Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

99minds, müşteri katılımı, kazanımı ve elde tutulması için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Hediye Kartlarının işlenmesi ve yönetimi, Sadakat ve Ödül Programları, Kuponlar ve Tavsiye çözümleri gerektiren e-Ticaret ve mağaza içi çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformuyuz. 99minds'in en iyi yanı, pazarlama ekibine kişiselleştirilmiş promosyonlara yönelik kampanyalar oluşturma ve çok kanallı müşteri deneyimi oluşturma yetkisi veren, kullanımı kolay, tak-çalıştır, uygun maliyetli pazarlama platformudur. 99mins, tüketicilerinizi marka savunucularına dönüştürmeniz için size güç veriyor. Müşterilerinizi heyecanlandıran kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturun; milyonlarca kupon, veriye dayalı indirim kodları, alışveriş yapanlar için yönlendirme programları, müşterilerinizi kalmaya ikna etmek için sadakat programları oluşturun, ürünlerin otomatik paketlenmesini ayarlayın ve konuma dayalı promosyon oluşturun. Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com ve Shopware gibi e-Ticaret platformlarındaki her sektördeki işletmeler ve her boyuttaki perakendeci için En İyisi. Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro gibi Satış Noktaları (POS) ile entegre. Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend gibi CRM'ler, CDP ve E-posta pazarlama araçlarıyla Pazarlama Otomasyonu entegrasyonu