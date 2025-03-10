Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Sadakat yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteri sadakati girişimlerini oluşturmasına, denetlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu araçlar, işletmelerin hem sürekli müşterileri hem de potansiyel sürekli müşterileri tanımasını sağlar ve geri dönüşlerini teşvik etmek için indirimler veya ödül puanları gibi teşviklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Esas olarak perakende, e-ticaret, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeden tüketiciye (B2C) şirketler tarafından benimsenen sadakat yönetimi yazılımı, pazarlama ekipleri için değerli bir varlık olarak hizmet vermektedir. Bu ekipler, müşteri tutmayı artırmak, tekrarlanan satışları optimize etmek ve genel müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmak için yazılımdan yararlanıyor.
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Poket
poket.com
Poket, işletmelerin tekrarlanan satışları artırmasına ve daha fazla yeni sadık müşteri çekmesine yardımcı olan, ödüllü, hepsi bir arada Sadakat Programı Yazılımıdır. Poket ile satıcılar, hangi sektörde olurlarsa olsunlar işlerine uyacak şekilde tasarlanmış sadakat programı türlerinin herhangi bir kombinasyonunu oluşturabilirler. Platform, satıcıların sadakat programlarını her zaman, her yerde yönetmesine ve düzenlemesine ve tam olarak uyarlanmış otomatik kampanyalar için promosyon kuralları oluşturmasına olanak tanır. müşterilerinin harcama alışkanlıklarına, sadakat dengelerine veya kampanya performansına bağlıdır. Çözüm, yönlendirme otomasyonu, sosyal medya paylaşım ödülleri, hedefli pazarlama otomasyonu, müşteri katılımı için oyunlaştırma gibi özelliklere sahiptir. İşletmeler, müşterinin cep telefonu numarasını veya e-postasını veya hatta bir uygulamayı kullanarak işlem yapabilir ve her şeyi mağaza erişim girişi aracılığıyla yönetebilir. Satıcılar müşterilerle mobil anlık bildirimler, e-postalar ve hatta SMS aracılığıyla bağlantı kurabilir. Poket üç planla birlikte gelir: ÜCRETSİZ (Sonsuza Kadar), Strong (7 Günlük Ücretsiz Deneme*) ve Mighty (7 Günlük Ücretsiz Deneme*). *kredi kartı gerekmez Müşterilere, ödüllerini yönetmelerine ve takip etmelerine, e-kartları ve e-kuponları saklamalarına ve arkadaşlarına yönlendirmelerine olanak tanıyan bir 'Poket Rewards' Uygulaması ile birlikte gelir. Tüccarlar ayrıca hem Android hem de iOS için oluşturulmuş 'Poket Business' Uygulamasını indirebilir.
TapMango Merchant
tapmango.com
Basit ama güçlü müşteri tutma ve kazanma platformu. Kendi markalı ödül programınızı oluşturun.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ'nin ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hissettikçe, daha fazla harcadıkça ve daha fazlasını almak için geri döndükçe ortalama sipariş değerlerinin arttığına tanık olun. Zahmetsiz kurulum ve uzman desteğiyle operasyonları kolaylaştırın. Lazer odaklı veri öngörülerimiz programınızı optimize eder, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve saf kârı artırır. Kangaroo, önde gelen POS, e-Ticaret ve Shopify, Lightspeed, Magento ve Mailchimp gibi pazarlama platformlarıyla entegre olur. Bugün bir demo rezervasyonu yapın!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ'nin ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hissettikçe, daha fazla harcadıkça ve daha fazlasını almak için geri döndükçe ortalama sipariş değerlerinin arttığına tanık olun. Zahmetsiz kurulum ve uzman desteğiyle operasyonları kolaylaştırın. Lazer odaklı veri öngörülerimiz programınızı optimize eder, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve saf kârı artırır. Kangaroo önde gelen POS, e-Ticaret ve Shopify, Lightspeed, Magento ve Mailchimp gibi pazarlama platformlarıyla entegre olur. Bugün bir demo rezervasyonu yapın!
Paylode
paylode.com
Paylode, şirketlerin hızlı bir şekilde müşteri avantaj programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur. Müşteri katılımını artırır ve maliyetleri düşürür.
Gameball
gameball.co
Gameball, müşterileri puan ve rozetlerle ödüllendirerek sadakat oluşturan bir uygulamadır. İşletmeler için müşteri etkileşimini artırır.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty, Apple ve Google Cüzdan için dijital pul kartları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik dünyanın önde gelen web uygulamasıdır. Kartlarınızı çevrimiçi tasarlayın, müşterilerinize anlık mesajlar gönderin, işlem geçmişini yakalayın ve müşteri içgörülerini görüntüleyin. Hiçbir teknik bilgi gerekmez, POS'unuza dokunmanıza gerek yoktur ve uygulama geliştirmeye gerek yoktur.
99minds
99minds.io
99minds, müşteri katılımı, kazanımı ve elde tutulması için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Hediye Kartlarının işlenmesi ve yönetimi, Sadakat ve Ödül Programları, Kuponlar ve Tavsiye çözümleri gerektiren e-Ticaret ve mağaza içi çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformuyuz. 99minds'in en iyi yanı, pazarlama ekibine kişiselleştirilmiş promosyonlara yönelik kampanyalar oluşturma ve çok kanallı müşteri deneyimi oluşturma yetkisi veren, kullanımı kolay, tak-çalıştır, uygun maliyetli pazarlama platformudur. 99mins, tüketicilerinizi marka savunucularına dönüştürmeniz için size güç veriyor. Müşterilerinizi heyecanlandıran kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturun; milyonlarca kupon, veriye dayalı indirim kodları, alışveriş yapanlar için yönlendirme programları, müşterilerinizi kalmaya ikna etmek için sadakat programları oluşturun, ürünlerin otomatik paketlenmesini ayarlayın ve konuma dayalı promosyon oluşturun. Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com ve Shopware gibi e-Ticaret platformlarındaki her sektördeki işletmeler ve her boyuttaki perakendeci için En İyisi. Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro gibi Satış Noktaları (POS) ile entegre. Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend gibi CRM'ler, CDP ve E-posta pazarlama araçlarıyla Pazarlama Otomasyonu entegrasyonu
Ackroo
ackroo.com
Ackroo, satıcı ve endüstri birleştirme yoluyla her büyüklükteki satıcıya pazarlama, ödeme ve satış noktası çözümleri sunmaktadır. Ackroo'nun self-servis, veri odaklı, bulut tabanlı pazarlama platformu, müşterilerini çekmek, etkileşime geçirmek ve büyütmek, aynı zamanda da gelirlerini artırmak amacıyla mağaza içi ve çevrimiçi tüccarların satış noktasında sadakat, hediye kartı ve promosyon işlemlerini işlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. kenar boşlukları. Ackroo'nun ödeme hizmetleri, satıcılara dünyanın en büyük ödeme teknolojisi ve hizmet sağlayıcılarından bazıları aracılığıyla düşük maliyetli ödeme işleme seçenekleri sunar. Ackroo'nun hibrit yönetimi ve satış noktası çözümleri, golf, yat, tenis kulüpleri ve daha fazlasını içeren niş sektörlere yönelik genel operasyonların yönetilmesine ve optimize edilmesine yardımcı olur. Tüm çözümler, müşterileri için ticari pazarlamayı, ödemeleri ve satış noktası ekosistemini birleştirmeye, basitleştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmaya odaklanmıştır. Ackroo'nun genel merkezi Hamilton, Ontario, Kanada'da bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly, e-ticaret markalarına sadakat ve ödül programları oluşturma, yönetme ve müşteri katılımını artırma imkanı sunan bir platformdur.
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırmasına ve kalıcı ortaklıkları teşvik etmesine olanak tanır.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği alışveriş yapılabilir hale getirmek, sosyal kanıt mesajları göstermek ve kullanımı kolay tek bir arayüzle gerçek zamanlı trend ürünleri görüntülemek için SiteVibes'i kullanabilir. Platform aynı zamanda e-ticaret ve satıcılara eyleme geçirilebilir analizler ve çok yönlü bir araç seti sağlar.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, etkileşimli promosyonlar ve dijital çizik kartları oluşturarak müşteri sadakatini artırmaya yönelik bir platformdur.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango, işletmelere kendi sadakat programları aracılığıyla yenilikçi çözümler sunan bir Müşteri Etkileşim Platformu sağlayarak ilişkileri güçlendirir.
inCust
incust.com
inCust, herhangi bir işletmenin müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına, ön ödemeli ürünler satmasına, ödemeleri işlemesine, müşteri faaliyetlerini analiz etmesine, müşterilerle iletişim kurmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan müşteri yaşam döngüsü yönetimi platformunu sunar. Perakendeciler, inCust platformunun bireysel sadakat programlarından, dijital kuponlardan ve hediye kartlarından, ön ödemeli ürün ve hizmet aboneliklerinden, çok sayıda iletişim kanalından ve diğer olağanüstü iş özelliklerinden yararlanır
Loyale
loyale.io
Loyale, şirketlere ödül programları ve pazarlama araçları sunan bulut tabanlı bir müşteri sadakat platformudur. İş akışlarını otomatikleştirmek için Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp ve daha fazlası gibi mevcut yığınlarla entegre olabilir. Yazılım puanlar, ödüller, kuponlar, hediye kartları, geri bildirim formları, delikli kartlar ve VIP istemciler gibi gelişmiş özellikler sunar. Bir pazarlama otomasyon platformu olan Loyale, işletmelerin inanılmaz bir yatırım getirisi ile yüksek dönüşüm sağlayan kampanyalar yürütmesine olanak tanır. - Müşterileri demografiye veya satın alma davranışına göre segmentlere ayırın. - Anlık bildirimler, e-postalar ve gönderiler aracılığıyla müşterilerle iletişim kurun. - Zamana veya eylemlere göre tetiklenen kişiselleştirilmiş tek seferlik veya tekrarlanan otomasyonları planlayın. - Performansı analiz etmek ve iyileştirmek için gerçek zamanlı verilere dayalı raporlar oluşturun.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant dünya çapındaki çevrimdışı işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Tescilli platformu güçlü bir CRM sistemi, beyaz etiket uygulaması ve POS entegrasyonu sunar.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen, işletmelerin müşteri sadakat programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş ödüller ve veri analizleri sunar.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve lokantalar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar.Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve restoranlar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar.
Nector
nector.io
Nector sadakat uygulaması, işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmesi, tekrarlanan satın alımları teşvik etmesi, yeni müşteriler edinmesi, içgörü toplaması ve operasyonları kolaylaştırması için değerli bir araçtır. İşletmeler kişiselleştirilmiş sadakat programlarını uygulayarak tekrarlanan satın alımları teşvik edebilir ve müşteriler için bir değer duygusu yaratabilir. Yönlendirme özelliği işletmelerin yeni müşteri ağlarına erişmesine yardımcı olurken analitikler de veriye dayalı kararlar için değerli bilgiler sağlıyor. Kusursuz entegrasyon ve müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan Nector, güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve iş büyümesini desteklemek için güçlü bir araçtır.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışan ödülleri ve satış teşvikleri için dijital ödüller ve ödüller sunan bağımsız, ABD merkezli bir sağlayıcıdır.
Propello
propello.com
Hızlı pazara sürülen, beyaz etiketli, ödül tabanlı müşteri sadakati yazılımı. Etkileşimi artırır, müşteri kaybını azaltır, dönüşümü iyileştirir, yeni gelir akışları oluşturur ve müşterinin yaşam boyu değerini artırır.
Shopuddy
shopuddy.com
Küçük işletmelerin, müşterilerin Apple Wallet ve Google Wallet'larına dijital ödül kartları ve kuponlar vermesini sağlayın. Markalar, geri dönen müşterilerini artırmak, müşterilerin sadakat düzeyini artırmak ve cüzdandaki cüzdan payınızı büyütmek için her türlü sadakat programını hızla uygulayabilir.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, basit, geleneksel pazarlamanın yanı sıra dijital pazarlama çalışmalarınızı da izleyen bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant, küçük işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine, müşteri ilişkilerini geliştirmelerine ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, promosyonları daha büyük ve daha iyi sonuçlar için katalizör olarak yeniden tanımlama misyonundadır. Müşteri deneyiminde yeni bir kategoriye öncülük ediyoruz; PromosyonX adını verdiğimiz müşteri yaşam döngüsünün tamamındaki promosyon zorluklarını çözmek. Dönüşümü ve katılımı güçlendirmek için gelişmiş promosyonların performansını mükemmel müşteri deneyimiyle birleştiren Uniqodo'nun Promosyon Deneyimi Platformu, motive eden teşvikler ve eyleme ilham veren çevrimiçi deneyimlerle önemli anlarda doğru kişileri hedeflemenize yardımcı olur.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue, siz işinizle ilgilenirken müşterilerinizle de ilgilenen güçlü, tam otomatik bir sadakat yöneticisidir. Glue, yerel işletme sahiplerinin müşteri tabanlarını ve gelirlerini artırmalarına ve korumalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Stamped
stamped.io
Stamped, e-ticaret işletmeleri için müşteri geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek amacıyla otomatik inceleme talepleri ve entegrasyonlar sunan bir platformdur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluşturmak için LoyaltyLion'u kullanın.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit, dijital hediye kartlarını satın almanıza, göndermenize ve takip etmenize olanak tanıyan bir yazılım platformudur.
Paystone
paystone.com
İşletmenizi büyütmek için yazılım ve ödeme işlemleri. Her işlemde işinizi büyütmeniz için size daha fazla fırsat sunmak amacıyla müşteri etkileşimi yazılımını ve ödeme işlemlerini birleştiriyoruz.
Marsello
marsello.com
Marsello, müşteri sadakatini artırmak için pazarlama otomasyonu, e-posta, SMS ve yorum toplama araçları sunan bir dijital pazarlama platformudur.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, yerel işletmelere müşterileriyle etkileşim kurma, özelleştirilmiş ödüller sunma ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirme imkanı tanıyan bir platformdur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve Dollar Shave Club gibi DTC markalarının yanı sıra Walmart, Disney ve Nestle gibi Fortune 100 listesindeki şirketlerle de çalışır. Ayrıca Friendbuy, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşir, böylece yönlendirmeleri ve sadakati müşteri yolculuklarınıza sorunsuz bir şekilde dahil edebilirsiniz.
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sistemi, yönlendirmeleri teşvik edebilir, müşterileri tekrar ziyaretleri ve satın alma işlemleri için ödüllendirebilir ve hatta sosyal medya gönderileri oluşturabilir. Perkville'in müşteri tabanınızı artırmanıza ve işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf verilerini yakalama ve bunlara göre hareket etme yetkisi verir ve savunuculuk. Pazar lideri teknolojilerle 125'ten fazla entegrasyon, tutarlı, kişiselleştirilmiş, çok kanallı deneyimlere olanak tanır. Daha fazlasını www.annexcloud.com adresinde keşfedin.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajlar için kullanabilirler. VIP katmanları sunarak en sadık müşterilerinizi ödüllendirebilir, tavsiye programları ise yeni müşteriler çekebilirsiniz. Ek olarak, müşteri tutma oranınızı artırmak için bağlı kuruluşları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teşvik edin ve müşteri tabanınızı zahmetsizce genişletin.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz, KOBİ'lere yönelik, acentelere yönelik tasarlanmış bir Sadakat platformudur. Basılı tüm tanıtımları dijital ortama aktardık ve işletmelere ücretsiz push-bildirim kanalı sağladık. Bu, KOBİ'ler için elde tutmayı, geliri ve müşteri tabanını artırmaya yardımcı olur. Beyaz etiketli Bayi hesabı, dijital ajanslara Hizmet olarak Sadakat sunarak ek sürekli gelir elde edilmesine yardımcı olur.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo, markaların bütünsel ödül programları başlatmasına yardımcı olan, aynı zamanda kişiselleştirme motoru tarafından oluşturulan sıfır taraf ve birinci taraf verilerini toplayıp kullanan, kurumsal düzeyde, SaaS tabanlı, yapay zeka destekli bir sadakat platformudur. Zinrelo, işlemsel, sosyal, savunuculuk, katılım, davranışsal ve duygusal dahil olmak üzere sadakatin birden fazla boyutunun kilidini açmak için teknolojiyi derin veri analitiği ve sürekli strateji danışmanlığıyla birleştiriyor. Zinrelo son 14 yılda dünya çapında binlerce markayla çalıştı. Gelişen küresel iş ortağı ağımız, teknolojik yenilikler ve veriye dayalı zekamız, sadakat programınızın stratejik, benzersiz ve sonuç odaklı olmasını sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için kupon ve promosyon yönetim platformudur. Müşteri sadakatini artırmak ve kampanyaları izlemek için özelleştirilmiş çözümler sunar.
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