Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

Google Translate

translate.google.com

Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulama programlama arayüzü sunar. Eylül 2020 itibarıyla Google Çeviri, çeşitli düzeylerde 109 dili desteklemektedir ve Nisan 2016 itibarıyla, günde 100 milyardan fazla kelimenin çevrilmesiyle toplam 500 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Nisan 2006'da istatistiksel bir makine çevirisi hizmeti olarak başlatılan bu hizmet, Birleşmiş Milletler'i kullanmıştır. ve dilsel verileri toplamak için Avrupa Parlamentosu belgeleri ve transkriptleri. Dilleri doğrudan çevirmek yerine, önce metni İngilizceye çevirir ve ardından Katalanca-İspanyolca da dahil olmak üzere birkaç istisna dışında, ızgarasında yer alan dil kombinasyonlarının çoğunda hedef dile döner. Bir çeviri sırasında, hangi kelimelerin seçileceğine ve bunların hedef dilde nasıl düzenleneceğine karar verilmesine yardımcı olmak için milyonlarca belgedeki kalıpları arar. Birçok kez eleştirilen ve alay konusu olan doğruluğu, diller arasında büyük ölçüde farklılık gösterecek şekilde ölçülmüştür. Kasım 2016'da Google, Google Çeviri'nin "parça parça yerine tüm cümleleri tek seferde çeviren Google Nöral Makine Çevirisi (GNMT)" adlı sinirsel makine çeviri motoruna geçeceğini duyurdu. En alakalı çeviriyi buluyor ve daha sonra bunu yeniden düzenleyip, daha çok düzgün dilbilgisi ile konuşan bir insana benzeyecek şekilde ayarlıyor." Başlangıçta 2016 yılında yalnızca birkaç dil için etkinleştirilen GNMT, İngilizce ve Latince arasındaki dil çifti hariç, Eylül 2020 itibarıyla Google Çeviri listesindeki 109 dilin tamamında kullanılmaktadır.