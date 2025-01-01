Kötü Amaçlı Yazılım Analiz Araçları - En Popüler Uygulamalar

Kötü amaçlı yazılım analiz araçları, bir şirketin BT kaynakları, uç noktaları ve uygulamalarında tespit edilen kötü amaçlı yazılımları izole etmek ve araştırmak için gereklidir. Bu araçlar genellikle kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve ardından virüslü kaynakları güvenli, izole bir ortama taşır. Güvenlik uzmanları, bu korumalı alan ortamında, işlevselliğini anlamak, neden olabileceği hasarı değerlendirmek ve gelecekteki saldırılara karşı savunma stratejileri geliştirmek için kötü amaçlı yazılımın kodunu ve davranışını analiz eder. Bu araçlar, olaylara müdahale, risk analizi ve güvenlik operasyonlarında yer alan güvenlik ekipleri ve BT personeli tarafından kullanılır. Tespit edilen kötü amaçlı yazılımlardan veri toplayarak güvenlik önlemlerini artırır ve benzer tehditlerin sistemi tehlikeye atmasını engellerler. Bu bilgiler genellikle mevcut tehdit istihbarat sistemleriyle entegre edilir ve kötü amaçlı yazılımın diğer alanlara sızmadığından emin olmak için BT altyapısının daha geniş bölümlerini incelemek için kullanılır.
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VirusTotal
virustotal.com
Virustotal, dosya ve URL'leri analiz ederek kötü amaçlı yazılım tespiti yapar ve sonuçları güvenlik topluluğuyla paylaşır.
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN, kötü amaçlı yazılım analizi için bulut tabanlı bir hizmettir. Kullanıcılar şüpheli dosya ve URL'leri güvenli bir ortamda analiz edebilir.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Hibrid analiz, kötü amaçlı yazılım analizine yönelik bir araçtır. Kullanıcılara dosya taramaları ve ayrıntılı raporlar sunar.
Threat Zone
threat.zone
Tehdit Bölgesi, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımları analiz etmelerine ve siber güvenlik tehditlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard, kötü amaçlı belgeleri tespit eden bir siber güvenlik çözümüdür. E-postaları analiz ederek tehditleri belirler ve güvenliği artırır.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.