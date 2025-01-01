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Makine Çevirisi Hizmetleri
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Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Makine Çeviri Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.

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Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate, metin ve web sitelerini diller arasında çeviren ücretsiz bir çok dilli uygulamadır. Yazılı ve sözlü çeviri desteği sunar.

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Çevirmen, 11 dil arasında makine çevirisi yapan ücretsiz bir hizmettir ve doğru çeviriler sunar. Reklam içermez.

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator, metin ve ses çevirisi sağlayan çok dilli bir uygulamadır. 70'ten fazla dili destekler ve kullanıcıların dil engellerini aşmalarına yardımcı olur.

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Yandex Translate, 90'dan fazla dili çevirebilen ve metin, ses, resim çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır.

Lexibird

Lexibird

lexibird.com

Lexibird, çeviri, yazım ve özetleme yapan AI destekli bir uygulamadır. Farklı dillerde doğru ve akıcı sonuçlar sağlar.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Microsoft Tercüman konuşmaları, farklı dillerdeki kullanıcılar arasında gerçek zamanlı çeviri sağlayarak iletişimi kolaylaştıran bir uygulamadır.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

U-Düzyon Tercümanı, metinleri 108 dilde kolayca çeviren bir uygulamadır. Sözlük entegrasyonu ve kullanıcı dostu arayüzü ile dil öğrenimi ve iletişimi destekler.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Naver Papago, çoklu dillerde metin, ses ve görüntü çevirisi yapan bir yapay zeka destekli çeviri uygulamasıdır.

百度翻译

百度翻译

fanyi.baidu.com

Baidu Tercüman, metin, görüntü ve ses çevirisi sunan AI destekli çok dilli bir çeviri uygulamasıdır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeviri imkanı sağlar.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai, içerik üreticilerinin videolarını 130'dan fazla dile hızlıca çevirmesine ve profesyonel seslendirme eklemesine olanak tanıyan bir yerelleştirme aracıdır.

iTranslate

iTranslate

itranslate.com

iTranslate, 100'den fazla dilde metin çevirisi yapabilen, sesli konuşma ve görüntü çevirisi destekleyen bir çeviri uygulamasıdır.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Translate.com, metin ve belgeleri 90 dil çiftinde çeviren, 24/7 hizmet veren bir dil çeviri uygulamasıdır.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Lingva Translate, Google ile ilgili hizmetler kullanmadan çeviriler sağlar ve kullanıcıların izlenmesini engeller.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Google Çeviri Hub, belgeleri 135 dile hızlı bir şekilde çeviren ve formatı koruyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse, videoların çok dilli dublaj ve altyazı işlemlerini yaparak içerik oluşturucuların erişimini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur.

有道翻译

有道翻译

fanyi.youdao.com

Youdao Tercüman, metin, web sayfaları ve belgeleri anında çeviren çok dilli bir uygulamadır. Detaylı sözlük açıklamaları da sunar.

OpenL

OpenL

openl.io

OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlamak için AI destekli bir çeviri aracıdır. 15'ten fazla dilde doğru çeviriler sunar.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.

腾讯翻译君

腾讯翻译君

fanyi.qq.com

腾讯翻译君, çoklu dil desteği ile metin, konuşma ve görüntü çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır. Yurt dışı seyahat ve uluslararası iletişim için uygundur.

火山翻译

火山翻译

translate.volcengine.com

火山翻译, 100'den fazla dili destekleyen ücretsiz bir çeviri uygulamasıdır. Hem kişisel hem de profesyonel kullanım için doğru ve hızlı çeviriler sağlar.

ImTranslator

ImTranslator

imtranslator.net

ImTranslator, 100'den fazla dili destekleyen, kelime, ifade ve metin çevirisi sağlayan çok yönlü bir çeviri uygulamasıdır.

Multilings

Multilings

multilings.com

Multilings, metin çevirisi, içerik yazımı ve sesli çeviri gibi çok dilli iletişim ve içerik yönetimi hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Transmonkey

Transmonkey

transmonkey.ai

TransMonkey, 130'dan fazla dili destekleyen ve çeşitli dosya formatlarında (PDF, Word, video vb.) çeviri yapan AI destekli bir çeviri yazılımıdır.

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex, metin, ses, görüntü ve belgeleri 109 dilden fazla çeviren, makine çeviri ve konuşma tanıma araçları sunan bir uygulamadır.

Systran

Systran

systransoft.com

Systran, metin ve belgelerin bağlama duyarlı çevirilerini 50'den fazla dilde yapabilen bir makine çeviri platformudur.

腾讯交互翻译

腾讯交互翻译

transmart.qq.com

腾讯交互翻译, metin ve ses dahil, çoklu dillerde gerçek zamanlı çeviri sunan bir uygulamadır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kullanılabilir.

Language Weaver

Language Weaver

rws.com

Dil Weaver, çok dilli veri ve içerik zorluklarını güvenli bir şekilde çözmek için tasarlanmış, gelişmiş bir makine çeviri platformudur.

MachineTranslation

MachineTranslation

machinetranslation.com

Machinetranslation, metinleri farklı diller arasında hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için gelişmiş makineler kullanan bir uygulamadır.

彩云小译

彩云小译

fanyi.caiyunapp.com

彩云小译, metin ve belge çevirisi için tasarlanmış bir araçtır. Farklı formatlardaki belgeleri destekleyerek çok dilli iletişimi kolaylaştırır.

Alexa Translations

Alexa Translations

alexatranslations.com

Alexa Tercümeleri, yapay zeka destekli yüksek kaliteli çeviri hizmetleri sunan bir platformdur, özellikle yasal ve finansal belgeler için tasarlanmıştır.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.

NiuTrans

NiuTrans

niutrans.com

NiuTrans, metin, PDF, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri için çeviri hizmeti sunan, hızlı ve doğru makine çevirisi yapan bir uygulamadır.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Blu Translate

Blu Translate

bluente.com

Blu Translate, çeşitli dosya formatlarında belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde çeviren gelişmiş bir çeviri uygulamasıdır.

Stepes

Stepes

stepes.com

Stepes, 100'den fazla dilde hızlı ve doğru çeviri hizmetleri sunan bir uygulamadır. Metin, belge ve görüntüleri çevirir, ayrıca tercüman çağırma imkanı sağlar.

StringTranslate

StringTranslate

stringtranslate.com

StringTranslate, 6000'den fazla kelime için dünya genelinde ücretsiz çeviri hizmeti sunar. Üyelik gerektirmeden sınırsız çeviri imkanı sağlar.

Checksub

Checksub

checksub.com

Checksub, 200'den fazla dilde altyazı oluşturan ve videoları çeviren bir yapay zeka aracıdır, ayrıca ses klonlama ve dublaj yetenekleri sunar.

Custom.MT

Custom.MT

custom.mt

Custom.MT, çeviri süreçlerini otomasyon ve özelleştirme ile geliştiren bir makine çeviri platformudur. Kullanıcılara özel dil modelleri oluşturma imkanı sunar.

Apertium

Apertium

apertium.org

Apertium, diller arasında kural tabanlı çeviri yapan açık kaynaklı bir makine çeviri platformudur.

TranslateFX

TranslateFX

translatefx.com

TranslateFX, profesyoneller için yapay zeka destekli hukuk ve finans çeviri uygulamasıdır. Tüm iş belgelerini hızlı ve uygun maliyetle çevirir.

Lilt

Lilt

lilt.com

Lilt, içerik çevirisi ve oluşturma için bir AI platformudur; çevirmenler ve yerelleştirme ekipleri için gerçek zamanlı çeviri ve verimlilik sunar.

Localize

Localize

localizejs.com

Localize, SaaS platformlar için kod gerektirmeyen bir çeviri çözümüdür, web uygulamalarını ve API belgelerini hızlıca çok dilli hale getirir.

Tarjama AMT

Tarjama AMT

tarjama.com

Tarjama AMT, Arapça konuşulan pazarlarda işletmeler için tasarlanmış, doğru ve hızlı dil çevirileri sunan bir çeviri uygulamasıdır.

YOUS

YOUS

yous.ai

YOUS, AI tabanlı çeviri desteğiyle farklı dillerde mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama yapma imkanı sunan bir iletişim aracıdır.

Kagi Translate

Kagi Translate

translate.kagi.com

Kagi Translate, 248 dilde doğru çeviri yaparak kullanıcıların metinlerini anlamalarını ve ifade etmelerini sağlar.

Lingoedit

Lingoedit

lingoedit.com

Lingoedit, metin ve belgeleri 30'dan fazla dilde çevirip düzenlemeye yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile herkesin kullanımına uygundur.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

ModelFront uygulaması, makine çevirilerinin hangilerinin insan düzenlemesi veya incelemesi gerektirmediğini tahmin ederek çeviri sürecini daha verimli hale getirir.

LegalTranslations.com

LegalTranslations.com

legaltranslations.com

LegalTranslations.com, hukuk belgelerinin güvenli ve doğru çevirisini sağlayan bir platformdur. Yasal gerekliliklere uygun, uzman kişiler tarafından desteklenir.

KantanMT

KantanMT

kantanai.io

KantanMT, kuruluşların çeviri sürelerini hızlandırarak küresel pazarlara ulaşmasını sağlayan kullanıcı dostu bir makine çeviri platformudur.

Textshuttle

Textshuttle

textshuttle.com

Textshuttle, farklı diller arasında etkili metin çevirisi sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcıların dil engellerini aşarak iletişim kurmasına yardımcı olur.

GetGloby

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby, AI destekli bir çeviri platformudur. Pazarlama materyallerini 100'den fazla dile yerelleştirerek markaların farklı kitlelere ulaşmasını sağlar.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Language I/O uygulaması, monolingual müşteri destek ekiplerinin 100'den fazla dilde gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar.

Intento

Intento

inten.to

Intento, işletmelerin çok dilli yerelleştirme süreçlerini optimize eden AI destekli bir platformdur. Çeviri ve içerik yönetimini otomatikleştirir.

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Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog