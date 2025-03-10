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Makine öğrenimi yazılımı, sonuç üretmek için algoritmaları kullanarak görevleri optimize eder. Bu çözümler çok çeşitli platformlara entegre edilmiştir ve çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır. Artan veri işleme yoluyla çıktıların sürekli olarak iyileştirilmesi sayesinde hem hızı hem de doğruluğu artırırlar. İster finansal hizmetlerde ister tarımda olsun, bu çözümler süreçleri ve verimliliği artırır. Örnekler arasında süreçlerin otomatikleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bağlamsal işbirliğinin sağlanması yer alır. Daha da önemlisi, bu algoritmalar yapay zeka sistemlerinin omurgasını oluşturduğundan, son kullanıcılar makine öğrenimi destekli uygulamalarla dolaylı olarak etkileşime girer. Bu, sohbet robotları ve otomatik sigorta talepleri yönetimi yazılımı gibi uygulamalarda açıkça görülmektedir. Makine Öğrenimi olarak nitelendirilebilmek için ürünlerin: * Verilere dayalı öğrenme ve uyarlanabilir yetenekler sağlayın. * Uygulamalar için akıllı öğrenmenin birincil kaynağı olarak hareket edin. * Çeşitli kaynaklardan veri girişlerini kabul edin. * Öğrenilen verilerden türetilen sorunları özel olarak ele alan çıktılar üretin.
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Muvi.com
muvi.com
Muvi.com, yüksek kaliteli video akışı ve içerik yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların videoları farklı formatlarda sunmalarına olanak tanır.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, mevduat hacmini tahmin etmek, kredi teklifi alımını artırmak ve çok daha fazlası gibi yapay zeka odaklı verimlilik kazanmasına yardımcı olun. Günümüzde pratik yapay zekanın gücünü sunmak için Excel veya Google E-Tablolar'da ya da API aracılığıyla çalışır.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platformu, metin oluşturma, özetleme ve doğal dil işleme gibi görevler için gelişmiş dil modelleri sunan bir araçtır.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI, her büyüklükteki şirketin, makine öğrenimi tahminlerinin gücüyle karlılığı artırmasına yardımcı olur. Halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerindeki gizli değeri açığa çıkararak e-ticaret markasının büyümesini destekliyoruz.
Weka
weka.io
WEKA, veri odaklı kuruluşların bulut basitliği ve şirket içi performansla verileri neredeyse her yerde sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde depolamasına, işlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Yazılım tanımlı, bulut tabanlı veri platformumuz, durgun veri silolarını yapay zeka ve HPC gibi yeni nesil iş yüklerini besleyen akışlı veri hatlarına dönüştürür.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI, endüstrilerdeki çeşitli kullanım durumları için çok çeşitli AI modellerine erişebileceğiniz tek noktadan bir pazardır. Vivas.AI, güç dengesini makine öğrenimi mühendislerinden uygulama mühendislerine kaydırıyor. Uygulama geliştiricileri artık modelleri şirket içinde geliştirmekle yükümlü değil, yalnızca bunları kendi tercih ettikleri düşük kodlu platforma sürükleyip bırakarak favori uygulamalarını oluşturmak için kullanıyorlar. Kullanıcılar, modelleri örnek verilerle doğrulayabilir ve müşterilerin seçtikleri modellere tam şeffaflık ve güven duymasını sağlamak için model kartlarına, en iyi uygulamalara ve sınırlamalara erişebilir. Vivas.AI'nin iş modeli kapsayıcıdır ve birden fazla satıcının kendi modellerini sunabileceği bir pazar sağlamaya çalışır. Bu, Vivas.AI pazarını çok daha kapsayıcı ve geniş hale getiriyor. Kısacası Vivas.AI, AI/ML pazarının 'Uber'i olmayı hedefliyor.
Keysight
keysight.com
Keysight uygulaması, kullanıcıların elektronik tasarım ve test çözümlerine erişmesini sağlar ve ürün geliştirmeyi hızlandırır.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® Dijital Twin'in Otoritesidir. Dijital ikiz teknolojisinin sözcük dağarcığı, mimarisi, güvenliği ve birlikte çalışabilirliği konusunda tutarlılığı artırmak için endüstriyi, hükümeti ve akademiyi birleştirir. Dijital ikiz teknolojisinin kullanımını havacılıktan doğal kaynaklara kadar ilerletir. Dijital İkiz Konsorsiyumu, dijital ikiz kullanımına yönelik en iyi uygulamaları yönlendiren ve yeni dijital ikiz standartlarının gerekliliklerini tanımlayan kullanıcılardan oluşan küresel bir ekosistemdir. Dijital İkiz Konsorsiyumu, dijital ikizlerle ilgilenen her türlü işletme, kuruluş veya kuruluşa açıktır. Küresel üyeliğimiz, operasyonları ve tedarik zincirleri boyunca dijital ikizleri kullanmaya ve kendileri ve müşterileri için en iyi uygulamaları ve standart gerekliliklerini yakalamaya kararlıdır.
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirip analizleri görselleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran yapay zeka tabanlı bir platformdur.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku, farklı ekiplerin yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasını sağlar. Startup Kurucuları, AI SaaS'ı uzman rehberliği ile başlatabilir. Python geliştiricileri "Düşük Kodlu" yapay zeka uygulamaları oluşturabilir. Pazarlama ve Satış, yapay zeka tarafından belirlenen satış fırsatlarından yararlanabilir.
myLang
mylang.me
MyLang, web ve uygulamalar için API üzerinden sinirsel makine çevirisi sunan bir uygulamadır. 91 dil desteği ile sürekli öğrenme ve kişisel bilgi koruması sağlar.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify, dijital medya ölçümü ve analitiği için lider bir yazılım platformudur. DoubleVerify, dijital reklamcılık ekosistemini daha güçlü, daha emniyetli ve daha emniyetli hale getirme misyonuyla hareket etmektedir.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI, kullanıcıların özel ve açık kaynak AI çözümlerini keşfetmesini, özelleştirmesini ve dağıtmasını sağlayan bir platformdur.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI, kod bilgisi gerektirmeden makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar verilerini yükleyip AI modelleri oluşturabilirler.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC, GPU optimizasyonlu AI ve HPC yazılımı sunan bir bulut platformudur. Veri bilimcileri ve geliştiriciler için model eğitimi ve yönetimi sağlar.
Wiro
wiro.ai
Wiro, çeşitli sektörlerde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 2023 yılında kuruldu. Wiro.ai, kullanılabilirlik veya özelliklerden ödün vermeden makine öğrenimini buluttaki herkesin erişimine sunuyor. Basitleştirilmiş ve kullanımı kolay Wiro API, bir ürünün hızlı bir şekilde oluşturulup sunulmasını sağlayabilir. Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olabilecek akıllı çözümler için çalışıyoruz. Hiper bütünleşik altyapıya sahip iş istasyonlarımız, sunucularımız ve bulut hizmetlerimiz geliştiricilere, mühendislere ve araştırmacılara yardımcı olur.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs, büyük dil modelleri ve AI sistemleri geliştiren bir platformdur; AI uygulamaları için özelleştirilebilir çözümler sunar.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI, hızlı analizler gerçekleştirmek ve yapay zeka yoluyla anlaşılması kolay görseller üretmek için çok miktarda dağınık bilgiyi toplayan ve işleyen entegre bir yapay zeka platformudur.
Codenull.ai
codenull.ai
Tek satır kod yazmadan herhangi bir yapay zeka modeli oluşturun. Portföy optimizasyonu, Robo danışmanlar, Öneri Motorları, Dolandırıcılık tespiti ve çok daha fazlası için bu modelleri kullanın
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights), petrol ve gaz arama riskini ve saha geliştirme maliyetini azaltmak için makine öğrenimi yöntemlerini sismik yorumlamaya uygulama vizyonuyla 2008 yılında Dr. Tom Smith tarafından kuruldu. Şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Smith, yeni nesil sismik yorumlama yazılımını geliştirmek için sektördeki en iyi yeteneklerden bazılarını bir araya getirdi. Grubun misyonu, makine öğrenimini sismik yorumlama sorununa uygulamak ve yeni yeteneği, herhangi bir yer bilimci tarafından kullanılabilecek hazır, ticari bir yazılım ürününde sunmaktı. Paradise markalı yeni yapay zeka tezgahı, yer bilimcilerine makine öğrenimini birçok farklı jeolojik araştırma türüne uygulama konusunda rehberlik eden sezgisel ve zarif bir arayüze sahip olacak. Bir yıllık saha denemeleri de dahil olmak üzere üç yılı aşkın bir süredir geliştirme aşamasında olan Paradise, 2013 yılında Araştırma Jeofizikçileri Derneği'nin (SEG) Yıllık Toplantısı'nda ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve o zamandan beri ulusal petrol şirketleri (NOC'ler) dahil olmak üzere dünya çapında istikrarlı bir şekilde benimsendi. uluslararası petrol şirketleri. Geophysical Insights, makine öğrenimi ve derin öğrenme teknolojileri aracılığıyla sismik tepkiye ilişkin daha derin içgörüleri ortaya çıkaran Paradise AI çalışma tezgahında yetenekler geliştirmeye devam ediyor. Büyük veri kümeleri için tasarlanan Paradise, tek bir iş istasyonundan bir kuruluşa kolayca ölçeklenebilen bir 'Büyük Veri' çözümüdür. Sismik yorumlayıcılar, GPU hesaplamanın sağladığı denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonlarını kullanarak, Paradise'taki sismik ve kuyu verilerinden, geleneksel yorumlama araçlarıyla mümkün olandan daha fazla bilgi çıkarabilirler.
rellify
rellify.com
Sonuçları yönlendiren bir içerik stratejisi geliştirmek eskiden zordu ve çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiriyordu. Artık Rellify, ölçülebilir sonuçlar sunan içerik stratejileri oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai, makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Gömülü kenar uygulamaları için verimli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.
Linguise
linguise.com
Linguise, web siteleri için yüksek kaliteli, otomatik bir çeviri aracıdır. 85'ten fazla dilde bulut yapay zeka çevirileriyle web sitenizin trafiğini artırın. Linguise'ın geleneksel ve otomatik çeviri sistemlerine göre birçok avantajı vardır. Web sitesi çevirisi WordPress, Joomla ve PHP (araçların büyük bir kısmı) kullanan tüm CMS veya web sitesi oluşturucuda yapılabilir. Aralarında : * Boyutu ne olursa olsun 5 dakikada tam web sitesi * Dinamik öğeler de dahil olmak üzere içeriğin %100'ü çevrilmiştir * “Nöral çeviri” modelleri sayesinde mükemmel çeviri kalitesi * Çevirmen özel erişimine sahip bir ön uç çeviri düzenleyicisi * İlgili tüm dillerdeki sayfaların indekslenmesi * Ortalama %40 trafik artışı * Performans üzerinde çok düşük etki * Küçük ve orta ölçekli web sitelerini 200.000 kelime için Yılda 115 ABD Doları (veya ayda 15 ABD Doları) çevirin * Bir ay tamamen ücretsiz ve ücretsiz kurulum sunuyoruz
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Phrase Localization Suite
phrase.com
İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI, kullanıcıların kolayca özel A.I. modelleri oluşturup paylaşabileceği bir platformdur.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
SoftCatalà Tradandor, Katalanca ve diğer diller arasında doğru çeviri yaparak iletişimi kolaylaştıran bir çeviri aracıdır.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block, kodlama gerektirmeyen bir yazılım olarak yüksek çözünürlüklü görüntü analizini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh, şirketlerin dijital iletişimlerinde iş açısından kritik sinyalleri ortaya çıkararak gözetimi öngörüye dönüştürmelerini sağlar. Her ölçekteki düzenlemeye tabi kuruluşlar, iletişim verilerindeki düzenleme ve itibar risklerini, bu riskler cezalara veya manşetlere dönüşmeden önce tespit etmelerine yardımcı olmak için Smarsh'ın bulut tabanlı dijital iletişim yakalama, saklama ve gözetim çözümleri portföyüne güveniyor. Smarsh, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en iyi bankaların yanı sıra önde gelen aracı kurumlar, sigortacılar, kayıtlı yatırım danışmanları ve ABD eyalet ve yerel hükümet kurumlarından oluşan küresel bir müşteri tabanına hizmet vermektedir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud, AI uygulamaları geliştirmek ve çalıştırmak için tam yönetilen bir platformdur, kullanıcıların kaynakları verimli yönetmelerine olanak tanır.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, pazarlama, veri analitiği ve CRM ekiplerinin müşteri eğilimlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanıyan, AI/ML destekli bir veri analitiği platformudur. B2Metric, veri analizini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimini, elde tutmayı ve büyümeyi iyileştirmek için kullanılabilecek tahmine dayalı öngörüler oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan küresel müşteri deneyimlerini geliştirme olanağı sağlar. Lingpad'in Sundukları: * Anında Yapay Zeka Odaklı Çeviriler: 120'den fazla dilde anında, doğru yapay zeka çevirileri * Müşteri Hizmetleri Odaklı Çözümler: Destek ekipleri için özel olarak tasarlandı ve anında yerelleştirilmiş yanıtlara olanak sağladı * Yardım Merkezi Yerelleştirmesi: Çok dilli Bilgi Tabanlarını/Yardım Merkezini ve SSS'leri kolayca tercüme edin ve sürdürün * Belge Çevirisi: 40'tan fazla dosya türü desteği * Bağlamsal Yapay Zeka Teknolojisi: Daha doğal çeviriler için nüansları anlar * Otomasyon: Manuel görevleri kolaylaştırarak zaman ve maliyetleri azaltır Faydalar: * Çok dilli müşteri deneyimlerini geliştirin * Dil kısıtlamaları olmadan küresel olarak genişletin * Operasyonel maliyetleri ve çevirilere harcanan zamanı azaltın * Anında çevirilerle yanıt sürelerini iyileştirin * Tüm müşteri iletişimlerinde tutarlılığı koruyun Tüm bu teklifleri ve avantajları, yatırımınız için maksimum değer sağlamak üzere tasarlanmış Lingpad'in uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla deneyimleyin. Popüler müşteri hizmetleri platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir: Zendesk; İnterkom; Gorgias; Ön; Freshdesk Şunlar için idealdir: *Herhangi bir sektördeki müşteri destek ekipleri * Küresel işletmeler * E-ticaret firmaları * SaaS sağlayıcıları * Etkin çok dilli iletişime ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş * Yapay zeka çevirisine ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anında hassas, oturum tabanlı öneriler sunar. İşletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların sevdikleri ürünleri keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Merakın sadakate dönüşmesine yardımcı oluyoruz.
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katılarak hizmetlerimizde uygulamalı deneyimin keyfini çıkarabilirler. Prag merkezli olarak dünya çapında deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyan 300'den fazla memnun müşteriye hizmet veriyoruz.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam eden değişikliklere ve büyümeye uyarlanabilen gerçek zamanlı, sürekli optimizasyona ulaşabilirler. Sedai, otonom bulut yönetimi yetenekleriyle operasyonları artırarak bulut ekiplerinin yatırım getirisini kolayca ölçeklendirmesine ve maksimuma çıkarmasına olanak tanır.
SAS
sas.com
SAS uygulaması, veri analizi ve iş zekası için yapay zeka ve analitik çözümler sunan bir yazılım paketidir.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, verilerdeki ilişkileri kullanarak veri bilimi ve makine öğrenimi projelerini geliştirmeye yardımcı olan bir grafik veritabanıdır.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
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