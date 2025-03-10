Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Anodot

anodot.com

Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri kendi bağlamlarında sürekli olarak analiz edip ilişkilendirerek veri görselleştirmenin ötesine geçer. Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan Anodot'un artırılmış analitiği, şirketleri gelir açısından kritik iş olaylarına karşı proaktif olarak uyarır ve bunların düzeltilmesini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Şirketin Bulut Maliyetleri çözümü, doğru izleme ve tahminlerin yanı sıra yıllık bulut harcamasını %40'a kadar azaltan tasarruf önerileri de sağlıyor. Fortune 500 şirketleri, bulut israfını azaltmaya ve gelir akışlarını korumaya yardımcı olmak amacıyla bulut maliyet yönetimi için Anodot'tan ve ödeme zekası için Anodot'tan yararlanıyor. Ekibimiz, genel merkezleri ABD ve İsrail'de bulunan ve dijital, finansal hizmetler ve telekomünikasyona adanmış iş birimleriyle birçok kıtaya yayılmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için www.anodot.com adresini ziyaret edin veya LinkedIn ve Twitter'da bize göz atın.