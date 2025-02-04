Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Makine Çeviri Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.
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MachineTranslation
machinetranslation.com
MachineTranslation.com'da kendilerini, en son teknoloji aracılığıyla işletmelerin dil engellerini aşmalarına yardımcı olmaya adamıştır. Makine çevirisi alanındaki uzmanlıkları, tüm dil ihtiyaçlarınız için hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir çözümler sunmamıza olanak tanır. Tomedes Group'un bir yan kuruluşu olarak, 95.000'den fazla kurumsal müşteriye hizmet verme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan bu ekip, olağanüstü makine çevirisi hizmetleri ve danışmanlığı sunma deneyimine ve bilgi birikimine sahiptir. İster birkaç belge için sonradan düzenlemeye ihtiyacınız olsun ister makine çevirisinin iş akışınıza tam entegrasyonuna ihtiyacınız olsun, gereksinimlerinizi karşılayacak uzmanlığa sahiptirler. Bugün makine çevirisi hizmetleriyle küresel ufkunuzu genişletmenize yardımcı olalım.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation, Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Vietnamca, Endonezyaca, İtalyanca, Felemenkçe ve Tayca Çeviri dillerinde anında ve ücretsiz tam metin çeviri, web sayfası çevirisi, belge çevirisi ve PDF sağlar. , DOC çevirisi, PPT çevirisi, manuel çeviri, simültane çeviri ve diğer hizmetler.
StringTranslate
stringtranslate.com
6000'den fazla kelimeyle dünyanın en iyi tercümanı. Dünyanın her yerinde ücretsiz tercüme hizmeti vermekteyiz. Kelime sayısında ve tekrar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetten yararlanmak için üye olmanıza gerek yoktur.
YOUS
yous.ai
YOUS, bireylerin ve işletmelerin farklı diller arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı bir tercümanla entegre bir mesajlaşma aracıdır. Bu araç, sesli ve görüntülü aramalar, toplantılar ve sohbetler yoluyla bağlantıları destekler; her özellik yerleşik bir çeviri işleviyle zenginleştirilmiştir. Çeviri işlevi 17 farklı dilde çeviri yaparak dil engellerini ortadan kaldırır ve daha etkili küresel iletişimi kolaylaştırır. Bunların yanı sıra, YOUS ayrıca daha fazla erişilebilirlik için konuşma dilini metin formatına dönüştüren transkripsiyon özelliğine de sahiptir. YOUS'un önemli bir yönü, kullanıcılara tüm toplantıların, aramaların ve mesajların şifrelenip güvenli bir şekilde saklandığını garanti ederek güvenliğe verdiği önemdir. YOUS ayrıca çok yönlü ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; hem iOS hem de Android için bir web uygulaması ve mobil uygulama olarak mevcuttur. YOUS, sürekli öğrenme sayesinde yüksek çeviri doğruluğu sağlar. Kullanım açısından, premium planda sunulan telefon görüşmeleri gibi ek özelliklerin yanı sıra hem ücretsiz hem de ücretli planlar mevcuttur. Son olarak, YOUS'un yapay zekanın insan çevirmenlerden daha uygun maliyetli bir seçim olduğu fikrini desteklediğini belirtmekte fayda var.
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Çeviri Bulutu Platformu, metin çevirisi ve PDF/Word/Excel/ppt belge çeviri işlevleri sağlar; belge çevirisi orijinal metin düzenini korur ve günlük çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ücretsiz çeviri sayfaları sağlar ve belgelerin iki dilli çevirilerinin indirilmesini destekler. orijinal çeviri.
Systran
systransoft.com
Tüm metniniz için çeviri aracı. SYSTRAN çeviri kutusuyla metninizi kolayca çevirin.
Apertium
apertium.org
Apertium, kural tabanlı bir makine çeviri platformudur. Özgür bir yazılımdır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yayımlanmıştır.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby, yapay zeka teknolojisini kullanarak pazarlama varlıklarının ve kampanya reklamlarının dönüştürülmesinde uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur. Araç, markaların erişim alanlarını genişletmesine ve dünya çapında yeni kitlelere ve pazarlara erişmesine olanak tanıyor. 100'den fazla dile çeviri yapma yeteneğiyle GetGloby, çevirilerin her şirketin benzersiz marka sesine göre özelleştirilmesini sağlar ve tutarlılığı ve yankıyı korumak için yapay zeka teknolojisinden yararlanır. GetGloby'nin en önemli özelliklerinden biri, makine çevirisini gelişmiş yaratıcı yaratıcılık yetenekleriyle birleştiren çeviri motorudur. Bu son teknoloji, orijinal içeriğin özünü ve tonunu korurken farklı dillerdeki nüansları dikkate alır. Ayrıca GetGloby, çevirilerde doğruluk ve akıcılık sağlamak için dilsel uzmanlıklarını ve kültürel içgörülerini sunan yerli insan incelemecileri işe alarak kaliteyi sağlar. GetGloby'nin tescilli teknolojisi, doğru ve yüksek performanslı yaratımlar sunmak için yapay zekayı, karmaşık dil algoritmalarını ve arama eğilimlerinin izlenmesini içerir. Araç, medya amacıyla geliştirilen ilk çeviri motoru olan Jaga'yı oluşturmak için GPT dahil olmak üzere makine öğreniminden ve doğal dil işlemeden yararlanıyor. GetGloby, dil ve kültürel boşlukları kapatarak işletmelerin farklı dil ve kültürlerdeki hedef kitleleriyle etkili bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olur. İster web siteleri, videolar, haber bültenleri veya Google, Bing, LinkedIn ve TikTok gibi platformlardaki reklamlar için pazarlama varlıklarının çevirisi olsun, GetGloby, markaların küresel hedef kitlelerde sorunsuz bir şekilde yankı bulmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir çeviri ve özelleştirme hizmetleri paketi sunar. Genel olarak GetGloby, uluslararası pazarlama sürecini basitleştirir, maliyetleri ve uygulama süresini azaltırken daha nitelikli dönüşümler sağlar.
OpenL
openl.io
OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlayarak dünyayı bir araya getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. Araç, metnin dilini otomatik olarak algılar ve bir tuşa basılarak istenilen dile çevrilir. OpenL, diğerlerinin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Almanca dahil 15'ten fazla dilde çeviri sağlar. OpenL'in öne çıkan özelliklerinden biri, bağlama özgü terimleri ve cümleleri doğru bir şekilde tercüme edebilme yeteneğidir, bu da onu profesyonel çeviri projeleri için uygun bir seçenek haline getirir. Araç, kullanıcıların çeviriler için kredi uygulamasına, belirli miktarda kredinin ücretsiz olarak sağlanmasına ve ek özellikler için profesyonel hesaba yükseltme seçeneğine olanak tanır. OpenL, doğru çeviriler üretmek için makine öğreniminden ve doğal dil işlemeden yararlanan yüksek kaliteli yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulmuştur. Araç, lvwzhen ve matt tarafından tasarlanmış ve Ouch!'tan Icons 8 ile gösterilmiştir. Özetle OpenL, dil engellerini aşarak iletişimi kolaylaştırabilen, kullanıcı dostu bir arayüze sahip güvenilir bir çeviri aracıdır.
Checksub
checksub.com
Checksub, altyazı oluşturmak ve videolarınızı 200'den fazla dile çevirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform ayrıca videoları farklı kitlelere göre yerelleştirmeyi amaçlayan AI ses klonlama ve dublaj yetenekleri de sağlıyor. Araç, kısa bir süre içinde kaliteli altyazılar oluşturma ve komut dosyalarını senkronize video altyazılarına dönüştürme konusunda uzmanlığa sahiptir. Ayrıca kullanıcılar altyazıların stilini ve animasyonlarını özelleştirerek içeriklerinin etkisini artırabilir. Diğer bir entegre özellik ise, videonuzu gömülü altyazılarla veya ayrı bir altyazı dosyası olarak dışa aktarabileceğiniz ve stiller ve animasyonlarla daha fazla özelleştirme sunan 'altyazı yazma' özelliğidir. Altyazılar veya dublaj oluşturulduktan sonra, çevrimiçi bir düzenleyici, kullanıcıların herhangi bir cümleyi düzenlemesine ve yeniden oluşturmasına olanak tanıyarak bunları hassaslaştırır. Özellikle Checksub, şirketlerin ve bireylerin videolarını birden fazla dile çevirerek, sosyal medya erişimini artırarak ve yeni içerik oluşturmaya gerek kalmadan YouTube gibi platformlarda izleyicileri büyüterek videolarının etkisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. Bu araca güvenilmekte ve çeşitli kuruluşlar tarafından eğitim videolarının çevrilmesi veya dijital içerik hedef kitlesinin ölçeklendirilmesi gibi çeşitli kullanım durumları için kullanılmaktadır.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Translator, Tencent tarafından üretilen çapraz dil iletişim yazılımıdır. Çince, İngilizce, Japonca ve Korece gibi birden fazla dili destekler. Doğru, verimli ve istikrarlı çeviri özelliklerine sahiptir. Sizin için seyahat, döviz kurları, uluslararası ofisler vb. Sorunsuz bir çeviri deneyimi getirin.
火山翻译
translate.volcengine.com
ByteDance'ın sahibi olduğu bir makine çevirisi markası olan Huoshan Translation, 100'den fazla dilde ücretsiz çevrimiçi çeviriyi destekler ve çeşitli alanlarda çeviriyi destekler.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Caiyun Xiaoyi'nin resmi web sitesine hoş geldiniz! Metin çevirisi, belge çevirisi, web sayfası çevirisi, terim veritabanı, tarayıcı eklentileri ve iki dilli karşılaştırma hizmetleri dahil olmak üzere etkili ve doğru çevrimiçi çeviri araçları sağlıyoruz. Caiyun Xiaoyi, gelişmiş yapay zeka teknolojisinin yardımıyla çoklu dil iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart, Tencent AI Lab tarafından piyasaya sürülen yapay zeka destekli bir çeviri ürünüdür. Kullanıcıların hızlı çeviri ihtiyaçlarını karşılayabilir ve verimliliği ve kaliteyi artırmak için yapay zeka destekli manuel çeviriyi kullanabilir. TranSmart, ekibin kendi geliştirdiği insan-bilgisayar etkileşimli makine çevirisi teknolojisini benimser, sinir ağı makine çevirisi, istatistiksel makine çevirisi, giriş yöntemi, anlamsal anlayış, veri madenciliği vb. gibi birçok ileri teknolojiyi entegre eder ve milyarlarca insanla işbirliği yapar. İki dilli paralel verilerden oluşan yapay bir Akıllı destekli çeviridir İnternet tabanlı ürünler, kullanıcılara gerçek zamanlı akıllı çeviri yardımı sunarak kullanıcıların çeviri görevlerini daha iyi ve daha hızlı tamamlamalarına yardımcı olur.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator Çeviri hizmeti, birçok dilde kelimelerin, deyimlerin ve metinlerin anında çevirisini sağlamayı amaçlamaktadır. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla veya iş ortaklarınızla iletişim kurmak, yurtdışına seyahat etmek veya dil öğrenmek için bir çeviri aracına ihtiyacınız olduğunda ImTranslator'ımız her zaman size yardımcı olmak için buradadır.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Yapay zeka tarafından desteklenen uzman çeviri hizmetleri sunan Alexa Translations ile dil engellerini aşın. ve endüstride uzmanlaşmış çevirmenler. Alexa Translations, en büyük ve en prestijli hukuk, finans ve devlet kurumları için yapay zeka destekli çeviriler sağlar. İleri teknoloji ve profesyonel sertifikalı çevirmenlerin benzersiz birleşimi, benzersiz kalitede, kişiye özel çözümler sunar. Yirmi yılı aşkın ödüllü müşteri başarısı sayesinde, ekibinizin gerçek bir uzantısı olarak bize güvenebilirsiniz.
Language Weaver
rws.com
RWS Grubunun bir parçası olan Language Weaver, dünyanın en güçlü, kapsamlı ve uyarlanabilir nöral makine çeviri platformudur. Language Weaver, küresel kuruluşların, hükümetlerin, hukuk firmalarının ve finans kurumlarının çok dilli veri ve içerik sorunlarını küresel kuruluş genelinde güvenli ve geniş ölçekte çözmelerine yardımcı olur. Language Weaver, daha fazla içeriği doğru bir şekilde ve daha kısa sürede çevirmeniz için size makine çevirisinde son adımı atmak üzere yenilikçi yapay zeka teknolojilerinin en iyilerini insan uzmanlığıyla harmanlayan tek eksiksiz çözümdür.
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle ile işletmeniz genelinde her dilde, kendinize özgü tarzda kusursuz iletişim. Yapay zekaya dayalı otomatik dil işlemeye yönelik yenilikçi çözümler, ses tonunu ve içeriği kişiye özel bir şekilde çevirir ve şirket genelinde tutarlı ve güvenli iletişim sağlar.
TranslateFX
translatefx.com
Profesyoneller için yapay zeka destekli hukuki ve finansal çeviri. Her türlü iş belgesini tercüme ederken zamandan ve paradan tasarruf edin. TranslateFX, makine öğrenimi ve doğal dil işlemedeki en son gelişmeleri kullanarak yapay zeka destekli belge çeviri platformu geliştirir.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Gelişmiş ve güçlü KantanMT, çeviri dağıtımını geniş ölçekte hızlandırarak kuruluşların küresel pazarlara ulaşmasına yardımcı olur! Geleneksel MT çözümlerinin kullanımı zordur, erişimi zordur, dağıtımı pahalıdır ve bakımı teknik açıdan zordur. KantanMT'ye erişim, kullanım, bakım ve dağıtım kolaydır. Kullanımı kolay bir pakette gelişmiş ve güçlü bir Makine Çevirisi çözümüdür: Platformumuzu kullanmak için hiçbir teknik beceriye veya herhangi bir özel donanım veya yazılım gereksinimine gerek yoktur. Üyeler KantanMT platformunda hemen oturum açabilir ve özelleştirilmiş Makine Çevirisi çözümleri oluşturabilir. İçerik oluşturma ve küreselleşme çabalarındaki hızlı büyüme, çeviri hacimlerine ayak uydurmayı zorlaştırıyor. Makine Çevirisi, işlerini büyütmek ve müşterileri için daha fazla içerik çevirmek isteyen yerelleştirme hizmet sağlayıcıları için uygun bir alternatiftir. ** Özelleştirin: Çeviri varlıklarını (TMX, TBX veya ücretsiz eğitim veri kümeleri) kullanarak şirketinizin verileriyle gelişmiş sinirsel makine çeviri motorları oluşturun. Motorları alan içi içerik ve terminolojiyle özelleştirmek çevirinizin doğruluğunu artıracak, zaman ve maliyetleri azaltacaktır. ** İyileştirme: İyileştirilecek alanları belirlemek için motorlarınızın ölçümlerini görüntüleyen son derece görsel ve sezgisel bir arayüz olan KantanBuildAnalytics ile çeviri akıcılığını ve hassasiyetini ölçün. Motorlarınızı ayarlamak ve üretime hazır MT çözümlerini hızla oluşturmak için özelleştirilmiş LQR'lerle motorlarınızın performansını değerlendirin! ** Dağıtın: Platformda çeviri işlerini başlatın veya sektörün önde gelen CAT araçlarından bazılarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin. KantanAPI'yi kullanarak otomatik ölçeklendirmeli bulut dağıtımlarıyla makine çevirisi kapasitesini yönetin.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT, yerelleştirme ekipleri, dil hizmeti sağlayıcıları (LSP'ler), ürün yöneticileri ve çevirmenler için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir makine çevirisi platformudur. Otomasyon ve özelleştirme yoluyla çeviri süreçlerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş araçlar ve hizmetler sunar. * Yapay Zeka Çeviri Platformu: Çeşitli çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için OpenAI ve ChatGPT gibi seçenekler de dahil olmak üzere önde gelen otomatik çeviri modellerine erişin. * Model İnce Ayarı: Belirli terminoloji ve stil tercihlerini entegre ederek doğruluğu artırmak için çeviri modellerini özelleştirin. * Şirket İçi Seçenekler: Hassas içeriğin güvenli bir şekilde işlenmesi için makine çevirisi çözümlerini kendi donanımınıza dağıtın. * Makine Çevirisi Değerlendirmesi: BLEU ve COMET gibi ölçümlerle otomatik ve insan değerlendirmelerini kullanarak çeviri modellerinin performansını değerlendirin. * Terminoloji Uyumluluğu: Sözlükleri zenginleştirerek ve uluslararası standartlara bağlı kalarak çevirilerde terminolojinin tutarlı kullanımını sağlayın. * Atölye Çalışmaları ve Eğitim: Dil yapay zekası ve makine çevirisinde ekip becerilerini geliştirmek için atölye çalışmalarına katılın. * Entegrasyon Yetenekleri: Trados, Smartling ve memoQ gibi popüler çeviri ve içerik yönetimi sistemlerine bağlanarak daha sorunsuz iş akışlarını kolaylaştırır.
Lingoedit
lingoedit.com
Yapay zeka destekli çevirmen ve belge düzenleme aracı! Lingoedit'in misyonu, dil engellerini ortadan kaldırmak ve daha akıllı önceden hazırlanmış istemler aracılığıyla küresel iletişimi kolaylaştırmaktır. Lingoedit aracı, kullanıcılara yüksek kaliteli çevirilere ve belge düzenleyici modlarına ücretsiz erişim sağlar; bunların tümü, daha fazla doğruluk ve hassasiyet sağlayan gelişmiş istem mühendisliği tarafından desteklenmektedir. Lingoedit'in kullanımı kolay arayüzü ve işbirliği özellikleri, çeviri ve düzenlemeyi tüm beceri seviyelerindeki kullanıcılar için erişilebilir hale getirerek, onu uluslararası projelerde çalışan ekipler, becerilerini geliştirmek isteyen dil öğrencileri ve dil engellerini aşarak iletişim kurmak isteyen kişiler için mükemmel hale getirir. 30'dan fazla dil seçeneği ve içeriği blok blok çevirme yeteneğiyle Lingoedit aracı, çeviri ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için mükemmel çözümdür.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate, belgeleri çeşitli dosya formatlarına hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için tasarlanmış gelişmiş bir çeviri platformudur. En son teknolojiye sahip makine çevirisini tescilli yapay zeka teknolojisiyle birleştiren Bluente, çok çeşitli endüstriler için bağlamsal olarak alakalı çeviriler sağlar. * Yaygın olarak şunlar için kullanılır: Sözleşmeler, Yasal Belgeler, Pazarlama Teminatları, Mali Tablolar, Müşteri Sunumları, Yıllık Raporlar, Eğitim Materyalleri * Popüler diller: İngilizceden Çinceye, Çinceden İngilizceye, İspanyolcadan İngilizceye, Arapçadan İngilizceye, Rusçadan İngilizceye * Desteklenen dosya türleri: Word (doc, docx, dotx, dotm), Excel (xls, xlsx), pdf, Sunumlar (ppt, pptx), Diğer dosya türleri (xml, odt, txt, rtf), vb. * Desteklenen diller: İngilizce, Çince, İspanyolca, Arapça, Portekizce, Endonezce, Japonca, Korece, Rusça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Felemenkçe, İbranice, Norveççe, Lehçe, Fince, Macarca ve 100'den fazla diğer dil
Stepes
stepes.com
Stepes, 100'den fazla dilde hızlı ve doğru dil çeviri hizmetleri sağlayan dünyanın ilk insan destekli Çeviri Uygulamasıdır. Bir hesap oluşturun ve metin girin, belgeleri yükleyin veya fotoğraf çekin ve bunların hızlı ve doğru bir şekilde çevrilmesini sağlayın. Uluslararası iş toplantıları, konferanslar veya seyahat yardımı için de tercümanları arayabilirsiniz. Çoğu dilde yol tarifleri ve acil durum çeviri yardımı almak için çevirmenlerle sohbet edin. Metin, resim veya ses kayıtları gönderin ve bunların anında doğru şekilde çevrilmesini sağlayın veya profesyonel tercümanlar tarafından tercüme hizmetleri planlayın. Stepes'in binlerce yerel tabanlı profesyonel dilbilimciden oluşan küresel ağı, tüm dil çeviri ihtiyaçlarınızda çalışmaya ve size yardımcı olmaya hazırdır. İster hızlı ve kaliteli kurumsal çeviri çözümleri arayan bir şirket, ister seyahat dili desteği arayan bir kişi olun, Stepes her yerde talep üzerine en doğru ve güvenilir çeviriler için ihtiyacınız olan çeviri uygulamasıdır. Uzman çevirmenleri çeşitli konu alanlarında uzmanlaşmıştır ve bu da onları hukuk, tıp, finans, BT, endüstri, mühendislik, e-ticaret, moda ve daha fazlası gibi çok çeşitli endüstri alanlarında dil çevirileri ve yorumlama için ideal kılmaktadır. Stepes, çok uluslu şirketler için küresel ölçekte en hızlı profesyonel çeviri hizmetlerini sunar. Bunu, çevirmenlerinin dünyanın her yerindeki mobil cihazlarında çeviri taleplerinizle ilgili anında bildirim almasına olanak tanıyarak, akıllı telefonlarında veya masaüstü bilgisayarlarında anında çeviri yapmalarına olanak tanıyarak yapabiliyorlar.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com, hukuk firmaları, şirketler ve devlet kurumları için ideal olan, hukuki belge çevirisi için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Bu Tomedes ürünü, sözleşmeler ve patentler için doğru ve güvenli çeviriler sağlar ve güvenilirliği ve uyumluluğu sağlamak için özel olarak hukuk sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış isteğe bağlı insan incelemesi hizmetleri sunar.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama'nın Arapça Makine Çevirisi (AMT), özellikle Arapça konuşulan pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için çeviri süreçlerini geliştirmek üzere tasarlanmış son teknoloji bir çözümdür. Gelişmiş sinirsel makine çevirisi (NMT) teknolojisini kullanan Tarjama, çeşitli sektörlere göre uyarlanmış doğru ve bağlamsal olarak uygun çeviriler sunar.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey, İngilizce, Çince, Japonca, Arapça, Fransızca, Almanca, İbranice, Endonezce vb. dahil 130'dan fazla dili destekleyen yapay zeka destekli bir çeviri yazılımıdır. Belge, resim veya video fark etmez, büyük dil modelleriyle desteklenen çevirmenini kullanarak hemen hemen her dosya biçimini çevirebilirsiniz.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Tercüme tarafından oluşturulan yeni nesil AI büyük model çeviri platformu, kullanıcılara yapay zeka çevirisi, İngilizce düzeltme, iki dilli inceleme, gramer analizi ve diğer yetenekler dahil olmak üzere yabancı dil senaryolarının çevrilmesi ve okunması için tek noktadan akıllı çözümler sunar. akıllı çağ Çeviri üretkenliği için vazgeçilmez en üst düzey hızlandırıcı.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator, 28 Ağustos 2017'de başlatılan ve Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DeepL GmbH (Linguee) tarafından geliştirilen ücretsiz bir sinirsel makine çeviri hizmetidir. Google Translate'den daha doğru ve incelikli olduğu yönünde olumlu basın mesajları aldı. DeepL şu anda aşağıdaki 11 dil ve 110 dil çifti arasında çeviri sunmaktadır: Çince (Basitleştirilmiş), Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve İspanyolca. Ek olarak, İngilizce pivotu aracılığıyla iki adımlı bir süreç kullanılarak tüm bu diller arasında dil eşdeğerliğine ilişkin yaklaşımlar önerilmektedir. DeepL'de reklam yok. Şirket, bir çeviri uygulaması programlama arayüzünü lisanslayarak para kazanmak istiyor.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.
Lilt
lilt.com
LILT, içerik çevirisi ve oluşturmaya yönelik eksiksiz bir kurumsal yapay zeka platformudur. LILT platformu şunlar içindir: 1. Dilbilimciler: LILT Bağlamsal Yapay Zeka, gerçek zamanlı çeviri tahmini ve uyarlaması üreterek sektör lideri çeviri kalitesi ve hızı sağlar. 2. Yerelleştirme Ekipleri: LILT Platformu, çeviri belleğinden (TM), anında/doğrulanmış çeviriden ve bağlayıcılar aracılığıyla otomatik içerik alışverişinden etkin bir şekilde yararlanarak ekiplerin en verimli iş akışını kurmasına ve yönetmesine olanak tanır. 3. Küresel Organizasyonlar: LILT platformu, büyük yapay zeka sağlayıcılarına bağlanır ve iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel LLM'lere otomatik ve gerçek zamanlı ince ayar temposu ayarlayarak çok modluluktan Üretken Yapay Zeka'ya kadar gerçek yapay zeka potansiyelinin kilidini açar.
Lingva Translate
lingva.ml
Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer ve Microsoft Translator uygulamaları dahil. Microsoft Translator ayrıca işletmelere yönelik bulut hizmetleri aracılığıyla metin ve konuşma çevirisi de sunuyor. Translator Text API aracılığıyla metin çevirisi hizmeti, ayda iki milyon karakteri destekleyen ücretsiz katmandan, ayda milyarlarca karakteri destekleyen ücretli katmanlara kadar uzanır. Microsoft Speech hizmetleri aracılığıyla konuşma çevirisi, ses akışının zamanına bağlı olarak sunulur. Hizmet, Mayıs 2020 itibarıyla 73 dil sistemini desteklemektedir. Ayrıca şu anda Microsoft Translator canlı konuşma özelliğini, Skype Translator'ı, Windows Masaüstü için Skype'ı ve iOS ve Android için Microsoft Translator Uygulamalarını destekleyen 11 konuşma çeviri sistemini de destekler.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.
네이버 파파고
papago.naver.com
Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik sunar. Tüm önemli ürünlerine erişim sağlayan, kullanıma hazır olup, kolay başlatmayı ve hızlı ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Tek oturum açma (SSO) ve sezgisel bir arayüz ile Phrase, kullanıcı dostu, merkezi bir ekosistem sağlar. Phrase Yerelleştirme Platformu şunları içerir: Phrase Çeviri Yönetim Sistemi (Phrase TMS) Sektör düzeyinde CAT araçlarıyla çeviri proje yönetimi Phrase Strings Yazılım, oyunlar ve web sitesi kopya yerelleştirmesi için geliştirici dostu araç Phrase Orchestrator Kılavuzunuzu otomatikleştiren kodsuz, özelleştirilebilir iş akışları Phrase Analytics'i işler Maliyetinizi, kalitenizi ve hızınızı optimize etmek için anlaşılır veriler Phrase Language AI Terminolojinize göre uyarlanmış hızlı ve güvenli makine çevirisi Phrase Custom AI AI destekli makine çevirisi, kendi içeriğinizden yararlanır Phrase Portal Gelişmiş yerelleştirmeye güvenli, anında ve sezgisel erişim teknoloji Cümle Kalite Teknolojileri İçeriğinizin sürekli olarak kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için puanlar ve kontroller Entegrasyonlar Hızlı dağıtım için tak ve çalıştır yaklaşımıyla 50'den fazla entegrasyon
Translate.com
translate.com
Her boyuttaki işletme için uzman dil çözümleri. 25.000'den fazla profesyonel çevirmen. 90 dil çifti. 7/24 çevrimiçi çeviri hizmeti. API'dir.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelerin kültürler ve coğrafyalar arasında gelişebilmesi için dil engellerini ortadan kaldırıyor. Şirketin Dil Operasyonları platformu, zamanla daha akıllı hale gelen hızlı, verimli, yüksek kaliteli çeviriler için gelişmiş yapay zekayı döngüdeki insanlarla birleştiriyor. Unbabel, işletmelerin yeni küresel pazarlarda büyümesine yardımcı oluyor ve pazarlama ve müşteri hizmetlerinde daha tutarlı, yüksek kaliteli, çok dilli müşteri deneyimleri yaratarak müşteri güveni oluşturmasına yardımcı oluyor. Unbabel, sohbet, e-posta veya SSS gibi dijital destek kanallarındaki mevcut iş akışları dahilinde çevirileri sorunsuz bir şekilde sunmak için en popüler CRM'lere ve Sohbet platformlarına kolayca bağlanır. Tüm bunlar, müşterilerin çeviri akışlarını kontrol edebildiği, hız veya kalite gibi temel ölçümleri izleyebildiği ve işlerinde farklı dillerin kullanımını operasyonel hale getirmek için diğer görevleri gerçekleştirebildiği Portal aracılığıyla yönetiliyor. Merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Unbabel, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar dünyanın her yerindeki müşterilerle zahmetsizce iletişim kurmak için Facebook, Microsoft, Booking.com ve Uber gibi markaların önde gelen müşteri destek ekipleriyle çalışıyor. Dil Operasyonları Platformu şunları içerir: * Artırılmış Makine Çevirisi * Portal * Kanal * Entegrasyonlar * Editörler
Yandex Translate
translate.yandex.com
Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.
Google Translate
translate.google.com
Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulama programlama arayüzü sunar. Eylül 2020 itibarıyla Google Çeviri, çeşitli düzeylerde 109 dili desteklemektedir ve Nisan 2016 itibarıyla, günde 100 milyardan fazla kelimenin çevrilmesiyle toplam 500 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Nisan 2006'da istatistiksel bir makine çevirisi hizmeti olarak başlatılan bu hizmet, Birleşmiş Milletler'i kullanmıştır. ve dilsel verileri toplamak için Avrupa Parlamentosu belgeleri ve transkriptleri. Dilleri doğrudan çevirmek yerine, önce metni İngilizceye çevirir ve ardından Katalanca-İspanyolca da dahil olmak üzere birkaç istisna dışında, ızgarasında yer alan dil kombinasyonlarının çoğunda hedef dile döner. Bir çeviri sırasında, hangi kelimelerin seçileceğine ve bunların hedef dilde nasıl düzenleneceğine karar verilmesine yardımcı olmak için milyonlarca belgedeki kalıpları arar. Birçok kez eleştirilen ve alay konusu olan doğruluğu, diller arasında büyük ölçüde farklılık gösterecek şekilde ölçülmüştür. Kasım 2016'da Google, Google Çeviri'nin "parça parça yerine tüm cümleleri tek seferde çeviren Google Nöral Makine Çevirisi (GNMT)" adlı sinirsel makine çeviri motoruna geçeceğini duyurdu. En alakalı çeviriyi buluyor ve daha sonra bunu yeniden düzenleyip, daha çok düzgün dilbilgisi ile konuşan bir insana benzeyecek şekilde ayarlıyor." Başlangıçta 2016 yılında yalnızca birkaç dil için etkinleştirilen GNMT, İngilizce ve Latince arasındaki dil çifti hariç, Eylül 2020 itibarıyla Google Çeviri listesindeki 109 dilin tamamında kullanılmaktadır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Intento
inten.to
Intento, makine çevirisini ve çok dilli üretken yapay zekayı kullanarak kurumsal yerelleştirme için yapay zeka aracıları oluşturur. Kurumsal Dil Merkezi, Procore ve Subway gibi şirketlerin tüm pazarlarda ve hedef kitlelerde tutarlı, özgün dil deneyimleri sunmasına olanak tanır. Makine çevirisi ve üretken yapay zeka modellerini çok aracılı yapay zeka iş akışlarında birleştirir, bunları müşteri verilerine göre özelleştirir ve yerelleştirme, pazarlama, müşteri desteği ve diğer iş işlevleri için müşterilerin mevcut yazılım sistemlerine entegre eder. Intento ile müşteriler dünya çapındaki tüm kullanıcılar ve ekip üyeleri için yüksek kaliteli, gerçek zamanlı çevirilere ulaşıyor. Kurumsal Dil Merkezi, ISO-27001 sertifikasına sahiptir ve yüksek talep gören endüstrilerdeki GenAI çözümleri için kurumsal üst düzey güvenlik sağlar. Intento ayrıca MT ve AI modellerinin kurulumu ve bakımı için ISO-9001 sertifikalı uzman yardımı sunuyor ve bu modelleri yeni veriler ve kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli olarak geliştiriyor.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Dubverse.ai'nin sunduğu hizmetlerin kalbinde, insan yaratıcılığını son teknoloji yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren sağlam bir Sentetik Medya motoru yatıyor. Süreç basit ama güçlü: * Yapay Zeka Altyazıları: Çeşitli dillerde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturarak izleyici etkileşimini ve kavramayı artırır. * Metinden Konuşmaya: Metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek videolarınızı daha dinamik ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirin. Dubverse.ai, çeşitli içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi işlevsellik içerir: * Çok Dilli Destek: 60'tan fazla dil desteği sayesinde içerik oluşturucular, dil kısıtlaması olmadan küresel bir hedef kitleye ulaşabilir. * Konuşmacı Seçimi: Videonuzun tonu ve tarzına en uygun olanı bulmak için geniş bir AI sesleri yelpazesinden seçim yapın. * Komut Dosyası Düzenleyici: Gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip sezgisel bir komut dosyası düzenleyici, düzenleme sürecini kolaylaştırır. * İnsan Gibi Sesler: Dubverse.ai'nin metinden konuşmaya motoru, kulağa doğal ve ilgi çekici gelen sesler sağlar. * Yerleşik Paylaşım: Başkalarıyla kolayca işbirliği yapın ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. * İndirilebilir Altyazılar: Çok dilli altyazılarla videonuzun SEO'sunu ve erişilebilirliğini geliştirin.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
Multilings
multilings.com
Multilings; metin çevirisi, içerik yazımı, intihal ve sesli çeviri vb. için insan benzeri en iyi çıktıyı veren sinirsel yapay zeka tabanlı bir makine öğrenme hizmetidir. Pazarlamacılar, İçerik Yazarları, Araştırmacılar, Öğrenciler ve herkes için en iyisi.
Localize
localizejs.com
Localize, SaaS platformlarına yönelik kodsuz bir çeviri çözümüdür ve web uygulamanızı, kontrol panelinizi, API belgelerinizi ve çok daha fazlasını kolayca çevirmenize olanak tanır. Geleneksel çözümlerle ve bunu şirket içinde oluşturmanın yanı sıra, kullanıcılara çok dilli destek sunmak aylar sürebilir. Localize ile SaaS platformunuzu yalnızca birkaç saat içinde çevirebilir, böylece yeni pazarlara açılabilir ve dünya çapındaki müşterileri memnun edebilirsiniz.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği 135 dile kolayca çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation Hub, kuruluşların çeviri iş yüklerini daha önce ulaşılamayan bir ölçek ve maliyetle özelleştirmesine ve yönetmesine olanak tanır. - PDF'ler, Word ve Powerpoints için hızlı çeviri - Tam format tutma - Çevirileri kendi modellerinizle özelleştirin veya Google'ın Nöral Makine Çevirisi modelini kullanın - Tek, şeffaf fiyatlandırma
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex kapsamlı bir makine çevirisi ve konuşma tanıma araçları paketi sunar. Temel işlevsellik, çok çeşitli uygulamaları destekleyen metin, ses, görüntü ve belgelerin çevirisini içerir. Araç kiti, verimliliği ve üretkenliği artırmak için sinirsel makine çevirisi tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, 109'a kadar dili kapsayan görseller, dosyalar ve web sitelerindeki metinleri, konuşmaları ve hatta metinleri çevirme olanağına sahiptir. Yazılım aynı zamanda hem bulut tabanlı hem de şirket içi çeviri çözümleri sunarak veri gizliliğini sağlar. Lingvanex'in önemli bir farklılaştırıcı özelliği, geniş kapsamlı dil kapasitesini ifade eden 10.000'den fazla çeviri çiftini tercüme etme yeteneğidir. Lingvanex, Linux, Windows, MacOS, Web ve mobil dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki ürünlere kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel özelliklerinden biri olan özel sözlükler, kullanıcıların belirli kelimeler ve ifadeler için çevirileri tanımlamasına olanak tanır. Araç, masaüstü (Windows ve MacOS), mobil (iOS ve Android), çeşitli tarayıcı uzantıları ve hatta sohbet robotları aracılığıyla özel mesajlaşma dahil olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılabilir.
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç'nin yazılımı, tek dilli (yani yalnızca İngilizce konuşan) müşteri destek ekiplerinin gerçek zamanlı olarak 100'den fazla dilde sohbet etmesine, e-posta göndermesine ve self servis destek sağlamasına olanak tanır. Benzersiz makine çevirisi teknolojisi sayesinde, bir şirket ve sektör için 24 saat içinde doğru, güvenli çeviriler sağlayacak bir ekibin kurulup çalışmasını sağlayabilir. GDPR uyumlu ve ISO-27001 sertifikalı yazılımı, Salesforce, Zendesk ve Oracle dahil olmak üzere tüm önemli müşteri ilişkileri yönetimi sistemleriyle (CRM'ler) entegre olur. Müşteri hizmetleri temsilcilerine hâlihazırda kullandıkları platformlarda çeviri sağlayarak, müşteri e-postalarına ve sohbet sorularına tek bir tıklamayla yanıt vermelerini sağlar.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test etmelerine olanak tanıyan bir kitle testi çözümüdür. . Yazılımınızı erişim, çeviri kalitesi, yerel ve kültürel nüanslar açısından test edeceğiz, böylece canlı olarak veya piyasaya sürülmek üzere olduğunuz her pazarda görünürlük elde edebilirsiniz. Meta, Microsoft, Google, BBC ve iHeartMedia dahil yüzlerce lider marka Global'e güveniyor App Testing'in platformu, ürün kalitesini, Agile ve DevOps ekiplerinin daha düzenli yayınlamasına ve sorunları düzeltmek için hayati önem taşıyan geri bildirimler almasına veya kullanıcı yolculuğunda kritik iyileştirmeler yapmasına olanak tanıyan bir hızda artırır.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
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