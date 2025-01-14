Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Araçları - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard, kötü amaçlı belgeleri tespit etme ve analiz etme konusunda uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü bir siber güvenlik çözümüdür. Gelişmiş yapısal analiz tekniklerini kullanan DOCGuard, Office belgeleri, PDF'ler ve diğer dosya türlerindeki tehditleri tespit ederek güvenlik önlemlerini geliştirmek için ayrıntılı raporlar sağlar. Yenilikçi teknolojimiz, yüksek doğrulukla hızlı tespit sağlayarak kuruluşların gelişen siber tehditlere karşı korunmasına yardımcı olur. Satır içi SMTP Entegrasyonu: DOCGuard, gelen ve giden e-postaları kötü amaçlı içerik açısından analiz etmek için e-posta sistemleriyle entegre edilebilir. DOCGuard, e-postanın kararına ek bir SMTP başlığı ekleyerek alıcılara yalnızca güvenli e-postaların ulaşmasını sağlarken, şüpheli e-postalar uyarıları tetikler ve gerekirse engellenir. BCC Entegrasyonu: DOCGuard, normal e-posta akışını kesintiye uğratmadan e-postaları analiz etmek için BCC'yi (Kör Karbon Kopya) kullanabilir. Bu, tüm e-postaların sürekli olarak izlenmesine olanak tanır ve kötü amaçlı içeriğin hedeflenen alıcıya ulaşmadan önce tespit edilmesi ve engellenmesi yoluyla ek bir güvenlik katmanı sağlar. SOAR Entegrasyonu: Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt (SOAR) platformları, uyarıları doğrulamak ve olaylara müdahaleyi geliştirmek için DOCGuard'ın API'sinden yararlanabilir. DOCGuard şüpheli dosyaların ayrıntılı analizini sunarak güvenlik ekiplerinin tehditlere daha etkili yanıt vermesine yardımcı olur. Olay Müdahalesi: Dijital adli tıp ve olay müdahalesi (DFIR) sırasında DOCGuard, güvenliği ihlal edilmiş belgeleri analiz etmek ve güvenlik ihlali göstergelerini (IOC'ler) belirlemek için kullanılabilir. Bu, saldırının kaynağının izlenmesine ve tehdit aktörlerinin kullandığı taktiklerin anlaşılmasına yardımcı olur. Dosya Paylaşım Platformları Entegrasyonu: DOCGuard, paylaşılan belgelerin paylaşılmasını sağlamak için dosya paylaşım platformlarıyla entegre edilebilir.