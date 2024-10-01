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Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Namibya
Makine Çeviri Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.
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Google Translate
translate.google.com
Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Tercüme tarafından oluşturulan yeni nesil AI büyük model çeviri platformu, kullanıcılara yapay zeka çevirisi, İngilizce düzeltme, iki dilli inceleme, gramer analizi ve diğer yetenekler dahil olmak üzere yabancı dil senaryolarının çevrilmesi ve okunması için tek noktadan akıllı çözümler sunar. ...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation, Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Vietnamca, Endonezyaca, İtalyanca, Felemenkçe ve Tayca Çeviri dillerinde anında ve ücretsiz tam metin çeviri, web sayfası çevirisi, belge çevirisi ve PDF sağlar. , DOC çevirisi, PPT çevirisi, ma...
火山翻译
translate.volcengine.com
ByteDance'ın sahibi olduğu bir makine çevirisi markası olan Huoshan Translation, 100'den fazla dilde ücretsiz çevrimiçi çeviriyi destekler ve çeşitli alanlarda çeviriyi destekler.
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Çeviri Bulutu Platformu, metin çevirisi ve PDF/Word/Excel/ppt belge çeviri işlevleri sağlar; belge çevirisi orijinal metin düzenini korur ve günlük çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ücretsiz çeviri sayfaları sağlar ve belgelerin iki dilli çevirilerinin indirilmesini destekler. o...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator, 28 Ağustos 2017'de başlatılan ve Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DeepL GmbH (Linguee) tarafından geliştirilen ücretsiz bir sinirsel makine çeviri hizmetidir. Google Translate'den daha doğru ve incelikli olduğu yönünde olumlu basın mesajları aldı. DeepL şu anda aşağıdaki 11 dil ve...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, Sha...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
네이버 파파고
papago.naver.com
Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalma...
Translate.com
translate.com
Her boyuttaki işletme için uzman dil çözümleri. 25.000'den fazla profesyonel çevirmen. 90 dil çifti. 7/24 çevrimiçi çeviri hizmeti. API'dir.
Lingva Translate
lingva.ml
Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği 135 dile kolayca çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation ...
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kol...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelerin kültürler ve coğrafyalar arasında gelişebilmesi için dil engellerini ortadan kaldırıyor. Şirketin Dil Operasyonları platformu, zamanla daha akıllı hale gelen hızlı, verimli, yüksek kaliteli çeviriler için gelişmiş yapay zekayı döngüdeki insanlarla birleştiriyor. Unbabel, işle...
Multilings
multilings.com
Multilings; metin çevirisi, içerik yazımı, intihal ve sesli çeviri vb. için insan benzeri en iyi çıktıyı veren sinirsel yapay zeka tabanlı bir makine öğrenme hizmetidir. Pazarlamacılar, İçerik Yazarları, Araştırmacılar, Öğrenciler ve herkes için en iyisi.
OpenL
openl.io
OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlayarak dünyayı bir araya getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. Araç, metnin dilini otomatik olarak algılar ve bir tuşa basılarak istenilen dile çevrilir. OpenL, diğerlerinin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Japo...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex kapsamlı bir makine çevirisi ve konuşma tanıma araçları paketi sunar. Temel işlevsellik, çok çeşitli uygulamaları destekleyen metin, ses, görüntü ve belgelerin çevirisini içerir. Araç kiti, verimliliği ve üretkenliği artırmak için sinirsel makine çevirisi tekniklerini kullanır. Kullanıcıl...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Translator, Tencent tarafından üretilen çapraz dil iletişim yazılımıdır. Çince, İngilizce, Japonca ve Korece gibi birden fazla dili destekler. Doğru, verimli ve istikrarlı çeviri özelliklerine sahiptir. Sizin için seyahat, döviz kurları, uluslararası ofisler vb. Sorunsuz bir çeviri deneyimi getirin.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator Çeviri hizmeti, birçok dilde kelimelerin, deyimlerin ve metinlerin anında çevirisini sağlamayı amaçlamaktadır. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla veya iş ortaklarınızla iletişim kurmak, yurtdışına seyahat etmek veya dil öğrenmek için bir çeviri aracına ihtiyacınız olduğunda ImTranslator...
Systran
systransoft.com
Tüm metniniz için çeviri aracı. SYSTRAN çeviri kutusuyla metninizi kolayca çevirin.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart, Tencent AI Lab tarafından piyasaya sürülen yapay zeka destekli bir çeviri ürünüdür. Kullanıcıların hızlı çeviri ihtiyaçlarını karşılayabilir ve verimliliği ve kaliteyi artırmak için yapay zeka destekli manuel çeviriyi kullanabilir. TranSmart, ekibin kendi g...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Caiyun Xiaoyi'nin resmi web sitesine hoş geldiniz! Metin çevirisi, belge çevirisi, web sayfası çevirisi, terim veritabanı, tarayıcı eklentileri ve iki dilli karşılaştırma hizmetleri dahil olmak üzere etkili ve doğru çevrimiçi çeviri araçları sağlıyoruz. Caiyun Xiaoyi, gelişmiş yapay zeka teknolojisi...
Language Weaver
rws.com
RWS Grubunun bir parçası olan Language Weaver, dünyanın en güçlü, kapsamlı ve uyarlanabilir nöral makine çeviri platformudur. Language Weaver, küresel kuruluşların, hükümetlerin, hukuk firmalarının ve finans kurumlarının çok dilli veri ve içerik sorunlarını küresel kuruluş genelinde güvenli ve geniş...
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey, İngilizce, Çince, Japonca, Arapça, Fransızca, Almanca, İbranice, Endonezce vb. dahil 130'dan fazla dili destekleyen yapay zeka destekli bir çeviri yazılımıdır. Belge, resim veya video fark etmez, büyük dil modelleriyle desteklenen çevirmenini kullanarak hemen hemen her dosya biçimini çe...
StringTranslate
stringtranslate.com
6000'den fazla kelimeyle dünyanın en iyi tercümanı. Dünyanın her yerinde ücretsiz tercüme hizmeti vermekteyiz. Kelime sayısında ve tekrar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetten yararlanmak için üye olmanıza gerek yoktur.
Stepes
stepes.com
Stepes, 100'den fazla dilde hızlı ve doğru dil çeviri hizmetleri sağlayan dünyanın ilk insan destekli Çeviri Uygulamasıdır. Bir hesap oluşturun ve metin girin, belgeleri yükleyin veya fotoğraf çekin ve bunların hızlı ve doğru bir şekilde çevrilmesini sağlayın. Uluslararası iş toplantıları, konferans...
Alexa Translations
alexatranslations.com
Yapay zeka tarafından desteklenen uzman çeviri hizmetleri sunan Alexa Translations ile dil engellerini aşın. ve endüstride uzmanlaşmış çevirmenler. Alexa Translations, en büyük ve en prestijli hukuk, finans ve devlet kurumları için yapay zeka destekli çeviriler sağlar. İleri teknoloji ve profesyone...
Checksub
checksub.com
Checksub, altyazı oluşturmak ve videolarınızı 200'den fazla dile çevirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform ayrıca videoları farklı kitlelere göre yerelleştirmeyi amaçlayan AI ses klonlama ve dublaj yetenekleri de sağlıyor. Araç, kısa bir süre içinde kaliteli altyazılar olu...
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate, belgeleri çeşitli dosya formatlarına hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için tasarlanmış gelişmiş bir çeviri platformudur. En son teknolojiye sahip makine çevirisini tescilli yapay zeka teknolojisiyle birleştiren Bluente, çok çeşitli endüstriler için bağlamsal olarak alakalı çevirile...
MachineTranslation
machinetranslation.com
MachineTranslation.com'da kendilerini, en son teknoloji aracılığıyla işletmelerin dil engellerini aşmalarına yardımcı olmaya adamıştır. Makine çevirisi alanındaki uzmanlıkları, tüm dil ihtiyaçlarınız için hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir çözümler sunmamıza olanak tanır. Tomedes Group'un bir...
Apertium
apertium.org
Apertium, kural tabanlı bir makine çeviri platformudur. Özgür bir yazılımdır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yayımlanmıştır.
Localize
localizejs.com
Localize, SaaS platformlarına yönelik kodsuz bir çeviri çözümüdür ve web uygulamanızı, kontrol panelinizi, API belgelerinizi ve çok daha fazlasını kolayca çevirmenize olanak tanır. Geleneksel çözümlerle ve bunu şirket içinde oluşturmanın yanı sıra, kullanıcılara çok dilli destek sunmak aylar süreb...
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama'nın Arapça Makine Çevirisi (AMT), özellikle Arapça konuşulan pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için çeviri süreçlerini geliştirmek üzere tasarlanmış son teknoloji bir çözümdür. Gelişmiş sinirsel makine çevirisi (NMT) teknolojisini kullanan Tarjama, çeşitli sektörlere göre uyarlanmış do...
YOUS
yous.ai
YOUS, bireylerin ve işletmelerin farklı diller arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı bir tercümanla entegre bir mesajlaşma aracıdır. Bu araç, sesli ve görüntülü aramalar, toplantılar ve sohbetler yoluyla bağlantıları destekler; her özel...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
Lilt
lilt.com
LILT, içerik çevirisi ve oluşturmaya yönelik eksiksiz bir kurumsal yapay zeka platformudur. LILT platformu şunlar içindir: 1. Dilbilimciler: LILT Bağlamsal Yapay Zeka, gerçek zamanlı çeviri tahmini ve uyarlaması üreterek sektör lideri çeviri kalitesi ve hızı sağlar. 2. Yerelleştirme Ekipleri: LILT...
Lingoedit
lingoedit.com
Yapay zeka destekli çevirmen ve belge düzenleme aracı! Lingoedit'in misyonu, dil engellerini ortadan kaldırmak ve daha akıllı önceden hazırlanmış istemler aracılığıyla küresel iletişimi kolaylaştırmaktır. Lingoedit aracı, kullanıcılara yüksek kaliteli çevirilere ve belge düzenleyici modlarına ücret...
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com, hukuk firmaları, şirketler ve devlet kurumları için ideal olan, hukuki belge çevirisi için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Bu Tomedes ürünü, sözleşmeler ve patentler için doğru ve güvenli çeviriler sağlar ve güvenilirliği ve uyumluluğu sağlamak için özel olarak hukuk sekt...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT, yerelleştirme ekipleri, dil hizmeti sağlayıcıları (LSP'ler), ürün yöneticileri ve çevirmenler için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir makine çevirisi platformudur. Otomasyon ve özelleştirme yoluyla çeviri süreçlerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş araçlar ve hizmetler sunar. * Y...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Gelişmiş ve güçlü KantanMT, çeviri dağıtımını geniş ölçekte hızlandırarak kuruluşların küresel pazarlara ulaşmasına yardımcı olur! Geleneksel MT çözümlerinin kullanımı zordur, erişimi zordur, dağıtımı pahalıdır ve bakımı teknik açıdan zordur. KantanMT'ye erişim, kullanım, bakım ve dağıtım ...
TranslateFX
translatefx.com
Profesyoneller için yapay zeka destekli hukuki ve finansal çeviri. Her türlü iş belgesini tercüme ederken zamandan ve paradan tasarruf edin. TranslateFX, makine öğrenimi ve doğal dil işlemedeki en son gelişmeleri kullanarak yapay zeka destekli belge çeviri platformu geliştirir.
Textshuttle
textshuttle.com
Textshuttle ile işletmeniz genelinde her dilde, kendinize özgü tarzda kusursuz iletişim. Yapay zekaya dayalı otomatik dil işlemeye yönelik yenilikçi çözümler, ses tonunu ve içeriği kişiye özel bir şekilde çevirir ve şirket genelinde tutarlı ve güvenli iletişim sağlar.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby, yapay zeka teknolojisini kullanarak pazarlama varlıklarının ve kampanya reklamlarının dönüştürülmesinde uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur. Araç, markaların erişim alanlarını genişletmesine ve dünya çapında yeni kitlelere ve pazarlara erişmesine olanak tanıyor. 100'den...
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç, herhangi bir müşteri hizmetleri temsilcisinin herhangi bir müşteriyle herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir dilde konuşabilmesini sağlar. Yapay zekanın gücü sayesinde, güneşi takip etme modeliniz artık sohbet, sesli veya e-posta olsun, güneşin altındaki her dili destekliyor. Benzersiz m...
Intento
inten.to
Intento, makine çevirisini ve çok dilli üretken yapay zekayı kullanarak kurumsal yerelleştirme için yapay zeka aracıları oluşturur. Kurumsal Dil Merkezi, Procore ve Subway gibi şirketlerin tüm pazarlarda ve hedef kitlelerde tutarlı, özgün dil deneyimleri sunmasına olanak tanır. Makine çevirisi ve ür...