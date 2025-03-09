YOUS

yous.ai

YoS, bireylerin ve işletmelerin farklı dillerde sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir çevirmenle entegre edilmiş bir mesajlaşma aracıdır. Bu araç, yerleşik bir çeviri işleviyle geliştirilen her özellik, ses ve video görüşmeleri, toplantılar ve sohbetler aracılığıyla bağlantıları destekler. Çeviri işlevi, 17 farklı dilde yorumlayabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilir ve daha etkili küresel iletişimi kolaylaştırabilir. Bunların yanı sıra, daha fazla erişilebilirlik için konuşulan dili metin biçimine dönüştüren transkripsiyona da sahiptir. YoU'ların önemli bir yönü, kullanıcılara tüm toplantıların, çağrıların ve mesajların güvenli bir şekilde şifrelenmesini ve saklandığını garanti ederek güvenliğe dikkat edilmesidir. YoS ayrıca çok yönlü ve erişilebilir, bir web uygulaması olarak ve hem iOS hem de Android için mobil uygulamalar olarak mevcut olacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli öğrenme yoluyla, yüksek çeviri doğruluğu sağlar. Kullanım açısından, premium planda sunulan telefon görüşmeleri gibi ek özelliklerle hem ücretsiz hem de ücretli planlar mevcuttur. Son olarak, AI'nın insan çevirmenlerden daha uygun bir seçim olduğunu teşvik ettiğini belirtmek gerekir.