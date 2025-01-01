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Sadakat yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteri sadakati girişimlerini oluşturmasına, denetlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu araçlar, işletmelerin hem sürekli müşterileri hem de potansiyel sürekli müşterileri tanımasını sağlar ve geri dönüşlerini teşvik etmek için indirimler veya ödül puanları gibi teşviklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Esas olarak perakende, e-ticaret, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeden tüketiciye (B2C) şirketler tarafından benimsenen sadakat yönetimi yazılımı, pazarlama ekipleri için değerli bir varlık olarak hizmet vermektedir. Bu ekipler, müşteri tutmayı artırmak, tekrarlanan satışları optimize etmek ve genel müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmak için yazılımdan yararlanıyor.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit, dijital hediye kartlarını satın almanıza, göndermenize ve takip etmenize olanak tanıyan bir yazılım platformudur.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, yerel işletmelere müşterileriyle etkileşim kurma, özelleştirilmiş ödüller sunma ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirme imkanı tanıyan bir platformdur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Stamped
stamped.io
Stamped, e-ticaret işletmeleri için müşteri geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek amacıyla otomatik inceleme talepleri ve entegrasyonlar sunan bir platformdur.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant, küçük işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine, müşteri ilişkilerini geliştirmelerine ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Marsello
marsello.com
Marsello, müşteri sadakatini artırmak için pazarlama otomasyonu, e-posta, SMS ve yorum toplama araçları sunan bir dijital pazarlama platformudur.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen, işletmelerin müşteri sadakat programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş ödüller ve veri analizleri sunar.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için kupon ve promosyon yönetim platformudur. Müşteri sadakatini artırmak ve kampanyaları izlemek için özelleştirilmiş çözümler sunar.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Lootly
lootly.io
Lootly, e-ticaret markalarına sadakat ve ödül programları oluşturma, yönetme ve müşteri katılımını artırma imkanı sunan bir platformdur.
Gameball
gameball.co
Gameball, müşterileri puan ve rozetlerle ödüllendirerek sadakat oluşturan bir uygulamadır. İşletmeler için müşteri etkileşimini artırır.
Paylode
paylode.com
Paylode, şirketlerin hızlı bir şekilde müşteri avantaj programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Müşteri katılımını artırır ve maliyetleri düşürür.
inCust
incust.com
inCust, işletmelere müşteri yönetimi, sadakat programları, dijital kuponlar ve analiz araçları sunan bir platformdur.
Poket
poket.com
Poket, işletmelere özel sadakat programları oluşturarak tekrar satışları artırmayı ve yeni müşteri kazandırmayı amaçlayan bir yazılımdır.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme, küçük işletmelere dijital sadakat çözümleri sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimini artırır ve sadakat programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
Paystone
paystone.com
Paystone, küçük işletmelere ödeme işleme, sadakat programları ve hediye kartı yönetimi sunarak müşteri katılımını artırmayı sağlar.
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşimlerini optimize eden, veri odaklı çözümler sunan bir platformdur.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, geleneksel ve dijital pazarlama çabalarınızı takip eden basit bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Shopuddy
shopuddy.com
Shopuddy, küçük işletmelere dijital ödül kartları ve kuponlar vererek müşteri sadakat programları oluşturmalarını sağlar.
Propello
propello.com
Propello, müşteri bağlılığını artıran, güvenli ve ölçeklenebilir ödül tabanlı bir sadakat yazılımıdır.
Nector
nector.io
Nector uygulaması, işletmelerin müşteri sadakati artırmasına, tekrar satın alımları teşvik etmesine ve veri analizi yapmasına yardımcı olan bir sadakat programıdır.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital sadakat programları oluşturmasını sağlayan bir müşteri sadakat platformudur.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakendecilere müşteri verisi sağlayarak sadakat programları ve çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret satışlarını artırmak için kullanıcı yorumları toplar, sadakat programları oluşturur ve sosyal kanıt mesajları gösterir.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Kanguru Business, işletmelerin müşteri sadakatini artırmalarına ve ödül programlarını yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo, işletmelere özelleştirilmiş ödül programları sunan, AI destekli bir sadakat ve veri analitiği platformudur.
Annex Cloud
annexcloud.com
Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Perkville
perkville.com
Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Tutkal Sadakati, işletmelere özelleştirilebilir sadakat programları, dijital hediye kartları ve müşteri verisi analizi sunarak müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion, müşterilere ödül veren özelleştirilebilir sadakat programları oluşturarak işletmelerin müşteri ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, müşterilerin promo deneyimlerini geliştirerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan, hedef kitleye etkili promosyonlar sunan bir platformdur.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmelerin pazarlama süreçlerini basitleştiren dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmayı ve işinizi büyütmeyi sağlar.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünya genelindeki müşterilere 24 farklı para biriminde dijital ödüller sunan bağımsız bir uygulamadır.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
SadakatPlant, işletmelerin müşteri sadakat programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir CRM sistemi ve beyaz etiket uygulaması sunar.
Loyale
loyale.io
Loyale, şirketlere bulut tabanlı müşteri sadakat yönetimi sunan bir platformdur. Ödül sistemleri, pazarlama araçları ve analiz imkanı sağlar.
Ackroo
ackroo.com
Ackroo, işletmelere sadakat, hediye kartları ve tanıtım işlemlerini yönetmeleri için bulut tabanlı çözümler sunan bir platformdur.
99minds
99minds.io
99Minds, e-ticaret ve mağaza için müşteri etkileşimi, sadakat, hediye kartı ve yönlendirme programlarını yöneten bir pazarlama otomasyon platformudur.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty, dijital damga kartları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir web uygulamasıdır. Müşteri etkileşimlerini analiz eder ve sadakat programlarını optimize eder.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango Müşteri Uygulaması, markalarla etkileşimi kolaylaştırarak sadakat programlarına ve kişiselleştirilmiş tekliflere erişim sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
AiTrillion, e-ticaret satıcıları için müşteri katılımını artırmaya yönelik çok sayıda özellik sunan bir pazarlama otomasyonu uygulamasıdır.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Kanguru Üyeleri uygulaması, işletmelere ödül programları sunarak müşteri sadakatini artırmalarını ve katılımı teşvik etmelerini sağlar.
TapMango Merchant
tapmango.com
TapMango Merchant, işletmelere özelleştirilmiş müşteri sadakat programları oluşturma ve müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sunan bir platformdur.
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