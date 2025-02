Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

IBM

IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.