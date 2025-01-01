Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Makine Çeviri Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.
Yeni Uygulama Gönder
Google Translate
translate.google.com
Google Translate, metin ve web sitelerini diller arasında çeviren ücretsiz bir çok dilli uygulamadır. Yazılı ve sözlü çeviri desteği sunar.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Çevirmen, 11 dil arasında makine çevirisi yapan ücretsiz bir hizmettir ve doğru çeviriler sunar. Reklam içermez.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, metin ve ses çevirisi sağlayan çok dilli bir uygulamadır. 70'ten fazla dili destekler ve kullanıcıların dil engellerini aşmalarına yardımcı olur.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate, 90'dan fazla dili çevirebilen ve metin, ses, resim çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır.
Lexibird
lexibird.com
Lexibird, çeviri, yazım ve özetleme yapan AI destekli bir uygulamadır. Farklı dillerde doğru ve akıcı sonuçlar sağlar.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Tercüman konuşmaları, farklı dillerdeki kullanıcılar arasında gerçek zamanlı çeviri sağlayarak iletişimi kolaylaştıran bir uygulamadır.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Düzyon Tercümanı, metinleri 108 dilde kolayca çeviren bir uygulamadır. Sözlük entegrasyonu ve kullanıcı dostu arayüzü ile dil öğrenimi ve iletişimi destekler.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago, çoklu dillerde metin, ses ve görüntü çevirisi yapan bir yapay zeka destekli çeviri uygulamasıdır.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Tercüman, metin, görüntü ve ses çevirisi sunan AI destekli çok dilli bir çeviri uygulamasıdır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeviri imkanı sağlar.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai, içerik üreticilerinin videolarını 130'dan fazla dile hızlıca çevirmesine ve profesyonel seslendirme eklemesine olanak tanıyan bir yerelleştirme aracıdır.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate, 100'den fazla dilde metin çevirisi yapabilen, sesli konuşma ve görüntü çevirisi destekleyen bir çeviri uygulamasıdır.
Translate.com
translate.com
Translate.com, metin ve belgeleri 90 dil çiftinde çeviren, 24/7 hizmet veren bir dil çeviri uygulamasıdır.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate, Google ile ilgili hizmetler kullanmadan çeviriler sağlar ve kullanıcıların izlenmesini engeller.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Çeviri Hub, belgeleri 135 dile hızlı bir şekilde çeviren ve formatı koruyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse, videoların çok dilli dublaj ve altyazı işlemlerini yaparak içerik oluşturucuların erişimini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Tercüman, metin, web sayfaları ve belgeleri anında çeviren çok dilli bir uygulamadır. Detaylı sözlük açıklamaları da sunar.
OpenL
openl.io
OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlamak için AI destekli bir çeviri aracıdır. 15'ten fazla dilde doğru çeviriler sunar.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君, çoklu dil desteği ile metin, konuşma ve görüntü çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır. Yurt dışı seyahat ve uluslararası iletişim için uygundur.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译, 100'den fazla dili destekleyen ücretsiz bir çeviri uygulamasıdır. Hem kişisel hem de profesyonel kullanım için doğru ve hızlı çeviriler sağlar.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator, 100'den fazla dili destekleyen, kelime, ifade ve metin çevirisi sağlayan çok yönlü bir çeviri uygulamasıdır.
Multilings
multilings.com
Multilings, metin çevirisi, içerik yazımı ve sesli çeviri gibi çok dilli iletişim ve içerik yönetimi hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Transmonkey
transmonkey.ai
TransMonkey, 130'dan fazla dili destekleyen ve çeşitli dosya formatlarında (PDF, Word, video vb.) çeviri yapan AI destekli bir çeviri yazılımıdır.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex, metin, ses, görüntü ve belgeleri 109 dilden fazla çeviren, makine çeviri ve konuşma tanıma araçları sunan bir uygulamadır.
Systran
systransoft.com
Systran, metin ve belgelerin bağlama duyarlı çevirilerini 50'den fazla dilde yapabilen bir makine çeviri platformudur.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译, metin ve ses dahil, çoklu dillerde gerçek zamanlı çeviri sunan bir uygulamadır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kullanılabilir.
Language Weaver
rws.com
Dil Weaver, çok dilli veri ve içerik zorluklarını güvenli bir şekilde çözmek için tasarlanmış, gelişmiş bir makine çeviri platformudur.
MachineTranslation
machinetranslation.com
Machinetranslation, metinleri farklı diller arasında hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için gelişmiş makineler kullanan bir uygulamadır.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Tercümeleri, yapay zeka destekli yüksek kaliteli çeviri hizmetleri sunan bir platformdur, özellikle yasal ve finansal belgeler için tasarlanmıştır.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译, metin ve belge çevirisi için tasarlanmış bir araçtır. Farklı formatlardaki belgeleri destekleyerek çok dilli iletişimi kolaylaştırır.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans, metin, PDF, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri için çeviri hizmeti sunan, hızlı ve doğru makine çevirisi yapan bir uygulamadır.
Phrase Localization Suite
phrase.com
İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate, çeşitli dosya formatlarında belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde çeviren gelişmiş bir çeviri uygulamasıdır.
Stepes
stepes.com
Stepes, 100'den fazla dilde hızlı ve doğru çeviri hizmetleri sunan bir uygulamadır. Metin, belge ve görüntüleri çevirir, ayrıca tercüman çağırma imkanı sağlar.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate, 6000'den fazla kelime için dünya genelinde ücretsiz çeviri hizmeti sunar. Üyelik gerektirmeden sınırsız çeviri imkanı sağlar.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT, çeviri süreçlerini otomasyon ve özelleştirme ile geliştiren bir makine çeviri platformudur. Kullanıcılara özel dil modelleri oluşturma imkanı sunar.
Checksub
checksub.com
Checksub, 200'den fazla dilde altyazı oluşturan ve videoları çeviren bir yapay zeka aracıdır, ayrıca ses klonlama ve dublaj yetenekleri sunar.
Apertium
apertium.org
Apertium, diller arasında kural tabanlı çeviri yapan açık kaynaklı bir makine çeviri platformudur.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX, profesyoneller için yapay zeka destekli hukuk ve finans çeviri uygulamasıdır. Tüm iş belgelerini hızlı ve uygun maliyetle çevirir.
Lilt
lilt.com
Lilt, içerik çevirisi ve oluşturma için bir AI platformudur; çevirmenler ve yerelleştirme ekipleri için gerçek zamanlı çeviri ve verimlilik sunar.
Localize
localizejs.com
Localize, SaaS platformlar için kod gerektirmeyen bir çeviri çözümüdür, web uygulamalarını ve API belgelerini hızlıca çok dilli hale getirir.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT, Arapça konuşulan pazarlarda işletmeler için tasarlanmış, doğru ve hızlı dil çevirileri sunan bir çeviri uygulamasıdır.
YOUS
yous.ai
YOUS, AI tabanlı çeviri desteğiyle farklı dillerde mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama yapma imkanı sunan bir iletişim aracıdır.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate, 248 dilde doğru çeviri yaparak kullanıcıların metinlerini anlamalarını ve ifade etmelerini sağlar.
Lingoedit
lingoedit.com
Lingoedit, metin ve belgeleri 30'dan fazla dilde çevirip düzenlemeye yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile herkesin kullanımına uygundur.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront uygulaması, makine çevirilerinin hangilerinin insan düzenlemesi veya incelemesi gerektirmediğini tahmin ederek çeviri sürecini daha verimli hale getirir.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com, hukuk belgelerinin güvenli ve doğru çevirisini sağlayan bir platformdur. Yasal gerekliliklere uygun, uzman kişiler tarafından desteklenir.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT, kuruluşların çeviri sürelerini hızlandırarak küresel pazarlara ulaşmasını sağlayan kullanıcı dostu bir makine çeviri platformudur.
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle, farklı diller arasında etkili metin çevirisi sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcıların dil engellerini aşarak iletişim kurmasına yardımcı olur.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby, AI destekli bir çeviri platformudur. Pazarlama materyallerini 100'den fazla dile yerelleştirerek markaların farklı kitlelere ulaşmasını sağlar.
Language I/O
languageio.com
Language I/O uygulaması, monolingual müşteri destek ekiplerinin 100'den fazla dilde gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar.
Intento
inten.to
Intento, işletmelerin çok dilli yerelleştirme süreçlerini optimize eden AI destekli bir platformdur. Çeviri ve içerik yönetimini otomatikleştirir.
© 2025 WebCatalog, Inc.