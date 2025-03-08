Google Translate

translate.google.com

Google Translat, metin ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulama programlama arayüzü sunar. Eylül 2020 itibariyle Google Translate, çeşitli seviyelerde ve Nisan 2016 itibariyle 109 dili desteklemektedir, toplam 500 milyondan fazla kullanıcı talep etti, her gün 100 milyardan fazla kelime tercüme edildi. Nisan 2006'da istatistiksel makine çeviri hizmeti olarak ortaya çıktı, Birleşmiş Milletler kullandı. ve dilbilimsel verileri toplamak için Avrupa Parlamentosu belgeleri ve transkriptleri. Dilleri doğrudan çevirmek yerine, önce metni İngilizce'ye çevirir ve ardından Katalan-İspanyollar da dahil olmak üzere birkaç istisna dışında, şebekesinde ortaya koyduğu dil kombinasyonlarının çoğunda hedef dile döner. Bir çeviri sırasında, hangi kelimelerin seçileceğine ve bunları hedef dilde nasıl düzenleyeceğine karar vermeye yardımcı olmak için milyonlarca belgede kalıplar arar. Birkaç kez eleştirilen ve alay edilen doğruluğu, diller arasında büyük ölçüde değişecek şekilde ölçülmüştür. Kasım 2016'da Google, Google Translate'ın bir nöral makinesi çeviri motoruna geçeceğini duyurdu - Google Nöral Makine Çeviri (GNMT) - "tüm cümleleri sadece parça parça yerine bir seferde çeviriyor. En alakalı çeviriyi anlayın, daha sonra yeniden düzenliyor ve daha çok uygun dilbilgisi ile konuşan bir insan gibi olacak şekilde ayarlıyor ". Başlangıçta yalnızca 2016 yılında birkaç dil için etkinleştirilen GNMT, İngilizce ve Latince arasındaki dil çifti hariç, Google Translate kadrosundaki 109 dilde kullanılmaktadır.