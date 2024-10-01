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Makine Öğrenimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Haiti
Makine öğrenimi yazılımı, sonuç üretmek için algoritmaları kullanarak görevleri optimize eder. Bu çözümler çok çeşitli platformlara entegre edilmiştir ve çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır. Artan veri işleme yoluyla çıktıların sürekli olarak iyileştirilmesi sayesinde hem hızı hem de doğruluğu artırırlar. İster finansal hizmetlerde ister tarımda olsun, bu çözümler süreçleri ve verimliliği artırır. Örnekler arasında süreçlerin otomatikleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bağlamsal işbirliğinin sağlanması yer alır. Daha da önemlisi, bu algoritmalar yapay zeka sistemlerinin omurgasını oluşturduğundan, son kullanıcılar makine öğrenimi destekli uygulamalarla dolaylı olarak etkileşime girer. Bu, sohbet robotları ve otomatik sigorta talepleri yönetimi yazılımı gibi uygulamalarda açıkça görülmektedir. Makine Öğrenimi olarak nitelendirilebilmek için ürünlerin: * Verilere dayalı öğrenme ve uyarlanabilir yetenekler sağlayın. * Uygulamalar için akıllı öğrenmenin birincil kaynağı olarak hareket edin. * Çeşitli kaynaklardan veri girişlerini kabul edin. * Öğrenilen verilerden türetilen sorunları özel olarak ele alan çıktılar üretin.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yap...
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür. Riku.AI, AI teknolojisiyle öğrenmeyi, ...
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator Katalanca <> {İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Fransızca} Apertium teknolojisine dayanmaktadır.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: M...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kali...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™, sektörün ilk yazılım merkezli amaca yönelik oluşturulmuş MLSoC™ platformunu sunan bir makine öğrenimi şirketidir. Tek tuş performansıyla, müşterilerin herhangi bir bilgisayar görüşü sorununu çözmelerine olanak tanıyarak, en düşük güçte 10 kat daha iyi performans elde etmelerini sağlayarak...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik...
Deep Block
deepblock.net
Deep Block, kodlamaya ihtiyaç duymadan bilgisayarlı görme modellerinin geliştirilmesinde ve kullanımında devrim yaratan yenilikçi bir yazılımdır. Deep Block, en zorlu yüksek çözünürlüklü görüntüleri bile işleme yeteneğiyle donatılarak 6 yıldan fazla bir süredir üretilmiştir. Deep Block ile yüksek çö...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve araştırmacıların çözümler oluşturmaya, içgörü toplamaya ve sunmaya odaklanabilmeleri için tüm tesisatla ilgilenen derin öğrenme, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU için optimize edilmiş yazılımların merkezidir. iş değeri
myLang
mylang.me
MyLang Me sürümü: Bir web sitesi veya uygulama için API aracılığıyla sinirsel makine çevirisi * Sürekli makine öğrenimi; * Yeni diller ekleme; * Kişisel bilgilerin korunması; * HTML işaretlemesiyle çalışma. Me sürümü, Çince (Basitleştirilmiş), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehç...
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs, kuruluş için GenAI'nin üretimde kullanımını hızlandıran Temel Modeller ve Yapay Zeka Sistemleri oluşturuyor. En kritik kurumsal iş akışlarınızı, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış doğru, güvenilir ve ölçeklenebilir yapay zeka ile güçlendirin.
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik yenilikçiliğiyle SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI, işletmeler için kullanıcı dostu, kodsuz makine öğrenimi çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanır. Platform, makine öğrenimi sürecini basitleştiren çeşitli özellikler ve faydalar sağlar. Önce...
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI, özel ve açık kaynak yapay zekanın en iyilerini bir araya getirerek kullanıcıların yapay zeka çözümlerini keşfetmesine, özelleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan bir platformdur. Öncelikle yapay zeka uygulama sürecini hızlandırmak isteyen geliştiriciler ve ekipler için tasarlanmıştır. ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka...
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirmeye ve veri kullanım durumlarını anlamlandırmaya yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir bilgi yönetimi sistemidir. Veri fikirleri geliştirin, kayıtlı sorguları düzenleyin ve dağınık analizlerin ilişkisini görselleştirin. Kaydedilen sorgularınızda bir yapay zeka...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme s...
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'ten fazla önceden ayarlanmış grafik a...
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katı...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ü...
Codenull.ai
codenull.ai
Tek satır kod yazmadan herhangi bir yapay zeka modeli oluşturun. Portföy optimizasyonu, Robo danışmanlar, Öneri Motorları, Dolandırıcılık tespiti ve çok daha fazlası için bu modelleri kullanın
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anı...
rellify
rellify.com
Sonuçları yönlendiren bir içerik stratejisi geliştirmek eskiden zordu ve çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiriyordu. Artık Rellify, ölçülebilir sonuçlar sunan içerik stratejileri oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI, hangi makine çevirilerinin insan tarafından düzenleme veya inceleme gerektirmediğini tahmin ederek insan kalitesinde çeviriyi radikal biçimde daha verimli hale getirir.
Muvi.com
muvi.com
Muvi, on yıldan fazla uzmanlığa sahip öncü bir yayın çözümleri şirketidir ve isteğe bağlı ve canlı yayın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok çeşitli SaaS tabanlı ürünler sunar. Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex ve Muvi Playout gibi tekliflerin yanı sıra Muvi Player SDK'ları ve Alie ile içerik akışı, de...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI, endüstrilerdeki çeşitli kullanım durumları için çok çeşitli AI modellerine erişebileceğiniz tek noktadan bir pazardır. Vivas.AI, güç dengesini makine öğrenimi mühendislerinden uygulama mühendislerine kaydırıyor. Uygulama geliştiricileri artık modelleri şirket içinde geliştirmekle yükümlü d...
Weka
weka.io
WEKA, veri odaklı kuruluşların bulut basitliği ve şirket içi performansla verileri neredeyse her yerde sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde depolamasına, işlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Yazılım tanımlı, bulut tabanlı veri platformumuz, durgun veri silolarını yapay zeka ve HPC gibi yeni ne...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, ...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Smarsh
smarsh.com
Smarsh, şirketlerin dijital iletişimlerinde iş açısından kritik sinyalleri ortaya çıkararak gözetimi öngörüye dönüştürmelerini sağlar. Her ölçekteki düzenlemeye tabi kuruluşlar, iletişim verilerindeki düzenleme ve itibar risklerini, bu riskler cezalara veya manşetlere dönüşmeden önce tespit etmeleri...
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights), petrol ve gaz arama riskini ve saha geliştirme maliyetini azaltmak için makine öğrenimi yöntemlerini sismik yorumlamaya uygulama vizyonuyla 2008 yılında Dr. Tom Smith tarafından kuruldu. Şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Smith, yen...
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI, hızlı analizler gerçekleştirmek ve yapay zeka yoluyla anlaşılması kolay görseller üretmek için çok miktarda dağınık bilgiyi toplayan ve işleyen entegre bir yapay zeka platformudur.
Wiro
wiro.ai
Wiro, çeşitli sektörlerde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 2023 yılında kuruldu. Wiro.ai, kullanılabilirlik veya özelliklerden ödün vermeden makine öğrenimini buluttaki herkesin erişimine sunuyor. Basitleştirilmiş ve kullanımı kolay Wiro API, bi...
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify, dijital medya ölçümü ve analitiği için lider bir yazılım platformudur. DoubleVerify, dijital reklamcılık ekosistemini daha güçlü, daha emniyetli ve daha emniyetli hale getirme misyonuyla hareket etmektedir.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku, farklı ekiplerin yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasını sağlar. Startup Kurucuları, AI SaaS'ı uzman rehberliği ile başlatabilir. Python geliştiricileri "Düşük Kodlu" yapay zeka uygulamaları oluşturabilir. Pazarlama ve Satış, yapay zeka tarafından belirlenen satış fırsatlarından yar...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® Dijital Twin'in Otoritesidir. Dijital ikiz teknolojisinin sözcük dağarcığı, mimarisi, güvenliği ve birlikte çalışabilirliği konusunda tutarlılığı artırmak için endüstriyi, hükümeti ve akademiyi birleştirir. Dijital ikiz teknolojisinin kullanımını havacılıktan doğal kaynaklar...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI, her büyüklükteki şirketin, makine öğrenimi tahminlerinin gücüyle karlılığı artırmasına yardımcı olur. Halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerindeki gizli değeri açığa çıkararak e-ticaret markasının büyümesini destekliyoruz.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platfo...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, pazarlama, veri analitiği ve CRM ekiplerinin müşteri eğilimlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanıyan, AI/ML destekli bir veri analitiği platformudur. B2Metric, veri analizini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimini, elde tutmayı ve büyümeyi iyileştirmek için kullanılabi...