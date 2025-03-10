Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Poket

poket.com

Poket, işletmelerin tekrarlanan satışları artırmasına ve daha fazla yeni sadık müşteri çekmesine yardımcı olan, ödüllü, hepsi bir arada Sadakat Programı Yazılımıdır. Poket ile satıcılar, hangi sektörde olurlarsa olsunlar işlerine uyacak şekilde tasarlanmış sadakat programı türlerinin herhangi bir kombinasyonunu oluşturabilirler. Platform, satıcıların sadakat programlarını her zaman, her yerde yönetmesine ve düzenlemesine ve tam olarak uyarlanmış otomatik kampanyalar için promosyon kuralları oluşturmasına olanak tanır. müşterilerinin harcama alışkanlıklarına, sadakat dengelerine veya kampanya performansına bağlıdır. Çözüm, yönlendirme otomasyonu, sosyal medya paylaşım ödülleri, hedefli pazarlama otomasyonu, müşteri katılımı için oyunlaştırma gibi özelliklere sahiptir. İşletmeler, müşterinin cep telefonu numarasını veya e-postasını veya hatta bir uygulamayı kullanarak işlem yapabilir ve her şeyi mağaza erişim girişi aracılığıyla yönetebilir. Satıcılar müşterilerle mobil anlık bildirimler, e-postalar ve hatta SMS aracılığıyla bağlantı kurabilir. Poket üç planla birlikte gelir: ÜCRETSİZ (Sonsuza Kadar), Strong (7 Günlük Ücretsiz Deneme*) ve Mighty (7 Günlük Ücretsiz Deneme*). *kredi kartı gerekmez Müşterilere, ödüllerini yönetmelerine ve takip etmelerine, e-kartları ve e-kuponları saklamalarına ve arkadaşlarına yönlendirmelerine olanak tanıyan bir 'Poket Rewards' Uygulaması ile birlikte gelir. Tüccarlar ayrıca hem Android hem de iOS için oluşturulmuş 'Poket Business' Uygulamasını indirebilir.