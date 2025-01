Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Muvi.com

muvi.com

Muvi, on yıldan fazla uzmanlığa sahip öncü bir yayın çözümleri şirketidir ve isteğe bağlı ve canlı yayın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok çeşitli SaaS tabanlı ürünler sunar. Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex ve Muvi Playout gibi tekliflerin yanı sıra Muvi Player SDK'ları ve Alie ile içerik akışı, depolama, dağıtım ve para kazanma için uçtan uca çözümler sunar. Muvi'nin misyonu, her büyüklükteki işletmeyi esnek, güvenli ve özelleştirilebilir akış platformlarıyla güçlendirmek ve içerik sunumunda dünya çapında devrim yaratmaktır. Yeniliğe sarsılmaz bir bağlılıkla Muvi, endüstri kriterlerini belirlemeyi ve dijital yayın alanına giren işletmelerin ilk tercihi olmayı hedefliyor.