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Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Günlük analiz yazılımı, hem kayıt tutma hem de içgörü için uygulama günlük dosyalarının belgelenmesini ve analizini kolaylaştırır. Bu yazılım, günlük toplamayı geliştirir ve verilerin depolanması için merkezi veritabanları sağlar. Ayrıca olayların nedenlerini ve etkilerini belirlemeye yardımcı olan önceden oluşturulmuş gösterge tabloları gibi analiz bileşenlerini de içerir. Ayrıca bu araçlar, eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmak için günlüklerin sorgulanmasına olanak tanır. İzleme yetenekleri, günlük analizinin önemli bir yönüdür ve genellikle makine öğrenimi ile desteklenerek gelecekteki anormalliklerin tespit edilmesine, tahmin edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Şirketler bu verileri performans sorunlarını anlamak, bu sorunları çözmek ve tekrarlanmayı önleyecek stratejiler uygulamak ve sonuçta uygulama performansını ve güvenilirliğini artırmak için kullanır.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io, bulut ortamlarında günlük yönetimi ve analiz için tasarlanmış, gerçek zamanlı görünürlük, otomatik uyarılar ve veri görselleştirme sunan bir platformdur.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext, altyapı ve uygulama izleme, günlük yönetimi ile kullanıcı davranışlarını analiz etmeye yönelik entegre bir izleme platformudur.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty, Nginx ve LuaJIT entegre eden bir web platformu olup, geliştiricilere ölçeklenebilir web uygulamaları ve dinamik hizmetler oluşturma olanağı sunar.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo, veri yönetimi ve günlük analizi için bir gözlemlenebilirlik platformudur. Verileri gerçek zamanlı işler ve farklı kaynaklardan eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault, gömülü cihazlar için hata ayıklama, güncelleme yönetimi ve performans izleme araçları sunan bir gözlemleme platformudur.

Middleware

Middleware

middleware.io

Middleware, verileri birleştirip gerçek zamanlı gözlem sağlayan bir bulut platformudur. Sorunların hızlı çözümü için metrikleri, logları ve izleri tek bir yerde sunar.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix, günlükler, metrikler ve izleme verileri için kapsamlı bir gözlemleme platformudur. Uygulama performansını izler, analiz eder ve sorunları hızlıca belirler.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta, anormallikleri tespit ederek sistemleri optimize eder ve sorun giderme süresini kısaltarak operasyonel verimliliği artırır.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot, AI destekli bir analiz platformudur. Gerçek zamanlı anomali tespiti yaparak iş performansını izler ve öngörücü analizle karar almayı kolaylaştırır.

Validato

Validato

validato.io

Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.

Cribl

Cribl

cribl.io

Cribl Stream, verileri gerçek zamanlı işleyerek toplama, şekillendirme ve yönlendirme işlemleri yapan bir gözlemlenebilirlik ve veri akışı platformudur.

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