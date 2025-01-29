Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Sadakat yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteri sadakati girişimlerini oluşturmasına, denetlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu araçlar, işletmelerin hem sürekli müşterileri hem de potansiyel sürekli müşterileri tanımasını sağlar ve geri dönüşlerini teşvik etmek için indirimler veya ödül puanları gibi teşviklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Esas olarak perakende, e-ticaret, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeden tüketiciye (B2C) şirketler tarafından benimsenen sadakat yönetimi yazılımı, pazarlama ekipleri için değerli bir varlık olarak hizmet vermektedir. Bu ekipler, müşteri tutmayı artırmak, tekrarlanan satışları optimize etmek ve genel müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmak için yazılımdan yararlanıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Poket
poket.com
Poket, işletmelerin tekrarlanan satışları artırmasına ve daha fazla yeni sadık müşteri çekmesine yardımcı olan, ödüllü, hepsi bir arada Sadakat Programı Yazılımıdır. Poket ile satıcılar, hangi sektörde olurlarsa olsunlar işlerine uyacak şekilde tasarlanmış sadakat programı türlerinin herhangi bir kombinasyonunu oluşturabilirler. Platform, satıcıların sadakat programlarını her zaman, her yerde yönetmesine ve düzenlemesine ve tam olarak uyarlanmış otomatik kampanyalar için promosyon kuralları oluşturmasına olanak tanır. müşterilerinin harcama alışkanlıklarına, sadakat dengelerine veya kampanya performansına bağlıdır. Çözüm, yönlendirme otomasyonu, sosyal medya paylaşım ödülleri, hedefli pazarlama otomasyonu, müşteri katılımı için oyunlaştırma gibi özelliklere sahiptir. İşletmeler, müşterinin cep telefonu numarasını veya e-postasını veya hatta bir uygulamayı kullanarak işlem yapabilir ve her şeyi mağaza erişim girişi aracılığıyla yönetebilir. Satıcılar müşterilerle mobil anlık bildirimler, e-postalar ve hatta SMS aracılığıyla bağlantı kurabilir. Poket üç planla birlikte gelir: ÜCRETSİZ (Sonsuza Kadar), Strong (7 Günlük Ücretsiz Deneme*) ve Mighty (7 Günlük Ücretsiz Deneme*). *kredi kartı gerekmez Müşterilere, ödüllerini yönetmelerine ve takip etmelerine, e-kartları ve e-kuponları saklamalarına ve arkadaşlarına yönlendirmelerine olanak tanıyan bir 'Poket Rewards' Uygulaması ile birlikte gelir. Tüccarlar ayrıca hem Android hem de iOS için oluşturulmuş 'Poket Business' Uygulamasını indirebilir.
TapMango Merchant
tapmango.com
Basit ama güçlü müşteri tutma ve kazanma platformu. Kendi markalı ödül programınızı oluşturun.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ'nin ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hissettikçe, daha fazla harcadıkça ve daha fazlasını almak için geri döndükçe ortalama sipariş değerlerinin arttığına tanık olun. Zahmetsiz kurulum ve uzman desteğiyle operasyonları kolaylaştırın. Lazer odaklı veri öngörülerimiz programınızı optimize eder, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve saf kârı artırır. Kangaroo, önde gelen POS, e-Ticaret ve Shopify, Lightspeed, Magento ve Mailchimp gibi pazarlama platformlarıyla entegre olur. Bugün bir demo rezervasyonu yapın!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ'nin ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hissettikçe, daha fazla harcadıkça ve daha fazlasını almak için geri döndükçe ortalama sipariş değerlerinin arttığına tanık olun. Zahmetsiz kurulum ve uzman desteğiyle operasyonları kolaylaştırın. Lazer odaklı veri öngörülerimiz programınızı optimize eder, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve saf kârı artırır. Kangaroo önde gelen POS, e-Ticaret ve Shopify, Lightspeed, Magento ve Mailchimp gibi pazarlama platformlarıyla entegre olur. Bugün bir demo rezervasyonu yapın!
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir ayrıcalık programı sunmasına olanak tanır. Paylode, köşenizde bütün bir ortaklık ekibinin olması gibidir. En iyi tüketici markalarından gelen binlerce avantaj teklifini inceliyor ve ön pazarlık yapıyoruz ve şirketlerin büyük miktarda zamandan ve masraftan tasarruf etmesi için kod gerektirmeyen kolay araçlar sağlıyoruz. Ayrıcalık programları dönüşüm oranlarını, elde tutmayı, etkileşimi, memnuniyeti ve sonuçta uzun vadeli müşteri mutluluğunu artırırken aynı zamanda işletmeniz için yeni bir gelir akışının kilidini açar. Daha fazla bilgiyi https://paylode.com/ adresinde bulabilirsiniz.
Gameball
gameball.co
Gameball, ziyaretçileri ve ara sıra satın alan kişileri ömür boyu sadık müşterilere dönüştürmek için tasarlanmış bir sadakat ve oyunlaştırma pazarlama platformudur. Müşteri tabanını korumak ve büyütmek için tasarlanan oyunlaştırılmış sadakat programlarıyla mobil odaklı deneyimleri güçlendirmek.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty, Apple ve Google Cüzdan için dijital pul kartları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik dünyanın önde gelen web uygulamasıdır. Kartlarınızı çevrimiçi tasarlayın, müşterilerinize anlık mesajlar gönderin, işlem geçmişini yakalayın ve müşteri içgörülerini görüntüleyin. Hiçbir teknik bilgi gerekmez, POS'unuza dokunmanıza gerek yoktur ve uygulama geliştirmeye gerek yoktur.
99minds
99minds.io
99minds, müşteri katılımı, kazanımı ve elde tutulması için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Hediye Kartlarının işlenmesi ve yönetimi, Sadakat ve Ödül Programları, Kuponlar ve Tavsiye çözümleri gerektiren e-Ticaret ve mağaza içi çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformuyuz. 99minds'in en iyi yanı, pazarlama ekibine kişiselleştirilmiş promosyonlara yönelik kampanyalar oluşturma ve çok kanallı müşteri deneyimi oluşturma yetkisi veren, kullanımı kolay, tak-çalıştır, uygun maliyetli pazarlama platformudur. 99mins, tüketicilerinizi marka savunucularına dönüştürmeniz için size güç veriyor. Müşterilerinizi heyecanlandıran kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturun; milyonlarca kupon, veriye dayalı indirim kodları, alışveriş yapanlar için yönlendirme programları, müşterilerinizi kalmaya ikna etmek için sadakat programları oluşturun, ürünlerin otomatik paketlenmesini ayarlayın ve konuma dayalı promosyon oluşturun. Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com ve Shopware gibi e-Ticaret platformlarındaki her sektördeki işletmeler ve her boyuttaki perakendeci için En İyisi. Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro gibi Satış Noktaları (POS) ile entegre. Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend gibi CRM'ler, CDP ve E-posta pazarlama araçlarıyla Pazarlama Otomasyonu entegrasyonu
Ackroo
ackroo.com
Ackroo, satıcı ve endüstri birleştirme yoluyla her büyüklükteki satıcıya pazarlama, ödeme ve satış noktası çözümleri sunmaktadır. Ackroo'nun self-servis, veri odaklı, bulut tabanlı pazarlama platformu, müşterilerini çekmek, etkileşime geçirmek ve büyütmek, aynı zamanda da gelirlerini artırmak amacıyla mağaza içi ve çevrimiçi tüccarların satış noktasında sadakat, hediye kartı ve promosyon işlemlerini işlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. kenar boşlukları. Ackroo'nun ödeme hizmetleri, satıcılara dünyanın en büyük ödeme teknolojisi ve hizmet sağlayıcılarından bazıları aracılığıyla düşük maliyetli ödeme işleme seçenekleri sunar. Ackroo'nun hibrit yönetimi ve satış noktası çözümleri, golf, yat, tenis kulüpleri ve daha fazlasını içeren niş sektörlere yönelik genel operasyonların yönetilmesine ve optimize edilmesine yardımcı olur. Tüm çözümler, müşterileri için ticari pazarlamayı, ödemeleri ve satış noktası ekosistemini birleştirmeye, basitleştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmaya odaklanmıştır. Ackroo'nun genel merkezi Hamilton, Ontario, Kanada'da bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly, e-Ticaret markalarının müşterileriyle harika ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir Sadakat ve Ödüller, Tavsiyeler ve VIP Platformudur. Lootly, 2.000'den fazla küresel ödül programına güç veriyor ve her gün milyonlarca puana ve müşteriye hizmet veriyor. Lootly, yalnızca birkaç dakika içinde kendi Sadakat programınızı başlatmanızı kolaylaştırır. Lootly olarak Sadakat programlarının zengin özelliklere sahip, kolay erişilebilir, tamamen özelleştirilebilir ve tüm işletme boyutları için uygun fiyatlı olması gerektiğine inanıyoruz. TrustSpot, Klaviyo, Zapier ve daha fazlası gibi geniş entegrasyon kitaplığımızla Lootly'yi favori uygulamalarınıza birkaç dakika içinde bağlayın. Bir uygulama bağlandığında arka planda tamamen otomatik olarak çalışır. Lootly şu platformlarda kullanılabilir: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Magento 1 & 2 ve WooCommerce. API'mize erişim, özel bir dağıtım arayan tüm markalar için Kurumsal planımızda mevcuttur.
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırmasına ve kalıcı ortaklıkları teşvik etmesine olanak tanır.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği alışveriş yapılabilir hale getirmek, sosyal kanıt mesajları göstermek ve kullanımı kolay tek bir arayüzle gerçek zamanlı trend ürünleri görüntülemek için SiteVibes'i kullanabilir. Platform aynı zamanda e-ticaret ve satıcılara eyleme geçirilebilir analizler ve çok yönlü bir araç seti sağlar.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştirilmiş kampanyalar ve promosyonlarla hedef kitlenizin ilgisini çekin ve teşvik edin. Yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturun, pazarlama tercihlerini toplayın ve bir sonraki müşterinizi tanımlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edinin. Çalışanlarınızı ve kanal iş ortağınızın performansını teşvik edin ve ödüllendirin. Etkileşimli çözüm yelpazemiz aracılığıyla satış performansını artırın, eğitimi ödüllendirin ve anında tanınma sağlayın.
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satın alma ve davranışsal öngörülerin yanı sıra sadakat programları, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve promosyonları yürütme, tekrar ziyaretleri ve tekrarlı satışları hedefleme yeteneği sağlar.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango, işletmelere kendi sadakat programları aracılığıyla yenilikçi çözümler sunan bir Müşteri Etkileşim Platformu sağlayarak ilişkileri güçlendirir.
inCust
incust.com
inCust, herhangi bir işletmenin müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına, ön ödemeli ürünler satmasına, ödemeleri işlemesine, müşteri faaliyetlerini analiz etmesine, müşterilerle iletişim kurmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan müşteri yaşam döngüsü yönetimi platformunu sunar. Perakendeciler, inCust platformunun bireysel sadakat programlarından, dijital kuponlardan ve hediye kartlarından, ön ödemeli ürün ve hizmet aboneliklerinden, çok sayıda iletişim kanalından ve diğer olağanüstü iş özelliklerinden yararlanır
Loyale
loyale.io
Loyale, şirketlere ödül programları ve pazarlama araçları sunan bulut tabanlı bir müşteri sadakat platformudur. İş akışlarını otomatikleştirmek için Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp ve daha fazlası gibi mevcut yığınlarla entegre olabilir. Yazılım puanlar, ödüller, kuponlar, hediye kartları, geri bildirim formları, delikli kartlar ve VIP istemciler gibi gelişmiş özellikler sunar. Bir pazarlama otomasyon platformu olan Loyale, işletmelerin inanılmaz bir yatırım getirisi ile yüksek dönüşüm sağlayan kampanyalar yürütmesine olanak tanır. - Müşterileri demografiye veya satın alma davranışına göre segmentlere ayırın. - Anlık bildirimler, e-postalar ve gönderiler aracılığıyla müşterilerle iletişim kurun. - Zamana veya eylemlere göre tetiklenen kişiselleştirilmiş tek seferlik veya tekrarlanan otomasyonları planlayın. - Performansı analiz etmek ve iyileştirmek için gerçek zamanlı verilere dayalı raporlar oluşturun.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant dünya çapındaki çevrimdışı işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Tescilli platformu güçlü bir CRM sistemi, beyaz etiket uygulaması ve POS entegrasyonu sunar.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen'in ortaklık programı pazarlama ajansları ve yazılım şirketlerine yöneliktir. Şirketiniz olağanüstü sadakat programları uygulamak istiyorsa mükemmel bir eşleşme olabiliriz! İş ortağımız olmak için bizimle iletişime geçin.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve lokantalar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar.Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve restoranlar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar.
Nector
nector.io
Nector sadakat uygulaması, işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmesi, tekrarlanan satın alımları teşvik etmesi, yeni müşteriler edinmesi, içgörü toplaması ve operasyonları kolaylaştırması için değerli bir araçtır. İşletmeler kişiselleştirilmiş sadakat programlarını uygulayarak tekrarlanan satın alımları teşvik edebilir ve müşteriler için bir değer duygusu yaratabilir. Yönlendirme özelliği işletmelerin yeni müşteri ağlarına erişmesine yardımcı olurken analitikler de veriye dayalı kararlar için değerli bilgiler sağlıyor. Kusursuz entegrasyon ve müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan Nector, güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve iş büyümesini desteklemek için güçlü bir araçtır.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışan ödülleri ve satış teşvikleri için dijital ödüller ve ödüller sunan bağımsız, ABD merkezli bir sağlayıcıdır.
Propello
propello.com
Hızlı pazara sürülen, beyaz etiketli, ödül tabanlı müşteri sadakati yazılımı. Etkileşimi artırır, müşteri kaybını azaltır, dönüşümü iyileştirir, yeni gelir akışları oluşturur ve müşterinin yaşam boyu değerini artırır.
Shopuddy
shopuddy.com
Küçük işletmelerin, müşterilerin Apple Wallet ve Google Wallet'larına dijital ödül kartları ve kuponlar vermesini sağlayın. Markalar, geri dönen müşterilerini artırmak, müşterilerin sadakat düzeyini artırmak ve cüzdandaki cüzdan payınızı büyütmek için her türlü sadakat programını hızla uygulayabilir.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, basit, geleneksel pazarlamanın yanı sıra dijital pazarlama çalışmalarınızı da izleyen bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, promosyonları daha büyük ve daha iyi sonuçlar için katalizör olarak yeniden tanımlama misyonundadır. Müşteri deneyiminde yeni bir kategoriye öncülük ediyoruz; PromosyonX adını verdiğimiz müşteri yaşam döngüsünün tamamındaki promosyon zorluklarını çözmek. Dönüşümü ve katılımı güçlendirmek için gelişmiş promosyonların performansını mükemmel müşteri deneyimiyle birleştiren Uniqodo'nun Promosyon Deneyimi Platformu, motive eden teşvikler ve eyleme ilham veren çevrimiçi deneyimlerle önemli anlarda doğru kişileri hedeflemenize yardımcı olur.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue, siz işinizle ilgilenirken müşterilerinizle de ilgilenen güçlü, tam otomatik bir sadakat yöneticisidir. Glue, yerel işletme sahiplerinin müşteri tabanlarını ve gelirlerini artırmalarına ve korumalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılığını artırmak ve marka yakınlığı oluşturmak için tasarlanmış kusursuz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Talkable, hem yönlendirme hem de sadakat çözümleri için kapsamlı segmentasyon yetenekleri, yerleşik bir A/B test paketi ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme zekası sunar. Talkable bir teknoloji çözümünden daha fazlasıdır; biz aynı zamanda ortağınızız. Bu nedenle, her müşterinin tüm kampanyalarınızı stratejilendirecek, hayal edecek, oluşturacak, dağıtacak ve optimize edecek uzmanlardan oluşan özel bir ekibi vardır. Müşteri başarı ekibi, beklentilerinizi aşan yönlendirme ve sadakat programları tasarlayan pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hareket edecektir. Talkable, yıllık geliri 4 milyon doların üzerinde olan markalar için en uygunudur. Kurumsal müşterileri, yönlendirme programlarından ortalama 52 kat yatırım getirisi elde ediyor. Talkable'ın Pazarlama Çözümleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır: * Derinlemesine veri analizi yoluyla en değerli müşterilerinizi belirleyin, hedefleyin ve ödüllendirin. * En yüksek değere sahip müşterilerinizi düşük maliyetle edinin ve elinizde tutun * Daha fazla satış yapın ve geliri artırın Talkable 2009 yılında kuruldu ve ağızdan ağza pazarlamanın viralliğini dijital olarak takip etme yeteneğine öncülük etti ve sonuçta Tavsiye Pazarlamasının yaratılmasına yol açtı. Bugün Talkable, diğer pazarlama kanallarına göre önemli ölçüde daha düşük bir EBM ile yeni müşteri kazanımı, artan elde tutma, daha yüksek LTV'yi hedefleyen uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Stamped
stamped.io
Stamped, e-Ticaret tüccarları için müşteri kazanımını ve elde tutmayı optimize etmek üzere tasarlanmış çok kanallı bir e-Ticaret pazarlama otomasyon platformudur. Güvenilirlik ve ölçeklendirme için tasarlanan Stamped, incelemeler, derecelendirmeler ve sadakat teşvik programları aracılığıyla iş büyümesini hızlandırmak için her boyuttaki çevrimiçi perakendeciye kurumsal düzeyde teknolojiye erişim olanağı sağlar. Stamped'i, açık API erişimi yoluyla pazarlama yığını dönüşümlerinin taşınması, entegrasyonu ve geliştirilmesinden itibaren en iyi takım oyuncusu olarak düşünün; benzersiz ısmarlama program çözümlerine ve her plan düzeyinde mükemmel müşteri hizmetine. Stamped herhangi bir şirket içi ekibin uzantısıdır. Ürün odaklı bir şirket olan Stamped, girişimciler için girişimciler için tasarlandı ve tek platform yaklaşımıyla veri odaklı, uygun maliyetli çözümler sunuyor; böylece satıcılar günümüzün küresel e-Ticaret tüketici pazarına benzersiz bir şekilde katkıda bulunmaya geri dönebilirler. Colgate, Purple.com ve Linjer gibi sektör lideri markaların güvendiği Stamped'in genel merkezi Victoria, B.C'dedir ve şu anda çeşitlendirilmiş bir e-Ticaret ekonomisine katkıda bulunan 45.000'den fazla küresel e-Ticaret satıcısını desteklemektedir.
Smile.io
smile.io
Smile.io, e-ticaret markalarının ölçeklendirilmesinin tek seferlik satışları sürekli, sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan, kullanımı kolay ödül programları sağlayan, dünyanın en büyük sadakat platformudur. 100.000'den fazla marka, satın alma çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve işlemsel satın alımları, yardım edemeyen ancak tekrar tekrar geri gelen tutkulu marka savunucularına dönüştürmek için Smile puanlarını, yönlendirmeleri ve VIP programlarını kullanıyor. Sadece birkaç tıklamayla güzel ve özelleştirilebilir bir ödül programı başlatabilirsiniz. Ayrıca Smile.io, müşterileri sosyal medya paylaşımı, ürün incelemeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli eylemler için ödüllendirmenize olanak tanır. Ayrıca MailChimp ve Klaviyo da dahil olmak üzere giderek artan sayıda Smile Uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar, programınızı halihazırda kullandığınız araçlara bağlamanıza olanak tanır. Smile.io şu uygulama mağazalarında mevcuttur: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce ve Wix. Tam kontrol mü arıyorsunuz? Müşterilerinizi benzersiz yöntemlerle ödüllendirmeye başlamak için API'mize Smile Plus ile erişin.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluşturmak için LoyaltyLion'u kullanın.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit, dijital hediye kartları satın almanıza, göndermenize ve takip etmenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir ödül ve teşvik yazılım platformudur. Toplu göndermek, hediye kartı API'miz ile doğrudan entegre olmak veya sadakat, teşvik ve ödül programlarınız için Zapier aracılığıyla teklifleri tetiklemek için web uygulamasını kullanın. Ödül pazarını doğrudan kendi uygulamanızda da sunabilirsiniz. Kampanyalarınızı takip edip izleyin ve rakipsiz müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Ücretsiz kayıt, minimum veya abonelik yok. Sunduğunuz kartların nominal değerini ödeyin ve talep edilmeyen ödüllerin %50'sini geri alın. Kuruluşlar, Giftbit'i pazarlama teşvikleri, müşteri sadakati ve yönlendirmeleri, çalışan ödülleri ve akademik ve pazar araştırma projeleri için kullanıyor.
Paystone
paystone.com
İşletmenizi büyütmek için yazılım ve ödeme işlemleri. Her işlemde işinizi büyütmeniz için size daha fazla fırsat sunmak amacıyla müşteri etkileşimi yazılımını ve ödeme işlemlerini birleştiriyoruz.
Marsello
marsello.com
Marsello, kârlı müşteri ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olan eksiksiz pazarlama çözümünüzdür. Sadakat, e-posta, SMS, pazarlama otomasyonu, sosyal planlama, incelemeler, müşteri geri bildirimleri ve daha fazlası. Satışları pazarlama çalışmalarına göre izlemek için POS ve e-Ticaret verilerinizi tek bir kontrol panelinde bağlayın.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve Dollar Shave Club gibi DTC markalarının yanı sıra Walmart, Disney ve Nestle gibi Fortune 100 listesindeki şirketlerle de çalışır. Ayrıca Friendbuy, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşir, böylece yönlendirmeleri ve sadakati müşteri yolculuklarınıza sorunsuz bir şekilde dahil edebilirsiniz.
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sistemi, yönlendirmeleri teşvik edebilir, müşterileri tekrar ziyaretleri ve satın alma işlemleri için ödüllendirebilir ve hatta sosyal medya gönderileri oluşturabilir. Perkville'in müşteri tabanınızı artırmanıza ve işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf verilerini yakalama ve bunlara göre hareket etme yetkisi verir ve savunuculuk. Pazar lideri teknolojilerle 125'ten fazla entegrasyon, tutarlı, kişiselleştirilmiş, çok kanallı deneyimlere olanak tanır. Daha fazlasını www.annexcloud.com adresinde keşfedin.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajlar için kullanabilirler. VIP katmanları sunarak en sadık müşterilerinizi ödüllendirebilir, tavsiye programları ise yeni müşteriler çekebilirsiniz. Ek olarak, müşteri tutma oranınızı artırmak için bağlı kuruluşları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teşvik edin ve müşteri tabanınızı zahmetsizce genişletin.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz, KOBİ'lere yönelik, acentelere yönelik tasarlanmış bir Sadakat platformudur. Basılı tüm tanıtımları dijital ortama aktardık ve işletmelere ücretsiz push-bildirim kanalı sağladık. Bu, KOBİ'ler için elde tutmayı, geliri ve müşteri tabanını artırmaya yardımcı olur. Beyaz etiketli Bayi hesabı, dijital ajanslara Hizmet olarak Sadakat sunarak ek sürekli gelir elde edilmesine yardımcı olur.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo, markaların bütünsel ödül programları başlatmasına yardımcı olan, aynı zamanda kişiselleştirme motoru tarafından oluşturulan sıfır taraf ve birinci taraf verilerini toplayıp kullanan, kurumsal düzeyde, SaaS tabanlı, yapay zeka destekli bir sadakat platformudur. Zinrelo, işlemsel, sosyal, savunuculuk, katılım, davranışsal ve duygusal dahil olmak üzere sadakatin birden fazla boyutunun kilidini açmak için teknolojiyi derin veri analitiği ve sürekli strateji danışmanlığıyla birleştiriyor. Zinrelo son 14 yılda dünya çapında binlerce markayla çalıştı. Gelişen küresel iş ortağı ağımız, teknolojik yenilikler ve veriye dayalı zekamız, sadakat programınızın stratejik, benzersiz ve sonuç odaklı olmasını sağlar.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş kuponları, hediye kartlarını, tavsiyeleri, indirimleri, sadakat programlarını ve e-ticaret devlerinin yaptığı gibi hediye kampanyalarını çok düşük bir maliyetle başlatmasına, dağıtmasına ve izlemesine yardımcı oluyoruz. Voucherify, promosyon bütçesini yakmadan dönüşüm ve elde tutma oranlarınızı artırmak için esnek bir kural motoru sunar. 250'den fazla müşterinin güvenini kazandık (aralarında Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy veya Bloomberg var).
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