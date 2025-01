Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

myLang

MyLang Me sürümü: Bir web sitesi veya uygulama için API aracılığıyla sinirsel makine çevirisi * Sürekli makine öğrenimi; * Yeni diller ekleme; * Kişisel bilgilerin korunması; * HTML işaretlemesiyle çalışma. Me sürümü, Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Fince, Yunanca, İbranice dahil olmak üzere 91 dil içerir. , Macarca, Letonca, Litvanca, Slovakça, Slovence, İsveççe, Türkçe vb. Me sürümü için ortaklık programımıza katılabilirsiniz. Kişisel bağlantınızı paylaşarak satışlardan %15 kazanabilirsiniz. MyLang Pro sürümü: Profesyonel sözlüklere erişim için birleştirilmiş API: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Aşağıdakiler için birleşik bir API gereklidir: * Yukarıdaki sözlükleri ayrı ayrı tutmanın maliyetinin azaltılması; * Otomatik yönlendirme ile hLEPOR, GLUE, MultiNLI metriklerine göre seçilen dil çifti ve yönü için en uygun sözlüğü elde edersiniz.