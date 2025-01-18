Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
Makine öğrenimi yazılımı, sonuç üretmek için algoritmaları kullanarak görevleri optimize eder. Bu çözümler çok çeşitli platformlara entegre edilmiştir ve çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır. Artan veri işleme yoluyla çıktıların sürekli olarak iyileştirilmesi sayesinde hem hızı hem de doğruluğu artırırlar. İster finansal hizmetlerde ister tarımda olsun, bu çözümler süreçleri ve verimliliği artırır. Örnekler arasında süreçlerin otomatikleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bağlamsal işbirliğinin sağlanması yer alır. Daha da önemlisi, bu algoritmalar yapay zeka sistemlerinin omurgasını oluşturduğundan, son kullanıcılar makine öğrenimi destekli uygulamalarla dolaylı olarak etkileşime girer. Bu, sohbet robotları ve otomatik sigorta talepleri yönetimi yazılımı gibi uygulamalarda açıkça görülmektedir. Makine Öğrenimi olarak nitelendirilebilmek için ürünlerin: * Verilere dayalı öğrenme ve uyarlanabilir yetenekler sağlayın. * Uygulamalar için akıllı öğrenmenin birincil kaynağı olarak hareket edin. * Çeşitli kaynaklardan veri girişlerini kabul edin. * Öğrenilen verilerden türetilen sorunları özel olarak ele alan çıktılar üretin.
Yeni Uygulama Gönder
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Muvi.com
muvi.com
Muvi, on yıldan fazla uzmanlığa sahip öncü bir yayın çözümleri şirketidir ve isteğe bağlı ve canlı yayın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok çeşitli SaaS tabanlı ürünler sunar. Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex ve Muvi Playout gibi tekliflerin yanı sıra Muvi Player SDK'ları ve Alie ile içerik akışı, depolama, dağıtım ve para kazanma için uçtan uca çözümler sunar. Muvi'nin misyonu, her büyüklükteki işletmeyi esnek, güvenli ve özelleştirilebilir akış platformlarıyla güçlendirmek ve içerik sunumunda dünya çapında devrim yaratmaktır. Yeniliğe sarsılmaz bir bağlılıkla Muvi, endüstri kriterlerini belirlemeyi ve dijital yayın alanına giren işletmelerin ilk tercihi olmayı hedefliyor.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya kendini adamıştır. Misyonumuza ulaşmak için insanlığın tüm yelpazesini oluşturan birçok farklı bakış açısını, sesi ve deneyimi kapsamalı ve bunlara değer vermeliyiz. Çeşitlilik, eşitlik ve katılıma yönelik yatırımlarımız devam ediyor, çok çeşitli girişimlerle yürütülüyor ve liderlik tarafından destekleniyor ve destekleniyor. OpenAI olarak, yapay zekanın insanların büyük küresel zorlukları çözmelerine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve yapay zekanın olumlu yönlerinin geniş çapta paylaşılmasını istiyoruz.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI, her büyüklükteki şirketin, makine öğrenimi tahminlerinin gücüyle karlılığı artırmasına yardımcı olur. Halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerindeki gizli değeri açığa çıkararak e-ticaret markasının büyümesini destekliyoruz.
Weka
weka.io
WEKA, veri odaklı kuruluşların bulut basitliği ve şirket içi performansla verileri neredeyse her yerde sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde depolamasına, işlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Yazılım tanımlı, bulut tabanlı veri platformumuz, durgun veri silolarını yapay zeka ve HPC gibi yeni nesil iş yüklerini besleyen akışlı veri hatlarına dönüştürür.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI, endüstrilerdeki çeşitli kullanım durumları için çok çeşitli AI modellerine erişebileceğiniz tek noktadan bir pazardır. Vivas.AI, güç dengesini makine öğrenimi mühendislerinden uygulama mühendislerine kaydırıyor. Uygulama geliştiricileri artık modelleri şirket içinde geliştirmekle yükümlü değil, yalnızca bunları kendi tercih ettikleri düşük kodlu platforma sürükleyip bırakarak favori uygulamalarını oluşturmak için kullanıyorlar. Kullanıcılar, modelleri örnek verilerle doğrulayabilir ve müşterilerin seçtikleri modellere tam şeffaflık ve güven duymasını sağlamak için model kartlarına, en iyi uygulamalara ve sınırlamalara erişebilir. Vivas.AI'nin iş modeli kapsayıcıdır ve birden fazla satıcının kendi modellerini sunabileceği bir pazar sağlamaya çalışır. Bu, Vivas.AI pazarını çok daha kapsayıcı ve geniş hale getiriyor. Kısacası Vivas.AI, AI/ML pazarının 'Uber'i olmayı hedefliyor.
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskle sunmalarına olanak tanır. Keysight, dünyanın önde gelen test ve ölçüm sağlayıcısı olarak gücünü kullanıyor ve bugün yenilikçilerin en iyi ürün deneyimlerini yaratmalarına yardımcı olmak için tasarım, emülasyon ve test zorluklarını hızla çözerek mühendisliğin sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyor. İster tasarım ve geliştirme sürecinizi iyileştirmeyi, ağınızı optimize etmeyi ve güvenliğini sağlamayı, ister 6G, AV ve EV, Nesnelerin İnterneti veya kuantum hesaplama gibi teknolojilere bir adım önde başlamak için yapay zeka ve dijital ikizlerden yararlanmayı istiyor olun, Keysight tüm dünyada inovasyonu hızlandırır. En doğru ölçümlere dayalı akıllı bilgiler içeren iş akışı. Teknoloji bilgisi, ölçüm bilimi uzmanlığı ve özel çözümleri birleştirmemiz, bağlantılı ve dinamik dünyamızda güvenle ilerlemenize yardımcı olur. Keysight Technologies (NYSE: KEYS), merkezi Santa Rosa, Kaliforniya'da bulunan ve dünya çapında ofisleri ve üretimleri bulunan bir S&P 500 teknoloji şirketidir. Keysight'ın 2.000'den fazla patenti vardır ve yaklaşık 15.000 çalışanımız teknoloji devrimlerini başlatmak için dünya çapında yaklaşık 32.000 müşteriyle çalışmaktadır. Keysight müşterileri iletişim, endüstriyel otomasyon, havacılık ve savunma, otomotiv, enerji, yarı iletken ve genel elektronik pazarlarını kapsamaktadır.
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnovasyon geçmişimiz, sektör lideri otomasyon, operasyonlar ve hizmet yönetimi çözümlerimiz ile benzersiz esnekliği bir araya getirerek, kuruluşların önlerindeki fırsatları yakalayan Otonom Dijital Kuruluşlar haline gelmeleri için zaman ve alan yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® Dijital Twin'in Otoritesidir. Dijital ikiz teknolojisinin sözcük dağarcığı, mimarisi, güvenliği ve birlikte çalışabilirliği konusunda tutarlılığı artırmak için endüstriyi, hükümeti ve akademiyi birleştirir. Dijital ikiz teknolojisinin kullanımını havacılıktan doğal kaynaklara kadar ilerletir. Dijital İkiz Konsorsiyumu, dijital ikiz kullanımına yönelik en iyi uygulamaları yönlendiren ve yeni dijital ikiz standartlarının gerekliliklerini tanımlayan kullanıcılardan oluşan küresel bir ekosistemdir. Dijital İkiz Konsorsiyumu, dijital ikizlerle ilgilenen her türlü işletme, kuruluş veya kuruluşa açıktır. Küresel üyeliğimiz, operasyonları ve tedarik zincirleri boyunca dijital ikizleri kullanmaya ve kendileri ve müşterileri için en iyi uygulamaları ve standart gerekliliklerini yakalamaya kararlıdır.
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirmeye ve veri kullanım durumlarını anlamlandırmaya yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir bilgi yönetimi sistemidir. Veri fikirleri geliştirin, kayıtlı sorguları düzenleyin ve dağınık analizlerin ilişkisini görselleştirin. Kaydedilen sorgularınızda bir yapay zekaya sahip olmak, altyapı kurulumunu ortadan kaldıracaktır; siz ve ekibiniz SQL notlarımız üzerinde birlikte çalışırken, veri kataloğunuzdan içgörüleri hemen alabilirsiniz.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku, farklı ekiplerin yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasını sağlar. Startup Kurucuları, AI SaaS'ı uzman rehberliği ile başlatabilir. Python geliştiricileri "Düşük Kodlu" yapay zeka uygulamaları oluşturabilir. Pazarlama ve Satış, yapay zeka tarafından belirlenen satış fırsatlarından yararlanabilir.
myLang
mylang.me
MyLang Me sürümü: Bir web sitesi veya uygulama için API aracılığıyla sinirsel makine çevirisi * Sürekli makine öğrenimi; * Yeni diller ekleme; * Kişisel bilgilerin korunması; * HTML işaretlemesiyle çalışma. Me sürümü, Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Fince, Yunanca, İbranice dahil olmak üzere 91 dil içerir. , Macarca, Letonca, Litvanca, Slovakça, Slovence, İsveççe, Türkçe vb. Me sürümü için ortaklık programımıza katılabilirsiniz. Kişisel bağlantınızı paylaşarak satışlardan %15 kazanabilirsiniz. MyLang Pro sürümü: Profesyonel sözlüklere erişim için birleştirilmiş API: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Aşağıdakiler için birleşik bir API gereklidir: * Yukarıdaki sözlükleri ayrı ayrı tutmanın maliyetinin azaltılması; * Otomatik yönlendirme ile hLEPOR, GLUE, MultiNLI metriklerine göre seçilen dil çifti ve yönü için en uygun sözlüğü elde edersiniz.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify, dijital medya ölçümü ve analitiği için lider bir yazılım platformudur. DoubleVerify, dijital reklamcılık ekosistemini daha güçlü, daha emniyetli ve daha emniyetli hale getirme misyonuyla hareket etmektedir.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI, özel ve açık kaynak yapay zekanın en iyilerini bir araya getirerek kullanıcıların yapay zeka çözümlerini keşfetmesine, özelleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan bir platformdur. Öncelikle yapay zeka uygulama sürecini hızlandırmak isteyen geliştiriciler ve ekipler için tasarlanmıştır. Çeşitli yapay zeka iş akışları için birleşik bir platform sunarak öne çıkıyor ve böylece farklı yapay zeka modelleri için ayrı kullanıcı kimlik bilgilerini, erişim haklarını ve faturalandırmayı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Temel tekliflerinden bazıları arasında OpenAI, Google, Microsoft ve ElevenLabs gibi teknoloji devleri ve startup'ların özel ve açık yapay zeka modellerine erişim yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun yapay zeka modellerini karşılaştırıp seçmelerine olanak tanır. Gooey.AI, üretkenliği artırmak için düşük kodlu ve kodsuz seçeneklerle yapay zeka tarifleri oluşturma esnekliği sağlayarak yapay zeka çözümlerinin hızla oluşturulmasını ve dağıtılmasını kolaylaştırır. Pazarlama, geliştirme, finans, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, operasyonlar, markalama ve etkinleştirme gibi farklı kullanım durumları bu özellikleri kendi avantajlarına göre kullanabilir. Örneğin, geliştiriciler ürünlerini yapay zeka modelleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edip ölçeklendirebilirken, finans sektörü gerçek zamanlı veri kaynaklarından yüksek kaliteli raporlar üretebilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yapay zeka destekli botlar aracılığıyla farklı hedef kitlelerine yerel dillerde ulaşabilir. Ayrıca Gooey.AI, ölçeklenebilir GPU kümesinde açık kaynak topluluklarından yapay zeka modellerini barındırır ve üçüncü taraf API'ler, iletişim platformları ve paylaşılan iş akışı hizmetleriyle kolay entegrasyonu kolaylaştırır. Bu, kullanıcıların teknolojik lojistikle uğraşma yükü olmadan en son yapay zeka yeniliklerine ayak uydurmalarına yardımcı olur. Son olarak Gooey.AI, yapay zeka başarısını ölçmeyi amaçlayan kuruluşlar için ölçülebilir yapay zeka çözümlerini içeren örnek olay çalışmaları sağlıyor.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI, işletmeler için kullanıcı dostu, kodsuz makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanır. Platform, makine öğrenimi sürecini basitleştiren çeşitli özellikler ve faydalar sağlar. Öncelikle NextBrain AI, açıklanmış makine öğrenimi ve eyleme geçirilebilir bilgiler sunuyor. Kullanıcılar yapay zekanın yönlendirdiği sonuçları kolayca anlayabilir ve bilinçli kararlar verebilir. İkinci olarak platform, sezgisel arayüzü aracılığıyla hızlı ve doğru makine öğrenimi yetenekleri sağlıyor. Kullanıcılar teknik uzmanlık gerektirmeden olağanüstü sonuçlar elde edebilirler. Bağlantı, NextBrain AI'nın bir diğer önemli özelliğidir. Platform, çeşitli veri kaynakları ve uygulamalarla entegre olarak kullanıcıların verilerinin gücünden yararlanmasına ve yapay zeka çözümlerini kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanıyor. Ayrıca NextBrain AI, Dil Modeli teknolojisiyle desteklenen gelişmiş bir Üretken Yapay Zeka Asistanı sunar. Bu asistan, kullanıcıların veri tablolarını zahmetsizce yeniden şekillendirmelerine olanak tanıyarak, verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. NextBrain AI'yi kullanmak basit bir süreçtir. Kullanıcılar verilerini toplayıp platforma yükler, oluşturmak istedikleri model türünü seçer, eğitim parametrelerini özelleştirir ve işin ağır yükünü platformun halletmesine izin verir. NextBrain AI, modeli eğitiyor, kullanıcıların karar verme süreçlerini bilgilendirmek ve işlerini bir sonraki seviyeye taşımak için kullanabilecekleri değerli bilgiler ve tahminler sağlıyor. NextBrain AI, Azure Machine Learning, Amazon SageMaker ve BigML gibi pazardaki önde gelen makine öğrenimi ürünleriyle karşılaştırıldığında yüksek performans sergiledi. Genel olarak NextBrain AI, kullanıcı dostu ve kodsuz makine öğrenimi çözümleri aracılığıyla işletmelerin yapay zekanın gücünden yararlanmalarını sağlar.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve araştırmacıların çözümler oluşturmaya, içgörü toplamaya ve sunmaya odaklanabilmeleri için tüm tesisatla ilgilenen derin öğrenme, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU için optimize edilmiş yazılımların merkezidir. iş değeri
Wiro
wiro.ai
Wiro, çeşitli sektörlerde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 2023 yılında kuruldu. Wiro.ai, kullanılabilirlik veya özelliklerden ödün vermeden makine öğrenimini buluttaki herkesin erişimine sunuyor. Basitleştirilmiş ve kullanımı kolay Wiro API, bir ürünün hızlı bir şekilde oluşturulup sunulmasını sağlayabilir. Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olabilecek akıllı çözümler için çalışıyoruz. Hiper bütünleşik altyapıya sahip iş istasyonlarımız, sunucularımız ve bulut hizmetlerimiz geliştiricilere, mühendislere ve araştırmacılara yardımcı olur.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs, kuruluş için GenAI'nin üretimde kullanımını hızlandıran Temel Modeller ve Yapay Zeka Sistemleri oluşturuyor. En kritik kurumsal iş akışlarınızı, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış doğru, güvenilir ve ölçeklenebilir yapay zeka ile güçlendirin.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI, hızlı analizler gerçekleştirmek ve yapay zeka yoluyla anlaşılması kolay görseller üretmek için çok miktarda dağınık bilgiyi toplayan ve işleyen entegre bir yapay zeka platformudur.
Codenull.ai
codenull.ai
Tek satır kod yazmadan herhangi bir yapay zeka modeli oluşturun. Portföy optimizasyonu, Robo danışmanlar, Öneri Motorları, Dolandırıcılık tespiti ve çok daha fazlası için bu modelleri kullanın
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights), petrol ve gaz arama riskini ve saha geliştirme maliyetini azaltmak için makine öğrenimi yöntemlerini sismik yorumlamaya uygulama vizyonuyla 2008 yılında Dr. Tom Smith tarafından kuruldu. Şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Smith, yeni nesil sismik yorumlama yazılımını geliştirmek için sektördeki en iyi yeteneklerden bazılarını bir araya getirdi. Grubun misyonu, makine öğrenimini sismik yorumlama sorununa uygulamak ve yeni yeteneği, herhangi bir yer bilimci tarafından kullanılabilecek hazır, ticari bir yazılım ürününde sunmaktı. Paradise markalı yeni yapay zeka tezgahı, yer bilimcilerine makine öğrenimini birçok farklı jeolojik araştırma türüne uygulama konusunda rehberlik eden sezgisel ve zarif bir arayüze sahip olacak. Bir yıllık saha denemeleri de dahil olmak üzere üç yılı aşkın bir süredir geliştirme aşamasında olan Paradise, 2013 yılında Araştırma Jeofizikçileri Derneği'nin (SEG) Yıllık Toplantısı'nda ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve o zamandan beri ulusal petrol şirketleri (NOC'ler) dahil olmak üzere dünya çapında istikrarlı bir şekilde benimsendi. uluslararası petrol şirketleri. Geophysical Insights, makine öğrenimi ve derin öğrenme teknolojileri aracılığıyla sismik tepkiye ilişkin daha derin içgörüleri ortaya çıkaran Paradise AI çalışma tezgahında yetenekler geliştirmeye devam ediyor. Büyük veri kümeleri için tasarlanan Paradise, tek bir iş istasyonundan bir kuruluşa kolayca ölçeklenebilen bir 'Büyük Veri' çözümüdür. Sismik yorumlayıcılar, GPU hesaplamanın sağladığı denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonlarını kullanarak, Paradise'taki sismik ve kuyu verilerinden, geleneksel yorumlama araçlarıyla mümkün olandan daha fazla bilgi çıkarabilirler.
rellify
rellify.com
Sonuçları yönlendiren bir içerik stratejisi geliştirmek eskiden zordu ve çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiriyordu. Artık Rellify, ölçülebilir sonuçlar sunan içerik stratejileri oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™, sektörün ilk yazılım merkezli amaca yönelik oluşturulmuş MLSoC™ platformunu sunan bir makine öğrenimi şirketidir. Tek tuş performansıyla, müşterilerin herhangi bir bilgisayar görüşü sorununu çözmelerine olanak tanıyarak, en düşük güçte 10 kat daha iyi performans elde etmelerini sağlayarak, gömülü uçta zahmetsiz ML dağıtımını ve ölçeklendirmesini sağlıyoruz. Başlangıçta bilgisayarlı görüntü uygulamalarına odaklanan SiMa.ai, müşterilerin platformlarına makine öğrenimi getirmesine yardımcı olmaya kararlı bir dizi üst düzey yatırımcı tarafından desteklenen teknoloji uzmanları ve iş dünyasından tecrübeli kişiler tarafından yönetiliyor.
Linguise
linguise.com
Linguise, web siteleri için yüksek kaliteli, otomatik bir çeviri aracıdır. 85'ten fazla dilde bulut yapay zeka çevirileriyle web sitenizin trafiğini artırın. Linguise'ın geleneksel ve otomatik çeviri sistemlerine göre birçok avantajı vardır. Web sitesi çevirisi WordPress, Joomla ve PHP (araçların büyük bir kısmı) kullanan tüm CMS veya web sitesi oluşturucuda yapılabilir. Aralarında : * Boyutu ne olursa olsun 5 dakikada tam web sitesi * Dinamik öğeler de dahil olmak üzere içeriğin %100'ü çevrilmiştir * “Nöral çeviri” modelleri sayesinde mükemmel çeviri kalitesi * Çevirmen özel erişimine sahip bir ön uç çeviri düzenleyicisi * İlgili tüm dillerdeki sayfaların indekslenmesi * Ortalama %40 trafik artışı * Performans üzerinde çok düşük etki * Küçük ve orta ölçekli web sitelerini 200.000 kelime için Yılda 115 ABD Doları (veya ayda 15 ABD Doları) çevirin * Bir ay tamamen ücretsiz ve ücretsiz kurulum sunuyoruz
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik sunar. Tüm önemli ürünlerine erişim sağlayan, kullanıma hazır olup, kolay başlatmayı ve hızlı ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Tek oturum açma (SSO) ve sezgisel bir arayüz ile Phrase, kullanıcı dostu, merkezi bir ekosistem sağlar. Phrase Yerelleştirme Platformu şunları içerir: Phrase Çeviri Yönetim Sistemi (Phrase TMS) Sektör düzeyinde CAT araçlarıyla çeviri proje yönetimi Phrase Strings Yazılım, oyunlar ve web sitesi kopya yerelleştirmesi için geliştirici dostu araç Phrase Orchestrator Kılavuzunuzu otomatikleştiren kodsuz, özelleştirilebilir iş akışları Phrase Analytics'i işler Maliyetinizi, kalitenizi ve hızınızı optimize etmek için anlaşılır veriler Phrase Language AI Terminolojinize göre uyarlanmış hızlı ve güvenli makine çevirisi Phrase Custom AI AI destekli makine çevirisi, kendi içeriğinizden yararlanır Phrase Portal Gelişmiş yerelleştirmeye güvenli, anında ve sezgisel erişim teknoloji Cümle Kalite Teknolojileri İçeriğinizin sürekli olarak kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için puanlar ve kontroller Entegrasyonlar Hızlı dağıtım için tak ve çalıştır yaklaşımıyla 50'den fazla entegrasyon
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yapay zekayı sunmak için Prolific'in çeşitli, incelenmiş ve adil muamele gören havuzundan araştırma katılımcılarını hedefleyebilir, iletişim kurabilir ve yönetebilir.
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür. Riku.AI, AI teknolojisiyle öğrenmeyi, oluşturmayı ve paylaşmayı mümkün olduğunca basit hale getirmek için en iyi büyük dil modelini tek bir yerde toplar.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator Katalanca <> {İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Fransızca} Apertium teknolojisine dayanmaktadır.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılarak gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, tekrarlanan ön ve arka ofis görevlerini otomatikleştirmek için kullanıcı faaliyetlerini izliyor. Aralık 2020'de şirket, halka arz için gizli olarak başvuruda bulundu ve 21 Nisan 2021'de halka açıldı.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block, kodlamaya ihtiyaç duymadan bilgisayarlı görme modellerinin geliştirilmesinde ve kullanımında devrim yaratan yenilikçi bir yazılımdır. Deep Block, en zorlu yüksek çözünürlüklü görüntüleri bile işleme yeteneğiyle donatılarak 6 yıldan fazla bir süredir üretilmiştir. Deep Block ile yüksek çözünürlüklü görüntü analizi için dünyanın en hızlı yapay zeka destekli platformuna erişim kazanırsınız. Deep Block, uzaktan algılama ve mikroskopi verileri de dahil olmak üzere çok çeşitli görüntülerden değerli içgörülerin kilidini açmanıza olanak tanır. İster büyük ölçekli görüntü analizine başlıyor olun ister yapay görme teknolojisinin olanaklarını keşfediyor olun, Deep Block size bunu benzeri görülmemiş bir hız ve verimlilikle yapma gücü verir. Ama hepsi bu değil. Deep Block, görüntü analizi için bir platform sağlamanın ötesine geçiyor. Tüm makine öğrenimi modeli geliştirme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Eğitim verilerinin hazırlanmasına yönelik açıklama araçlarından API'lere ve kullanıcı dostu Sürükle ve Bırak çıkarım arayüzüne kadar Deep Block, kodsuz makine öğrenimi modeli geliştirmenin her yönünü kapsar. Dahası, çeşitli özelleştirme seçenekleri sunarak kurumsal müşterilerin benzersiz gereksinimlerini karşılamaktadır. Deep Block'un mikroskobik görüntü analizi ve uzaktan algılama veri analizi de dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklü görüntü analizine yönelik optimizasyonu, onu savunma, jeouzaysal ve yarı iletken üretimi gibi endüstriler için paha biçilmez bir varlık haline getiriyor. Bu sektörler genellikle büyük hacimli görüntü verilerini analiz etme zorluğuyla boğuşur ve Deep Block ihtiyaç duydukları çözümü sağlar. Deep Block ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin hızlı, otomatik ve hassas analizini bekleyebilirsiniz. İster savunma, GIS, metroloji veya yaşam bilimleri alanında olun, Deep Block anlamlı içgörüler elde etmenize ve alanınızda yeniliği teşvik etmenize olanak sağlar.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh, şirketlerin dijital iletişimlerinde iş açısından kritik sinyalleri ortaya çıkararak gözetimi öngörüye dönüştürmelerini sağlar. Her ölçekteki düzenlemeye tabi kuruluşlar, iletişim verilerindeki düzenleme ve itibar risklerini, bu riskler cezalara veya manşetlere dönüşmeden önce tespit etmelerine yardımcı olmak için Smarsh'ın bulut tabanlı dijital iletişim yakalama, saklama ve gözetim çözümleri portföyüne güveniyor. Smarsh, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en iyi bankaların yanı sıra önde gelen aracı kurumlar, sigortacılar, kayıtlı yatırım danışmanları ve ABD eyalet ve yerel hükümet kurumlarından oluşan küresel bir müşteri tabanına hizmet vermektedir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, mevduat hacmini tahmin etmek, kredi teklifi alımını artırmak ve çok daha fazlası gibi yapay zeka odaklı verimlilik kazanmasına yardımcı olun. Günümüzde pratik yapay zekanın gücünü sunmak için Excel veya Google E-Tablolar'da ya da API aracılığıyla çalışır.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme süreçlerinden yararlanın, model kalitesini değerlendirin, modellerde ince ayar yapın ve daha fazlasının hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform. * Açıklama Ekleme - Özelleştirilebilir iş akışları ve kalite kontrol araçlarıyla her türlü görsel yöntemi verimli bir şekilde etiketleyin ve büyük ölçekli açıklama ekiplerini yönetin. * Aktif - Modellerinizi test edin, doğrulayın ve değerlendirin ve model performansını güçlendirmek için etiketleme için en değerli verileri yüzeyleyin, düzenleyin ve önceliklendirin. * Apollo - Üretim yapay zeka uygulamaları için özel ve temel modelleri uygun ölçekte eğitin, ince ayar yapın ve yönetin. * Hızlandırın - Ölçeklendirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı, özel etiketleme hizmetleri. RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King's College London, NHS, UHN, Kraliyet Donanması, Veo ve daha birçok küresel şirketteki öncü yapay zeka ekipleri Encord'a güveniyor.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, pazarlama, veri analitiği ve CRM ekiplerinin müşteri eğilimlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanıyan, AI/ML destekli bir veri analitiği platformudur. B2Metric, veri analizini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimini, elde tutmayı ve büyümeyi iyileştirmek için kullanılabilecek tahmine dayalı öngörüler oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan küresel müşteri deneyimlerini geliştirme olanağı sağlar. Lingpad'in Sundukları: * Anında Yapay Zeka Odaklı Çeviriler: 120'den fazla dilde anında, doğru yapay zeka çevirileri * Müşteri Hizmetleri Odaklı Çözümler: Destek ekipleri için özel olarak tasarlandı ve anında yerelleştirilmiş yanıtlara olanak sağladı * Yardım Merkezi Yerelleştirmesi: Çok dilli Bilgi Tabanlarını/Yardım Merkezini ve SSS'leri kolayca tercüme edin ve sürdürün * Belge Çevirisi: 40'tan fazla dosya türü desteği * Bağlamsal Yapay Zeka Teknolojisi: Daha doğal çeviriler için nüansları anlar * Otomasyon: Manuel görevleri kolaylaştırarak zaman ve maliyetleri azaltır Faydalar: * Çok dilli müşteri deneyimlerini geliştirin * Dil kısıtlamaları olmadan küresel olarak genişletin * Operasyonel maliyetleri ve çevirilere harcanan zamanı azaltın * Anında çevirilerle yanıt sürelerini iyileştirin * Tüm müşteri iletişimlerinde tutarlılığı koruyun Tüm bu teklifleri ve avantajları, yatırımınız için maksimum değer sağlamak üzere tasarlanmış Lingpad'in uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla deneyimleyin. Popüler müşteri hizmetleri platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir: Zendesk; İnterkom; Gorgias; Ön; Freshdesk Şunlar için idealdir: *Herhangi bir sektördeki müşteri destek ekipleri * Küresel işletmeler * E-ticaret firmaları * SaaS sağlayıcıları * Etkin çok dilli iletişime ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş * Yapay zeka çevirisine ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anında hassas, oturum tabanlı öneriler sunar. İşletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların sevdikleri ürünleri keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Merakın sadakate dönüşmesine yardımcı oluyoruz.
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katılarak hizmetlerimizde uygulamalı deneyimin keyfini çıkarabilirler. Prag merkezli olarak dünya çapında deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyan 300'den fazla memnun müşteriye hizmet veriyoruz.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının basit analizlerden gelişmiş analitiklere doğru yolculuğunu kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam eden değişikliklere ve büyümeye uyarlanabilen gerçek zamanlı, sürekli optimizasyona ulaşabilirler. Sedai, otonom bulut yönetimi yetenekleriyle operasyonları artırarak bulut ekiplerinin yatırım getirisini kolayca ölçeklendirmesine ve maksimuma çıkarmasına olanak tanır.
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik yenilikçiliğiyle SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'ten fazla önceden ayarlanmış grafik algoritmasından oluşan bir katalog kullanarak, gizli bağlantıları belirlemek ve paydaşların daha iyi karar almasına olanak tanıyan ilgi çekici görselleştirmeler oluşturmak için saniyeler içinde milyarlarca veri noktasını keşfedebilir. Pratik iş uygulamaları ve operasyonlar, öneri motorları, anormallik ve dolandırıcılık tespiti, rota optimizasyonu, pazarlama, ağ analizi ve çok daha fazlası gibi projelerde yalnızca grafiklerin sağlayabileceği bağlam öncelikli analizden yararlanır.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.