve kötü amaçlı yazılımın diğer alanlara sızmadığından emin olmak için BT altyapısının daha geniş bölümlerini incelemek için kullanılır.
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VirusTotal
virustotal.com
Kötü amaçlı yazılım türlerini tespit etmek için şüpheli dosyaları ve URL'leri analiz edin ve bunları otomatik olarak güvenlik topluluğuyla paylaşın.
ANY.RUN
any.run
Bulut tabanlı kötü amaçlı yazılım analiz hizmeti. Bilgi güvenliğinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Yenilikçi araçlarımızı kullanarak şüpheli ve kötü amaçlı etkinlikleri analiz edin.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Falcon Sandbox ve Hibrit Analiz teknolojisiyle kötü amaçlı yazılımları ücretsiz analize gönderin. Hibrit Analiz, kötü amaçlı yazılımlarla mücadele etmek için analiz araçları geliştirir ve lisanslar.
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone, kötü amaçlı yazılımları analiz etmek için hipervizör tabanlı, otomatik ve etkileşimli bir araçtır, yeni nesil kötü amaçlı yazılımlarla savaşabilirsiniz.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard, kötü amaçlı belgeleri tespit etme ve analiz etme konusunda uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü bir siber güvenlik çözümüdür. Gelişmiş yapısal analiz tekniklerini kullanan DOCGuard, Office belgeleri, PDF'ler ve diğer dosya türlerindeki tehditleri tespit ederek güvenlik önlemlerini geliştirmek için ayrıntılı raporlar sağlar. Yenilikçi teknolojimiz, yüksek doğrulukla hızlı tespit sağlayarak kuruluşların gelişen siber tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur. Satır içi SMTP Entegrasyonu: DOCGuard, gelen ve giden e-postaları kötü amaçlı içerik açısından analiz etmek için e-posta sistemleriyle entegre edilebilir. DOCGuard, e-postanın kararına ek bir SMTP başlığı ekleyerek alıcılara yalnızca güvenli e-postaların ulaşmasını sağlarken, şüpheli e-postalar uyarıları tetikler ve gerekirse engellenir. BCC Entegrasyonu: DOCGuard, normal e-posta akışını kesintiye uğratmadan e-postaları analiz etmek için BCC'yi (Kör Karbon Kopya) kullanabilir. Bu, tüm e-postaların sürekli olarak izlenmesine olanak tanır ve kötü amaçlı içeriğin hedeflenen alıcıya ulaşmadan önce tespit edilmesi ve engellenmesi yoluyla ek bir güvenlik katmanı sağlar. SOAR Entegrasyonu: Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt (SOAR) platformları, uyarıları doğrulamak ve olaylara müdahaleyi geliştirmek için DOCGuard'ın API'sinden yararlanabilir. DOCGuard şüpheli dosyaların ayrıntılı analizini sunarak güvenlik ekiplerinin tehditlere daha etkili yanıt vermesine yardımcı olur. Olay Müdahalesi: Dijital adli tıp ve olay müdahalesi (DFIR) sırasında DOCGuard, güvenliği ihlal edilmiş belgeleri analiz etmek ve güvenlik ihlali göstergelerini (IOC'ler) belirlemek için kullanılabilir. Bu, saldırının kaynağının izlenmesine ve tehdit aktörlerinin kullandığı taktiklerin anlaşılmasına yardımcı olur. Dosya Paylaşım Platformları Entegrasyonu: DOCGuard, paylaşılan belgelerin paylaşılmasını sağlamak için dosya paylaşım platformlarıyla entegre edilebilir.
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