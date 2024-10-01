Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Araçları - En Popüler Uygulamalar - Malta En Popüler Son Eklenenler

Kötü amaçlı yazılım analiz araçları, bir şirketin BT kaynakları, uç noktaları ve uygulamalarında tespit edilen kötü amaçlı yazılımları izole etmek ve araştırmak için gereklidir. Bu araçlar genellikle kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve ardından virüslü kaynakları güvenli, izole bir ortama taşır. Güvenlik uzmanları, bu korumalı alan ortamında, işlevselliğini anlamak, neden olabileceği hasarı değerlendirmek ve gelecekteki saldırılara karşı savunma stratejileri geliştirmek için kötü amaçlı yazılımın kodunu ve davranışını analiz eder. Bu araçlar, olaylara müdahale, risk analizi ve güvenlik operasyonlarında yer alan güvenlik ekipleri ve BT personeli tarafından kullanılır. Tespit edilen kötü amaçlı yazılımlardan veri toplayarak güvenlik önlemlerini artırır ve benzer tehditlerin sistemi tehlikeye atmasını engellerler. Bu bilgiler genellikle mevcut tehdit istihbarat sistemleriyle entegre edilir ve kötü amaçlı yazılımın diğer alanlara sızmadığından emin olmak için BT altyapısının daha geniş bölümlerini incelemek için kullanılır.