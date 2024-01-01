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Makine Çevirisi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy
Makine Çevirisi Hizmetleri, metni veya içeriği bir dilden diğerine çevirmek için otomatik sistemlerin ve algoritmaların kullanımını içerir. Bu hizmetler, kaynak metnin anlamını analiz etmek ve kavramak için gelişmiş doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hedef dilde doğru ve tutarlı çeviriler üretir. Makine Çevirisi Hizmetleri, küresel ölçekte iletişimi kolaylaştırmak ve dil engellerini aşmak için iş dünyası, teknoloji, sağlık hizmetleri ve akademi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hizmetler verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik sunarak çok dilli iletişim ve içerik yerelleştirmesi için uygun maliyetli çözümler arayan bireyler ve kuruluşlar için onları değerli araçlar haline getiriyor.
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Google Translate
translate.google.com
Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator, 28 Ağustos 2017'de başlatılan ve Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DeepL GmbH (Linguee) tarafından geliştirilen ücretsiz bir sinirsel makine çeviri hizmetidir. Google Translate'den daha doğru ve incelikli olduğu yönünde olumlu basın mesajları aldı. DeepL şu anda aşağıdaki 11 dil ve...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, Sha...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.
네이버 파파고
papago.naver.com
Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.
Translate.com
translate.com
Her boyuttaki işletme için uzman dil çözümleri. 25.000'den fazla profesyonel çevirmen. 90 dil çifti. 7/24 çevrimiçi çeviri hizmeti. API'dir.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Çeviri, 200'den fazla dilde anında ücretsiz çeviri hizmeti sağlar.Web sayfaları, APP'ler ve API ürünleri içerir ve metin çevirisi, belge çevirisi, görüntü çevirisi ve diğer özel işlevleri destekler.Kullanıcıların kelime arama çevirisi, belge çevirisi ihtiyaçlarını karşılar. çeviri, sözleşme çe...
Lingva Translate
lingva.ml
Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği kolayca 135 dile çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation ...
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation, Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Vietnamca, Endonezce, İtalyanca, Felemenkçe ve Tayca tercümelerinde anında ve ücretsiz tam metin çeviri, web sayfası çevirisi, belge çevirisi ve PDF sağlar. , DOC çevirisi, PPT çevirisi, manuel ...
Lingvanex
lingvanex.com
Makine Çevirisi: Milyonlarca metin, ses, dosya ve web sitesini tam gizlilik korumasıyla sabit fiyata çevirin. 2 haftalık ücretsiz deneme.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator Çeviri hizmeti, birçok dilde kelimelerin, deyimlerin ve metinlerin anında çevirisini sağlamayı amaçlamaktadır. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla veya iş ortaklarınızla iletişim kurmak, yurt dışına seyahat etmek veya dil öğrenmek için bir çeviri aracına ihtiyacınız olduğunda ImTranslato...
Systran
systransoft.com
Tüm metniniz için çeviri aracı. SYSTRAN çeviri kutusuyla metninizi kolayca çevirin.
OpenL
openl.io
OpenL, farklı diller arasında kesintisiz iletişim sağlayarak dünyayı bir araya getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir çeviri aracıdır. Araç, metnin dilini otomatik olarak algılar ve bir tuşa basılarak istenilen dile çevrilir. OpenL, diğerlerinin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Japo...
StringTranslate
stringtranslate.com
6000'den fazla kelimeyle dünyanın en iyi tercümanı. Dünyanın her yerinde ücretsiz tercüme hizmeti vermekteyiz. Kelime sayısında ve tekrar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetten yararlanmak için üye olmanıza gerek yoktur.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart, Tencent AI Lab tarafından piyasaya sürülen yapay zeka destekli bir çeviri ürünüdür. Kullanıcıların hızlı çeviri ihtiyaçlarını karşılayabilir ve verimliliği ve kaliteyi artırmak için yapay zeka destekli manuel çeviriyi kullanabilir. TranSmart, ekibin kendi g...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Caiyun Xiaoyi'nin resmi web sitesine hoş geldiniz! Metin çevirisi, belge çevirisi, web sayfası çevirisi, terim veritabanı, tarayıcı eklentileri ve iki dilli karşılaştırma hizmetleri dahil olmak üzere etkili ve doğru çevrimiçi çeviri araçları sağlıyoruz. Caiyun Xiaoyi, gelişmiş yapay zeka teknolojisi...
火山翻译
translate.volcengine.com
ByteDance'in sahibi olduğu bir makine çevirisi markası olan Huoshan Translation, 100'den fazla dilde ücretsiz çevrimiçi çeviriyi destekler ve çeşitli alanlarda çeviriyi destekler.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Translator, Tencent tarafından üretilen çapraz dil iletişim yazılımıdır. Çince, İngilizce, Japonca ve Korece gibi birden fazla dili destekler. Doğru, verimli ve istikrarlı çeviri özelliklerine sahiptir. Sizin için seyahat, döviz kurları, uluslararası ofisler vb. Sorunsuz bir çeviri deneyimi getirin.
Apertium
apertium.org
Apertium, kural tabanlı bir makine çeviri platformudur. Özgür bir yazılımdır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yayımlanmıştır.
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Çeviri Bulutu Platformu, metin çevirisi ve PDF/Word/Excel/ppt belge çeviri işlevleri sağlar; belge çevirisi orijinal metin düzenini korur ve günlük çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ücretsiz çeviri sayfaları sağlar ve belgelerin iki dilli çevirilerinin indirilmesini destekler. o...