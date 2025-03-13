Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Makine öğrenimi yazılımı, sonuç üretmek için algoritmaları kullanarak görevleri optimize eder. Bu çözümler çok çeşitli platformlara entegre edilmiştir ve çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır. Artan veri işleme yoluyla çıktıların sürekli olarak iyileştirilmesi sayesinde hem hızı hem de doğruluğu artırırlar. İster finansal hizmetlerde ister tarımda olsun, bu çözümler süreçleri ve verimliliği artırır. Örnekler arasında süreçlerin otomatikleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bağlamsal işbirliğinin sağlanması yer alır. Daha da önemlisi, bu algoritmalar yapay zeka sistemlerinin omurgasını oluşturduğundan, son kullanıcılar makine öğrenimi destekli uygulamalarla dolaylı olarak etkileşime girer. Bu, sohbet robotları ve otomatik sigorta talepleri yönetimi yazılımı gibi uygulamalarda açıkça görülmektedir. Makine Öğrenimi olarak nitelendirilebilmek için ürünlerin: * Verilere dayalı öğrenme ve uyarlanabilir yetenekler sağlayın. * Uygulamalar için akıllı öğrenmenin birincil kaynağı olarak hareket edin. * Çeşitli kaynaklardan veri girişlerini kabul edin. * Öğrenilen verilerden türetilen sorunları özel olarak ele alan çıktılar üretin.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platformu, metin oluşturma, özetleme ve doğal dil işleme gibi görevler için gelişmiş dil modelleri sunan bir araçtır.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
SoftCatalà Tradandor, Katalanca ve diğer diller arasında doğru çeviri yaparak iletişimi kolaylaştıran bir çeviri aracıdır.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
SAS
sas.com
SAS uygulaması, veri analizi ve iş zekası için yapay zeka ve analitik çözümler sunan bir yazılım paketidir.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai, makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Gömülü kenar uygulamaları için verimli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC, GPU optimizasyonlu AI ve HPC yazılımı sunan bir bulut platformudur. Veri bilimcileri ve geliştiriciler için model eğitimi ve yönetimi sağlar.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, verilerdeki ilişkileri kullanarak veri bilimi ve makine öğrenimi projelerini geliştirmeye yardımcı olan bir grafik veritabanıdır.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI, kullanıcıların kolayca özel A.I. modelleri oluşturup paylaşabileceği bir platformdur.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs, büyük dil modelleri ve AI sistemleri geliştiren bir platformdur; AI uygulamaları için özelleştirilebilir çözümler sunar.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
myLang
mylang.me
MyLang, web ve uygulamalar için API üzerinden sinirsel makine çevirisi sunan bir uygulamadır. 91 dil desteği ile sürekli öğrenme ve kişisel bilgi koruması sağlar.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Phrase Localization Suite
phrase.com
İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI, kod bilgisi gerektirmeden makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar verilerini yükleyip AI modelleri oluşturabilirler.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block, kodlama gerektirmeyen bir yazılım olarak yüksek çözünürlüklü görüntü analizini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI, kullanıcıların özel ve açık kaynak AI çözümlerini keşfetmesini, özelleştirmesini ve dağıtmasını sağlayan bir platformdur.
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirip analizleri görselleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran yapay zeka tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud, AI uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için tam yönetilen bir platformdur, kullanıcıların kaynakları verimli yönetmelerine olanak tanır.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, şirketlerin AI uygulamaları oluşturmasını, başlatmasını ve yönetmesini sağlayan bir platformdur. Excel, Google Sheets veya API ile çalışır.
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com, yüksek kaliteli video akışı ve içerik yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların videoları farklı formatlarda sunmalarına olanak tanır.
Keysight
keysight.com
Keysight uygulaması, kullanıcıların elektronik tasarım ve test çözümlerine erişmesini sağlar ve ürün geliştirmeyi hızlandırır.
Weka
weka.io
WEKA, verileri bulut ortamında depolayan, işleyen ve yöneten bir platformdur. Veri gereksinimlerini karşılamak için akışkan veri boru hatları oluşturur.
Sedai
sedai.io
Sedai, AI destekli bulut maliyeti optimizasyonu ve performans ayarlaması sunar, DevOps ve SRE ekiplerine sürekli iyileştirme sağlar.
Recombee
recombee.com
Recombee, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan, kullanıcı davranışını analiz eden bir yapay zeka aracıdır.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetleri ve belge çevirisi için güvenli bir yapay zeka çeviri aracıdır. 120'den fazla dilde anlık çeviri sunar.
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai, sıfır kod yazmadan yapay zeka modelleri oluşturmanıza olanak tanır. Portföy optimizasyonu, robo danışmanlar ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda kullanılabilir.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront uygulaması, makine çevirilerinin hangilerinin insan düzenlemesi veya incelemesi gerektirmediğini tahmin ederek çeviri sürecini daha verimli hale getirir.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik öneriler sunarak, online keşif ve etkileşimi artıran bir platformdur.
Linguise
linguise.com
Linguise, web siteleri için 85'ten fazla dilde otomatik çeviri sağlayan bir araçtır. WordPress ve Joomla ile uyumlu, hızlı ve kaliteli çeviriler sunar.
rellify
rellify.com
Rellify, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için içerik stratejileri oluşturmayı kolaylaştıran bir uygulamadır.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Jeofizik Insights uygulaması, jeofizik verileri analiz etmek ve yorumlamak için gelişmiş araçlar sunarak, profesyonellerin yeraltı yapıları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI, verileri işleyip analiz ederek kullanıcıların görsel içgörüler elde etmesine yardımcı olan entegre bir yapay zeka platformudur.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium uygulaması, dijital ikiz teknolojisinin geliştirilmesi ve işbirliği için bir platform sunar.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI, kullanıcılara çeşitli yapay zeka modellerine erişim sağlayan bir pazar yeri sunar. Uygulama geliştiriciler, modelleri kolayca kullanabilirler.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI, işletmelerin müşteri verilerini analiz ederek karlılığı artırmalarına ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarına yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, işletmelere dijital platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gerçek zamanlı makine öğrenimi tabanlı öneriler sunan bir uygulamadır.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-ticaret ve konaklama sektörü için kişiselleştirilmiş deneyimler sunan, AI ve makine öğrenimi tabanlı öneri motoru içeren bir platformdur.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh, kuruluşların dijital iletişimlerini takip etmesine, saklamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir çözüm sunar, düzenleyici riskleri azaltır.
Wiro
wiro.ai
Wiro, 2023 yılında, AI ve makine öğrenimi teknolojilerini bulutta ulaşılabilir hale getiren, geliştiriciler için basit bir API sunan bir uygulamadır.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify, dijital medya ölçümü ve analitiği sağlayan bir platformdur. Reklamların güvenliğini ve uygunluğunu artırmak için AI tabanlı sınıflandırma teknolojisi kullanır.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku, farklı ekiplerin AI potansiyelinden yararlanmasını sağlar. Startuplar AI SaaS başlatır, Python geliştiricileri düşük kodla uygulama geliştirir, pazarlama ve satış AI ile fırsatları kullanır.
Zippin
getzippin.com
Zippin, alışveriş sırasında ödeme gerektirmeyen bir teknoloji ile mağazalarda sorunsuz alışveriş deneyimi sunan bir perakende platformudur.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, işletmelerin veri biliminden yararlanmasını sağlayan yapay zeka platformudur. Verileri analiz eder, anlaşılır içgörüler sunar.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, müşteri davranışlarını analiz eden, verileri öngörüler haline getiren ve pazarlama ekiplerinin müşteri ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan bir veri analitik platformudur.
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