Qualetics

qualetics.com

Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.