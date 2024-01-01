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Sadakat Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Sadakat yönetimi yazılımı, işletmelerin müşteri sadakati girişimlerini oluşturmasına, denetlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Bu araçlar, işletmelerin hem sürekli müşterileri hem de potansiyel sürekli müşterileri tanımasını sağlar ve geri dönüşlerini teşvik etmek için indirimler veya ödül puanları gibi teşviklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Esas olarak perakende, e-ticaret, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeden tüketiciye (B2C) şirketler tarafından benimsenen sadakat yönetimi yazılımı, pazarlama ekipleri için değerli bir varlık olarak hizmet vermektedir. Bu ekipler, müşteri tutmayı artırmak, tekrarlanan satışları optimize etmek ve genel müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmak için yazılımdan yararlanıyor.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Smile.io
smile.io
Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen'in ortaklık programı pazarlama ajansları ve yazılım şirketlerine yöneliktir. Şirketiniz olağanüstü sadakat programları uygulamak istiyorsa mükemmel bir eşleşme olabiliriz! İş ortağımız olmak için bizimle iletişime geçin.
Lootly
lootly.io
Lootly, e-Ticaret markalarının müşterileriyle harika ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir Sadakat ve Ödüller, Tavsiyeler ve VIP Platformudur. Lootly, 2.000'den fazla küresel ödül programına güç veriyor ve her gün milyonlarca puana ve müşteriye hizmet veriyor. Lootly, yalnızca birkaç dakika içinde k...
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz, KOBİ'lere yönelik, acentelere yönelik tasarlanmış bir Sadakat platformudur. Basılı tüm tanıtımları dijital ortama aktardık ve işletmelere ücretsiz push-bildirim kanalı sağladık. Bu, KOBİ'ler için elde tutmayı, geliri ve müşteri tabanını artırmaya yardımcı olur. Beyaz etiketli Bayi h...
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, basit, geleneksel pazarlamanın yanı sıra dijital pazarlama çalışmalarınızı da izleyen bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Shopuddy
shopuddy.com
Küçük işletmelerin, müşterilerin Apple Wallet ve Google Wallet'larına dijital ödül kartları ve kuponlar vermesini sağlayın. Markalar, geri dönen müşterilerini artırmak, müşterilerin sadakat düzeyini artırmak ve cüzdandaki cüzdan payınızı büyütmek için her türlü sadakat programını hızla uygulayabilir...
Propello
propello.com
Hızlı pazara sürülen, beyaz etiketli, ödül tabanlı müşteri sadakati yazılımı. Etkileşimi artırır, müşteri kaybını azaltır, dönüşümü iyileştirir, yeni gelir akışları oluşturur ve müşterinin yaşam boyu değerini artırır.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve lokantalar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar. Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ...
inCust
incust.com
inCust, herhangi bir işletmenin müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına, ön ödemeli ürünleri satmasına, ödemeleri işlemesine, müşteri faaliyetlerini analiz etmesine, müşterilerle iletişim kurmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan müşteri yaşam döngüsü yönetimi platformunu sunar. Perakendeciler, i...
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satı...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Marsello
marsello.com
Çok kanallı perakendeciler için Akıllı Sadakat ve Pazarlama. Tamamen kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için POS ve e-Ticaret uygulamalarınızı entegre edin.
Giftbit
giftbit.com
Ödül ve teşvik programlarınız için dijital hediye kartları satın alın, gönderin ve takip edin.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluştu...
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Yerel İşletmeniz için Akıllı Sadakat Kulübü. Parmağınızı bile kıpırdatmadan müşterilerinizi ödüllendirin, satışları artırın ve tekrarlanan işleri teşvik edin!
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, promosyonları daha büyük ve daha iyi sonuçlar için katalizör olarak yeniden tanımlama misyonundadır. Müşteri deneyiminde yeni bir kategoriye öncülük ediyoruz; PromosyonX adını verdiğimiz müşteri yaşam döngüsünün tamamındaki promosyon zorluklarını çözmek. Dönüşümü ve katılımı güçlendirmek iç...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışa...
Nector
nector.io
Nector sadakat uygulaması, işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmesi, tekrarlanan satın alımları teşvik etmesi, yeni müşteriler edinmesi, içgörü toplaması ve operasyonları kolaylaştırması için değerli bir araçtır. İşletmeler kişiselleştirilmiş sadakat programlarını uygulayarak tekrarlanan satın ...
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant, dünya çapındaki çevrimdışı işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Tescilli platformu, güçlü bir CRM sistemi, beyaz etiket uygulaması ve POS entegrasyonu sunar.
Loyale
loyale.io
Loyale, şirketlere ödül programları ve pazarlama araçları sunan bulut tabanlı bir müşteri sadakat platformudur. İş akışlarını otomatikleştirmek için Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp ve daha fazlası gibi mevcut yığınlarla entegre olabilir. Yazılım puanlar, ödüller, kuponlar, hediye kartlar...
Poket
poket.com
Poket, işletmelerin tekrarlanan satışları artırmasına ve daha fazla yeni sadık müşteri çekmesine yardımcı olan, ödüllü, hepsi bir arada Sadakat Programı Yazılımıdır. Poket ile satıcılar, hangi sektörde olurlarsa olsunlar işlerine uyacak şekilde tasarlanmış sadakat programı türlerinin herhangi bir ko...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştiri...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği al...
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırm...
Ackroo
ackroo.com
Ackroo, satıcı ve endüstri birleştirme yoluyla her büyüklükteki satıcıya pazarlama, ödeme ve satış noktası çözümleri sunmaktadır. Ackroo'nun self-servis, veri odaklı, bulut tabanlı pazarlama platformu, müşterilerini çekmek, etkileşime geçirmek ve büyütmek, bir yandan da gelirlerini artırmak için mağ...
99minds
99minds.io
99minds, müşteri katılımı, kazanımı ve elde tutulması için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Hediye Kartlarının işlenmesi ve yönetimi, Sadakat ve Ödül Programları, Kuponlar ve Tavsiye çözümleri gerektiren e-Ticaret ve mağaza içi çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformuyuz. 99minds'in en iyi yanı,...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty, Apple ve Google Cüzdan için dijital pul kartları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik dünyanın önde gelen web uygulamasıdır. Kartlarınızı çevrimiçi tasarlayın, müşterilerinize anlık mesajlar gönderin, işlem geçmişini yakalayın ve müşteri içgörülerini görüntüleyin. Hiçbir teknik bilgi gere...
Gameball
gameball.co
Gameball, ziyaretçileri ve ara sıra satın alan kişileri ömür boyu sadık müşterilere dönüştürmek için tasarlanmış bir sadakat ve oyunlaştırma pazarlama platformudur. Müşteri tabanını korumak ve büyütmek için tasarlanan oyunlaştırılmış sadakat programlarıyla mobil odaklı deneyimleri güçlendirmek.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hiss...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo, markaların bütünsel ödül programları başlatmasına yardımcı olurken aynı zamanda kişiselleştirme motoru tarafından oluşturulan sıfır taraf ve birinci taraf verilerini toplayıp bunlardan yararlanmasına yardımcı olan, kurumsal düzeyde, SaaS tabanlı, yapay zeka destekli bir sadakat platformudur...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sist...
Paystone
paystone.com
İşletmenizi büyütmek için yazılım ve ödeme işlemleri. Her işlemde işinizi büyütmeniz için size daha fazla fırsat sunmak amacıyla müşteri etkileşimi yazılımını ve ödeme işlemlerini birleştiriyoruz.
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hiss...
TapMango Merchant
tapmango.com
Basit ama güçlü müşteri tutma ve kazanma platformu. Kendi markalı ödül programınızı oluşturun.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango, işletmelere kendi sadakat programları aracılığıyla yenilikçi çözümler sunan bir Müşteri Etkileşim Platformu sağlayarak ilişkileri güçlendirir.