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Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sadakat yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteri sadakati girişimlerini oluşturmasına, denetlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu araçlar, işletmelerin hem sürekli müşterileri hem de potansiyel sürekli müşterileri tanımasını sağlar ve geri dönüşlerini teşvik etmek için indirimler veya ödül puanları gibi teşviklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Esas olarak perakende, e-ticaret, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeden tüketiciye (B2C) şirketler tarafından benimsenen sadakat yönetimi yazılımı, pazarlama ekipleri için değerli bir varlık olarak hizmet vermektedir. Bu ekipler, müşteri tutmayı artırmak, tekrarlanan satışları optimize etmek ve genel müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmak için yazılımdan yararlanıyor.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Giftbit, dijital hediye kartlarını satın almanıza, göndermenize ve takip etmenize olanak tanıyan bir yazılım platformudur.

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars, yerel işletmelere müşterileriyle etkileşim kurma, özelleştirilmiş ödüller sunma ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirme imkanı tanıyan bir platformdur.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped, e-ticaret işletmeleri için müşteri geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek amacıyla otomatik inceleme talepleri ve entegrasyonlar sunan bir platformdur.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage Merchant, küçük işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine, müşteri ilişkilerini geliştirmelerine ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.

Marsello

Marsello

marsello.com

Marsello, müşteri sadakatini artırmak için pazarlama otomasyonu, e-posta, SMS ve yorum toplama araçları sunan bir dijital pazarlama platformudur.

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyZen, işletmelerin müşteri sadakat programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş ödüller ve veri analizleri sunar.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify, dijital ekipler için kupon ve promosyon yönetim platformudur. Müşteri sadakatini artırmak ve kampanyaları izlemek için özelleştirilmiş çözümler sunar.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly, e-ticaret markalarına sadakat ve ödül programları oluşturma, yönetme ve müşteri katılımını artırma imkanı sunan bir platformdur.

Gameball

Gameball

gameball.co

Gameball, müşterileri puan ve rozetlerle ödüllendirerek sadakat oluşturan bir uygulamadır. İşletmeler için müşteri etkileşimini artırır.

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode, şirketlerin hızlı bir şekilde müşteri avantaj programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Müşteri katılımını artırır ve maliyetleri düşürür.

inCust

inCust

incust.com

inCust, işletmelere müşteri yönetimi, sadakat programları, dijital kuponlar ve analiz araçları sunan bir platformdur.

Poket

Poket

poket.com

Poket, işletmelere özel sadakat programları oluşturarak tekrar satışları artırmayı ve yeni müşteri kazandırmayı amaçlayan bir yazılımdır.

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme, küçük işletmelere dijital sadakat çözümleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimini artırır ve sadakat programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.

Paystone

Paystone

paystone.com

Paystone, küçük işletmelere ödeme işleme, sadakat programları ve hediye kartı yönetimi sunarak müşteri katılımını artırmayı sağlar.

O4S

O4S

o4s.io

O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşimlerini optimize eden, veri odaklı çözümler sunan bir platformdur.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral, geleneksel ve dijital pazarlama çabalarınızı takip eden basit bir müşteri sadakat yazılımıdır.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Shopuddy, küçük işletmelere dijital ödül kartları ve kuponlar vererek müşteri sadakat programları oluşturmalarını sağlar.

Propello

Propello

propello.com

Propello, müşteri bağlılığını artıran, güvenli ve ölçeklenebilir ödül tabanlı bir sadakat yazılımıdır.

Nector

Nector

nector.io

Nector uygulaması, işletmelerin müşteri sadakati artırmasına, tekrar satın alımları teşvik etmesine ve veri analizi yapmasına yardımcı olan bir sadakat programıdır.

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital sadakat programları oluşturmasını sağlayan bir müşteri sadakat platformudur.

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture, perakendecilere müşteri verisi sağlayarak sadakat programları ve çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes, e-ticaret satışlarını artırmak için kullanıcı yorumları toplar, sadakat programları oluşturur ve sosyal kanıt mesajları gösterir.

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Kanguru Business, işletmelerin müşteri sadakatini artırmalarına ve ödül programlarını yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo, işletmelere özelleştirilmiş ödül programları sunan, AI destekli bir sadakat ve veri analitiği platformudur.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

Tutkal Sadakati, işletmelere özelleştirilebilir sadakat programları, dijital hediye kartları ve müşteri verisi analizi sunarak müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoyaltyLion, müşterilere ödül veren özelleştirilebilir sadakat programları oluşturarak işletmelerin müşteri ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Uniqodo, müşterilerin promo deneyimlerini geliştirerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan, hedef kitleye etkili promosyonlar sunan bir platformdur.

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage, küçük işletmelerin pazarlama süreçlerini basitleştiren dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmayı ve işinizi büyütmeyi sağlar.

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency, dünya genelindeki müşterilere 24 farklı para biriminde dijital ödüller sunan bağımsız bir uygulamadır.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

SadakatPlant, işletmelerin müşteri sadakat programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir CRM sistemi ve beyaz etiket uygulaması sunar.

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale, şirketlere bulut tabanlı müşteri sadakat yönetimi sunan bir platformdur. Ödül sistemleri, pazarlama araçları ve analiz imkanı sağlar.

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Ackroo, işletmelere sadakat, hediye kartları ve tanıtım işlemlerini yönetmeleri için bulut tabanlı çözümler sunan bir platformdur.

99minds

99minds

99minds.io

99Minds, e-ticaret ve mağaza için müşteri etkileşimi, sadakat, hediye kartı ve yönlendirme programlarını yöneten bir pazarlama otomasyon platformudur.

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

LoopyLoyalty, dijital damga kartları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir web uygulamasıdır. Müşteri etkileşimlerini analiz eder ve sadakat programlarını optimize eder.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

TapMango Müşteri Uygulaması, markalarla etkileşimi kolaylaştırarak sadakat programlarına ve kişiselleştirilmiş tekliflere erişim sağlar.

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

AiTrillion, e-ticaret satıcıları için müşteri katılımını artırmaya yönelik çok sayıda özellik sunan bir pazarlama otomasyonu uygulamasıdır.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Kanguru Üyeleri uygulaması, işletmelere ödül programları sunarak müşteri sadakatini artırmalarını ve katılımı teşvik etmelerini sağlar.

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

TapMango Merchant, işletmelere özelleştirilmiş müşteri sadakat programları oluşturma ve müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sunan bir platformdur.

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Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog