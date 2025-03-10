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Makine Çeviri Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.
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Language Weaver
rws.com
Dil Weaver, çok dilli veri ve içerik zorluklarını güvenli bir şekilde çözmek için tasarlanmış, gelişmiş bir makine çeviri platformudur.
YOUS
yous.ai
YoS, bireylerin ve işletmelerin farklı dillerde sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir çevirmenle entegre edilmiş bir mesajlaşma aracıdır. Bu araç, yerleşik bir çeviri işleviyle geliştirilen her özellik, ses ve video görüşmeleri, toplantılar ve sohbetler aracılığıyla bağlantıları destekler. Çeviri işlevi, 17 farklı dilde yorumlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve daha etkili küresel iletişimi kolaylaştırabilir. Bunların yanı sıra, daha fazla erişilebilirlik için konuşulan dili metin biçimine dönüştüren transkripsiyona da sahiptir. YoU'ların önemli bir yönü, kullanıcılara tüm toplantıların, çağrıların ve mesajların güvenli bir şekilde şifrelenmesini ve saklandığını garanti ederek güvenliğe dikkat edilmesidir. YoS ayrıca çok yönlü ve erişilebilir, bir web uygulaması olarak ve hem iOS hem de Android için mobil uygulamalar olarak mevcut olacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli öğrenme yoluyla, yüksek çeviri doğruluğu sağlar. Kullanım açısından, premium planda sunulan telefon görüşmeleri gibi ek özelliklerle hem ücretsiz hem de ücretli planlar mevcuttur. Son olarak, AI'nın insan çevirmenlerden daha uygun bir seçim olduğunu teşvik ettiğini belirtmek gerekir.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans, metin, PDF, Word, Excel ve PowerPoint belgeleri için çeviri hizmeti sunan, hızlı ve doğru makine çevirisi yapan bir uygulamadır.
Systran
systransoft.com
Systran, metin ve belgelerin bağlama duyarlı çevirilerini 50'den fazla dilde yapabilen bir makine çeviri platformudur.
Apertium
apertium.org
Apertium, diller arasında kural tabanlı çeviri yapan açık kaynaklı bir makine çeviri platformudur.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby, yapay zeka teknolojisini kullanarak pazarlama varlıklarının ve kampanya reklamlarının dönüştürülmesinde uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur. Araç, markaların erişim alanlarını genişletmesine ve dünya çapında yeni kitlelere ve pazarlara erişmesine olanak tanıyor. 100'den fazla dile çeviri yapma yeteneğiyle GetGloby, çevirilerin her şirketin benzersiz marka sesine göre özelleştirilmesini sağlar ve tutarlılığı ve yankıyı korumak için yapay zeka teknolojisinden yararlanır. GetGloby'nin en önemli özelliklerinden biri, makine çevirisini gelişmiş yaratıcı yaratıcılık yetenekleriyle birleştiren çeviri motorudur. Bu son teknoloji, orijinal içeriğin özünü ve tonunu korurken farklı dillerdeki nüansları dikkate alır. Ayrıca GetGloby, çevirilerde doğruluk ve akıcılık sağlamak için dilsel uzmanlıklarını ve kültürel içgörülerini sunan yerli insan incelemecileri işe alarak kaliteyi sağlar. GetGloby'nin tescilli teknolojisi, doğru ve yüksek performanslı yaratımlar sunmak için yapay zekayı, karmaşık dil algoritmalarını ve arama eğilimlerinin izlenmesini içerir. Araç, medya amacıyla geliştirilen ilk çeviri motoru olan Jaga'yı oluşturmak için GPT dahil olmak üzere makine öğreniminden ve doğal dil işlemeden yararlanıyor. GetGloby, dil ve kültürel boşlukları kapatarak işletmelerin farklı dil ve kültürlerdeki hedef kitleleriyle etkili bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olur. İster web siteleri, videolar, haber bültenleri veya Google, Bing, LinkedIn ve TikTok gibi platformlardaki reklamlar için pazarlama varlıklarının çevirisi olsun, GetGloby, markaların küresel hedef kitlelerde sorunsuz bir şekilde yankı bulmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir çeviri ve özelleştirme hizmetleri paketi sunar. Genel olarak GetGloby, uluslararası pazarlama sürecini basitleştirir, maliyetleri ve uygulama süresini azaltırken daha nitelikli dönüşümler sağlar.
OpenL
openl.io
OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlamak için AI destekli bir çeviri aracıdır. 15'ten fazla dilde doğru çeviriler sunar.
Checksub
checksub.com
Checksub, 200'den fazla dilde altyazı oluşturan ve videoları çeviren bir yapay zeka aracıdır, ayrıca ses klonlama ve dublaj yetenekleri sunar.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君, çoklu dil desteği ile metin, konuşma ve görüntü çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır. Yurt dışı seyahat ve uluslararası iletişim için uygundur.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译, 100'den fazla dili destekleyen ücretsiz bir çeviri uygulamasıdır. Hem kişisel hem de profesyonel kullanım için doğru ve hızlı çeviriler sağlar.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译, metin ve belge çevirisi için tasarlanmış bir araçtır. Farklı formatlardaki belgeleri destekleyerek çok dilli iletişimi kolaylaştırır.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译, metin ve ses dahil, çoklu dillerde gerçek zamanlı çeviri sunan bir uygulamadır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kullanılabilir.
MachineTranslation
machinetranslation.com
Machinetranslation, metinleri farklı diller arasında hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için gelişmiş makineler kullanan bir uygulamadır.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa Tercümeleri, yapay zeka destekli yüksek kaliteli çeviri hizmetleri sunan bir platformdur, özellikle yasal ve finansal belgeler için tasarlanmıştır.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate, 6000'den fazla kelime için dünya genelinde ücretsiz çeviri hizmeti sunar. Üyelik gerektirmeden sınırsız çeviri imkanı sağlar.
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle ile işletmeniz genelinde her dilde, kendinize özgü tarzda kusursuz iletişim. Yapay zekaya dayalı otomatik dil işlemeye yönelik yenilikçi çözümler, ses tonunu ve içeriği kişiye özel bir şekilde çevirir ve şirket genelinde tutarlı ve güvenli iletişim sağlar.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX, profesyoneller için yapay zeka destekli hukuk ve finans çeviri uygulamasıdır. Tüm iş belgelerini hızlı ve uygun maliyetle çevirir.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Gelişmiş ve güçlü KantanMT, çeviri dağıtımını geniş ölçekte hızlandırarak kuruluşların küresel pazarlara ulaşmasına yardımcı olur! Geleneksel MT çözümlerinin kullanımı zordur, erişimi zordur, dağıtımı pahalıdır ve bakımı teknik açıdan zordur. KantanMT'ye erişim, kullanım, bakım ve dağıtım kolaydır. Kullanımı kolay bir pakette gelişmiş ve güçlü bir Makine Çevirisi çözümüdür: Platformumuzu kullanmak için hiçbir teknik beceriye veya herhangi bir özel donanım veya yazılım gereksinimine gerek yoktur. Üyeler KantanMT platformunda hemen oturum açabilir ve özelleştirilmiş Makine Çevirisi çözümleri oluşturabilir. İçerik oluşturma ve küreselleşme çabalarındaki hızlı büyüme, çeviri hacimlerine ayak uydurmayı zorlaştırıyor. Makine Çevirisi, işlerini büyütmek ve müşterileri için daha fazla içerik çevirmek isteyen yerelleştirme hizmet sağlayıcıları için uygun bir alternatiftir. ** Özelleştirin: Çeviri varlıklarını (TMX, TBX veya ücretsiz eğitim veri kümeleri) kullanarak şirketinizin verileriyle gelişmiş sinirsel makine çeviri motorları oluşturun. Motorları alan içi içerik ve terminolojiyle özelleştirmek çevirinizin doğruluğunu artıracak, zaman ve maliyetleri azaltacaktır. ** İyileştirme: İyileştirilecek alanları belirlemek için motorlarınızın ölçümlerini görüntüleyen son derece görsel ve sezgisel bir arayüz olan KantanBuildAnalytics ile çeviri akıcılığını ve hassasiyetini ölçün. Motorlarınızı ayarlamak ve üretime hazır MT çözümlerini hızla oluşturmak için özelleştirilmiş LQR'lerle motorlarınızın performansını değerlendirin! ** Dağıtın: Platformda çeviri işlerini başlatın veya sektörün önde gelen CAT araçlarından bazılarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin. KantanAPI'yi kullanarak otomatik ölçeklendirmeli bulut dağıtımlarıyla makine çevirisi kapasitesini yönetin.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT, çeviri süreçlerini otomasyon ve özelleştirme ile geliştiren bir makine çeviri platformudur. Kullanıcılara özel dil modelleri oluşturma imkanı sunar.
Lingoedit
lingoedit.com
Yapay zeka destekli çevirmen ve belge düzenleme aracı! Lingoedit'in misyonu, dil engellerini ortadan kaldırmak ve daha akıllı önceden hazırlanmış istemler aracılığıyla küresel iletişimi kolaylaştırmaktır. Lingoedit aracı, kullanıcılara yüksek kaliteli çevirilere ve belge düzenleyici modlarına ücretsiz erişim sağlar; bunların tümü, daha fazla doğruluk ve hassasiyet sağlayan gelişmiş istem mühendisliği tarafından desteklenmektedir. Lingoedit'in kullanımı kolay arayüzü ve işbirliği özellikleri, çeviri ve düzenlemeyi tüm beceri seviyelerindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirerek, onu uluslararası projelerde çalışan ekipler, becerilerini geliştirmek isteyen dil öğrencileri ve dil engellerini aşarak iletişim kurmak isteyen kişiler için mükemmel hale getirir. 30'dan fazla dil seçeneği ve içeriği blok blok çevirme yeteneğiyle Lingoedit aracı, çeviri ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için mükemmel çözümdür.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate, çeşitli dosya formatlarında belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde çeviren gelişmiş bir çeviri uygulamasıdır.
Stepes
stepes.com
Stepes, 100'den fazla dilde hızlı ve doğru çeviri hizmetleri sunan bir uygulamadır. Metin, belge ve görüntüleri çevirir, ayrıca tercüman çağırma imkanı sağlar.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com, hukuk firmaları, şirketler ve devlet kurumları için ideal olan, hukuki belge çevirisi için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Bu Tomedes ürünü, sözleşmeler ve patentler için doğru ve güvenli çeviriler sağlar ve güvenilirliği ve uyumluluğu sağlamak için özel olarak hukuk sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış isteğe bağlı insan incelemesi hizmetleri sunar.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT, Arapça konuşulan pazarlarda işletmeler için tasarlanmış, doğru ve hızlı dil çevirileri sunan bir çeviri uygulamasıdır.
Transmonkey
transmonkey.ai
TransMonkey, 130'dan fazla dili destekleyen ve çeşitli dosya formatlarında (PDF, Word, video vb.) çeviri yapan AI destekli bir çeviri yazılımıdır.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translat, gelişmiş dil modellerini kullanarak 248 dilde kesin çeviri sunar. Daha fazla özellik elde etmek için Kagi üye hesabınıza giriş yapın: yazarken tercüme, metne konuşmaya, metne konuşmaya, bot karşıtı captcha ve daha fazlasını tercüme edin!
Lexibird
lexibird.com
Lexibird, çeviri, yazım ve özetleme yapan AI destekli bir uygulamadır. Farklı dillerde doğru ve akıcı sonuçlar sağlar.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Çevirmen, 11 dil arasında makine çevirisi yapan ücretsiz bir hizmettir ve doğru çeviriler sunar. Reklam içermez.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate, 100'den fazla dilde metin çevirisi yapabilen, sesli konuşma ve görüntü çevirisi destekleyen bir çeviri uygulamasıdır.
Lilt
lilt.com
LILT, içerik çevirisi ve oluşturmaya yönelik eksiksiz bir kurumsal yapay zeka platformudur. LILT platformu şunlar içindir: 1. Dilbilimciler: LILT Bağlamsal Yapay Zeka, gerçek zamanlı çeviri tahmini ve uyarlaması üreterek sektör lideri çeviri kalitesi ve hızı sağlar. 2. Yerelleştirme Ekipleri: LILT Platformu, çeviri belleğinden (TM), anında/doğrulanmış çeviriden ve bağlayıcılar aracılığıyla otomatik içerik alışverişinden etkin bir şekilde yararlanarak ekiplerin en verimli iş akışını kurmasına ve yönetmesine olanak tanır. 3. Küresel Organizasyonlar: LILT platformu, büyük yapay zeka sağlayıcılarına bağlanır ve iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel LLM'lere otomatik ve gerçek zamanlı ince ayar temposu ayarlayarak çok modluluktan Üretken Yapay Zeka'ya kadar gerçek yapay zeka potansiyelinin kilidini açar.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate, Google ile ilgili hizmetler kullanmadan çeviriler sağlar ve kullanıcıların izlenmesini engeller.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, metin ve ses çevirisi sağlayan çok dilli bir uygulamadır. 70'ten fazla dili destekler ve kullanıcıların dil engellerini aşmalarına yardımcı olur.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Tercüman konuşmaları, farklı dillerdeki kullanıcılar arasında gerçek zamanlı çeviri sağlayarak iletişimi kolaylaştıran bir uygulamadır.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago, çoklu dillerde metin, ses ve görüntü çevirisi yapan bir yapay zeka destekli çeviri uygulamasıdır.
Phrase Localization Suite
phrase.com
İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Translate.com
translate.com
Translate.com, metin ve belgeleri 90 dil çiftinde çeviren, 24/7 hizmet veren bir dil çeviri uygulamasıdır.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
U-Düzyon Tercümanı, metinleri 108 dilde kolayca çeviren bir uygulamadır. Sözlük entegrasyonu ve kullanıcı dostu arayüzü ile dil öğrenimi ve iletişimi destekler.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate, 90'dan fazla dili çevirebilen ve metin, ses, resim çevirisi yapabilen bir çeviri uygulamasıdır.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Tercüman, metin, görüntü ve ses çevirisi sunan AI destekli çok dilli bir çeviri uygulamasıdır. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeviri imkanı sağlar.
Google Translate
translate.google.com
Google Translate, metin ve web sitelerini diller arasında çeviren ücretsiz bir çok dilli uygulamadır. Yazılı ve sözlü çeviri desteği sunar.
Intento
inten.to
Intento, makine çevirisini ve çok dilli üretken yapay zekayı kullanarak kurumsal yerelleştirme için yapay zeka aracıları oluşturur. Kurumsal Dil Merkezi, Procore ve Subway gibi şirketlerin tüm pazarlarda ve hedef kitlelerde tutarlı, özgün dil deneyimleri sunmasına olanak tanır. Makine çevirisi ve üretken yapay zeka modellerini çok aracılı yapay zeka iş akışlarında birleştirir, bunları müşteri verilerine göre özelleştirir ve yerelleştirme, pazarlama, müşteri desteği ve diğer iş işlevleri için müşterilerin mevcut yazılım sistemlerine entegre eder. Intento ile müşteriler dünya çapındaki tüm kullanıcılar ve ekip üyeleri için yüksek kaliteli, gerçek zamanlı çevirilere ulaşıyor. Kurumsal Dil Merkezi, ISO-27001 sertifikasına sahiptir ve yüksek talep gören endüstrilerdeki GenAI çözümleri için kurumsal üst düzey güvenlik sağlar. Intento ayrıca MT ve AI modellerinin kurulumu ve bakımı için ISO-9001 sertifikalı uzman yardımı sunuyor ve bu modelleri yeni veriler ve kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli olarak geliştiriyor.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse, videoların çok dilli dublaj ve altyazı işlemlerini yaparak içerik oluşturucuların erişimini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai, içerik üreticilerinin videolarını 130'dan fazla dile hızlıca çevirmesine ve profesyonel seslendirme eklemesine olanak tanıyan bir yerelleştirme aracıdır.
Multilings
multilings.com
Multilings, metin çevirisi, içerik yazımı ve sesli çeviri gibi çok dilli iletişim ve içerik yönetimi hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Localize
localizejs.com
Localize, SaaS platformlar için kod gerektirmeyen bir çeviri çözümüdür, web uygulamalarını ve API belgelerini hızlıca çok dilli hale getirir.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Google Çeviri Hub, belgeleri 135 dile hızlı bir şekilde çeviren ve formatı koruyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex, metin, ses, görüntü ve belgeleri 109 dilden fazla çeviren, makine çeviri ve konuşma tanıma araçları sunan bir uygulamadır.
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç'nin yazılımı, tek dilli (yani yalnızca İngilizce konuşan) müşteri destek ekiplerinin gerçek zamanlı olarak 100'den fazla dilde sohbet etmesine, e-posta göndermesine ve self servis destek sağlamasına olanak tanır. Benzersiz makine çevirisi teknolojisi sayesinde, bir şirket ve sektör için 24 saat içinde doğru, güvenli çeviriler sağlayacak bir ekibin kurulup çalışmasını sağlayabilir. GDPR uyumlu ve ISO-27001 sertifikalı yazılımı, Salesforce, Zendesk ve Oracle dahil olmak üzere tüm önemli müşteri ilişkileri yönetimi sistemleriyle (CRM'ler) entegre olur. Müşteri hizmetleri temsilcilerine hâlihazırda kullandıkları platformlarda çeviri sağlayarak, müşteri e-postalarına ve sohbet sorularına tek bir tıklamayla yanıt vermelerini sağlar.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator, 100'den fazla dili destekleyen, kelime, ifade ve metin çevirisi sağlayan çok yönlü bir çeviri uygulamasıdır.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Tercüman, metin, web sayfaları ve belgeleri anında çeviren çok dilli bir uygulamadır. Detaylı sözlük açıklamaları da sunar.
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