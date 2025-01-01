Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Günlük analiz yazılımı, hem kayıt tutma hem de içgörü için uygulama günlük dosyalarının belgelenmesini ve analizini kolaylaştırır. Bu yazılım, günlük toplamayı geliştirir ve verilerin depolanması için merkezi veritabanları sağlar. Ayrıca olayların nedenlerini ve etkilerini belirlemeye yardımcı olan önceden oluşturulmuş gösterge tabloları gibi analiz bileşenlerini de içerir. Ayrıca bu araçlar, eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmak için günlüklerin sorgulanmasına olanak tanır. İzleme yetenekleri, günlük analizinin önemli bir yönüdür ve genellikle makine öğrenimi ile desteklenerek gelecekteki anormalliklerin tespit edilmesine, tahmin edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Şirketler bu verileri performans sorunlarını anlamak, bu sorunları çözmek ve tekrarlanmayı önleyecek stratejiler uygulamak ve sonuçta uygulama performansını ve güvenilirliğini artırmak için kullanır.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
New Relic
newrelic.com
New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
Logz.io
logz.io
Logz.io, bulut ortamlarında günlük yönetimi ve analiz için tasarlanmış, gerçek zamanlı görünürlük, otomatik uyarılar ve veri görselleştirme sunan bir platformdur.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
logit.io
logit.io
Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
Sematext
sematext.com
Sematext, altyapı ve uygulama izleme, günlük yönetimi ile kullanıcı davranışlarını analiz etmeye yönelik entegre bir izleme platformudur.
OpenResty
openresty.com
OpenResty, Nginx ve LuaJIT entegre eden bir web platformu olup, geliştiricilere ölçeklenebilir web uygulamaları ve dinamik hizmetler oluşturma olanağı sunar.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için hata ayıklama, güncelleme yönetimi ve performans izleme araçları sunan bir gözlemleme platformudur.
Middleware
middleware.io
Middleware, verileri birleştirip gerçek zamanlı gözlem sağlayan bir bulut platformudur. Sorunların hızlı çözümü için metrikleri, logları ve izleri tek bir yerde sunar.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, veri yönetimi ve günlük analizi için bir gözlemlenebilirlik platformudur. Verileri gerçek zamanlı işler ve farklı kaynaklardan eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix, günlükler, metrikler ve izleme verileri için kapsamlı bir gözlemleme platformudur. Uygulama performansını izler, analiz eder ve sorunları hızlıca belirler.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta, anormallikleri tespit ederek sistemleri optimize eder ve sorun giderme süresini kısaltarak operasyonel verimliliği artırır.
Anodot
anodot.com
Anodot, AI destekli bir analiz platformudur. Gerçek zamanlı anomali tespiti yaparak iş performansını izler ve öngörücü analizle karar almayı kolaylaştırır.
Validato
validato.io
Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.
Veriato
veriato.com
Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream, verileri gerçek zamanlı işleyerek toplama, şekillendirme ve yönlendirme işlemleri yapan bir gözlemlenebilirlik ve veri akışı platformudur.
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