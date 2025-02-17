Günlük Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Günlük analiz yazılımı, hem kayıt tutma hem de içgörü için uygulama günlük dosyalarının belgelenmesini ve analizini kolaylaştırır. Bu yazılım, günlük toplamayı geliştirir ve verilerin depolanması için merkezi veritabanları sağlar. Ayrıca olayların nedenlerini ve etkilerini belirlemeye yardımcı olan önceden oluşturulmuş gösterge tabloları gibi analiz bileşenlerini de içerir. Ayrıca bu araçlar, eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarmak için günlüklerin sorgulanmasına olanak tanır. İzleme yetenekleri, günlük analizinin önemli bir yönüdür ve genellikle makine öğrenimi ile desteklenerek gelecekteki anormalliklerin tespit edilmesine, tahmin edilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Şirketler bu verileri performans sorunlarını anlamak, bu sorunları çözmek ve tekrarlanmayı önleyecek stratejiler uygulamak ve sonuçta uygulama performansını ve güvenilirliğini artırmak için kullanır.
Yeni Uygulama Gönder
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud, tüm teknoloji yığınınızın birleştirilmiş, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama performansı izleme, günlük yönetimi, gerçek kullanıcı izleme ve sentetik izleme için hepsi bir arada çözümlere sahip yenilikçi, birleşik bir platformdur. Mühendislik ve iş ekipleri arasındaki işbirliğini artırmak, temel neden analizi süresini azaltmak, kullanıcı davranışını anlamak ve temel iş ölçümlerini izlemek amacıyla her boyuttaki ve çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılır.
Edge Delta
edgedelta.com
Her anormalliği tespit edin ve üretim sorunlarını dakikalar içinde çözün. Geçmişte uygulamalarınızı çalışır durumda tutmak, her olası sorun için monitörler tanımlamak anlamına geliyordu.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, herhangi bir yığının içini görmenize, herhangi bir sorunda hata ayıklamanıza ve herhangi bir olayı çözmenize olanak tanır. Tüm yığınınızı görselleştirin, tüm günlüklerinizi yapılandırılmış veriler halinde toplayın ve SQL ile her şeyi tek bir veritabanı gibi sorgulayın. Web sitelerinden sunuculara kadar her şeyi izleyin. Çağrı üzerine rotasyonları planlayın, eyleme dönüştürülebilir uyarılar alın ve olayları her zamankinden daha hızlı çözün. 100'den fazla entegrasyonla iş akışınıza uyacak şekilde tasarlandı.
Validato
validato.io
Validato, üretimde kullanımı güvenli İhlal ve Saldırı Simülasyonlarını kullanan, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek ve doğrulamak için saldırgan siber saldırı yöntemlerini simüle eden sürekli bir güvenlik doğrulama platformudur.
Veriato
veriato.com
Veriato, şirketlerin uzak, hibrit ve ofis içi ortamlarında riskleri önlemelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analitiğini kullanarak oluşturduğu kategoriyi yeniden tanımladı. Veriato'nun platformu, tek bir güçlü platformda Insider Risk Management (IRM), davranışsal analitik, kullanıcı etkinliği izleme (UAM) ve veri kaybı önleme (DLP) için çözümler sunar. Veriato, izleme, uyarılar, raporlama ve ekran görüntüleri sunarak müşterilerin siber güvenlikte reaktif ve kritik olmaktan ziyade öngörülü ve proaktif olmalarına olanak tanır. Platform, küresel İşletmelerin, KOBİ'lerin ve Devlet kurumlarının daha katılımcı, üretken ve güvenli olmalarına yardımcı oluyor.
Middleware
middleware.io
Middleware, sorunların daha hızlı ayıklanması için tüm ölçümleri, günlükleri ve izleri tek bir zaman çizelgesinde bir araya getiren gerçek zamanlı bir bulut gözlemlenebilirlik platformudur. Verilerinizi ve içgörülerinizi tüm kapsayıcılarınızdan ayırmanıza yardımcı olur, geliştiricilerinizin ve DevOps'unuzun temel nedenleri belirlemesine ve sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olur. Her büyüklükteki işletme, kesinti süresini azaltmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için platformumuzu kullanıyor. Temel teklifler > Gerçek zamanlı izleme > Günlük İzleme > APM ve İzlemeler > Ölçümler, günlükler ve izlemeler gibi tüm verileri tek bir yerde görüntülemek için birleşik kontrol paneli. > Uyarılar ve bildirimler > Kök neden analizi > Uygun maliyetli > Veri Güvenliği ve koruma
OpenResty
openresty.com
OpenResty, standart Nginx çekirdeğini ve LuaJIT'i entegre eden gelişmiş bir web platformudur. Geliştiricilerin ölçeklenebilir web uygulamaları, web hizmetleri ve dinamik web ağ geçitleri oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream, ITops/SRE/SecOps/O11y ekiplerinin istedikleri verileri toplamasına, verileri ihtiyaç duydukları formatlarda şekillendirmesine olanak tanıyan, günlüklerin, metriklerin, izlemelerin ve gözlemlenebilirlik verilerinin gerçek zamanlı işlenmesine yönelik bir gözlemlenebilirlik ve veri akışı platformudur. , verileri gitmesini istedikleri yere yönlendirin ve isteğe bağlı olarak verileri yeniden oynatın; böylece müşterilerin daha fazla gözlem yapıp daha az harcama yapmasına, seçim ve esnekliğe sahip olmasına ve verileri üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyor. Doğru veri akışını doğru zamanda, doğru formatlarda, doğru hedeflere ulaştırın.
Anodot
anodot.com
Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri kendi bağlamlarında sürekli olarak analiz edip ilişkilendirerek veri görselleştirmenin ötesine geçer. Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan Anodot'un artırılmış analitiği, şirketleri gelir açısından kritik iş olaylarına karşı proaktif olarak uyarır ve bunların düzeltilmesini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Şirketin Bulut Maliyetleri çözümü, doğru izleme ve tahminlerin yanı sıra yıllık bulut harcamasını %40'a kadar azaltan tasarruf önerileri de sağlıyor. Fortune 500 şirketleri, bulut israfını azaltmaya ve gelir akışlarını korumaya yardımcı olmak amacıyla bulut maliyet yönetimi için Anodot'tan ve ödeme zekası için Anodot'tan yararlanıyor. Ekibimiz, genel merkezleri ABD ve İsrail'de bulunan ve dijital, finansal hizmetler ve telekomünikasyona adanmış iş birimleriyle birçok kıtaya yayılmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için www.anodot.com adresini ziyaret edin veya LinkedIn ve Twitter'da bize göz atın.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirmesine ve otomatikleştirmesine, yazılımı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmasına ve kusursuz dijital deneyimler sağlamasına olanak tanır.
SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik keşif ve merkezi envanter ile BT varlık yönetimi (ITAM) • Self servis için yerleşik bilgi tabanı • BT değişiklik yönetimi ve özelleştirilebilir onay iş akışları • Raporlama, SLA uyarıları ve müşteri anketleri • Uzaktan kumanda Windows®, Mac OS® X ve Linux® sistemleri • Tam bir uzaktan oturum başlatmadan sistem izleme, olay günlüğü görüntüleme ve ağ teşhisi için yerleşik araçlar • Güvenlik duvarı dışındaki son kullanıcıları desteklemek için uzaktan erişim
Coralogix
coralogix.com
Coralogix, günlükler, ölçümler, izleme ve güvenlik verileri için ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde sonsuz bilgiler sağlayan tam kapsamlı bir gözlemlenebilirlik platformudur. Benzersiz Streama© teknolojisi, indekslemeye gerek duymadan yayın içi gözlemlenebilirlik verilerini analiz etmek için kullanılır; bu, verilerinizin (hepsi) ürününüzü, operasyonlarınızı ve işinizi bilgilendirdiği anlamına gelir. Akış içindeki bileşenler, verileri endekslemeye gerek kalmadan durum bilgisi ve gerçek zamanlı uyarı sağlamak için sistem durumunu depolar; böylece gözlemlenebilirliği elde etmek için hiçbir zaman taviz verilmez. Veriler alındıktan, ayrıştırıldıktan ve zenginleştirildikten sonra, istemci tarafından kontrol edilen bir arşiv paketine uzaktan yazılır. Arşiv, platform kullanıcı arayüzünden veya CLI aracılığıyla herhangi bir zamanda doğrudan sorgulanabilir; böylece kullanıcılara verileri üzerinde tam kontrol ve erişim ile sınırsız saklama olanağı sağlanır. Herhangi bir söz dizimini kullanarak verilerinizi herhangi bir kontrol panelinden görüntüleyin ve sorgulayın. Coralogix, GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA ve ISO 27001/27701 dahil olmak üzere BDO'nun ilgili güvenlik ve gizlilik uyumluluklarını başarıyla tamamlamıştır.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. güvenlik, operasyonlar ve BI kullanım senaryolarına odaklanan bulut tabanlı bir makine veri analitiği şirketidir. Gerçek zamanlı BT içgörüleri sunmak için makine tarafından oluşturulan büyük verilerden yararlanan günlük yönetimi ve analiz hizmetleri sağlar. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Sumo Logic, Nisan 2010'da ArcSight emektarları Kumar Saurabh ve Christian Beedgen tarafından kuruldu ve Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures'tan fon aldı. , melek yatırımcı Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management ve Franklin Templeton. Mayıs 2019 itibarıyla şirket, toplam 345 milyon ABD doları tutarında VC finansmanı topladı. 17 Eylül 2020'de Sumo Logic, halka açık bir şirket olarak ilk halka arzıyla NASDAQ borsasına giriş yaptı.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksler ve ilişkilendirir. zaman verilerini grafikler, raporlar, uyarılar, gösterge tabloları ve görselleştirmeler oluşturabileceği aranabilir bir depoda tutar. Splunk, veri modellerini tanımlayarak, ölçümler sağlayarak, sorunları teşhis ederek ve iş operasyonları için zeka sağlayarak makine verilerini bir kuruluş genelinde erişilebilir hale getirir. Splunk, uygulama yönetimi, güvenlik ve uyumluluğun yanı sıra iş ve web analitiği için kullanılan yatay bir teknolojidir. Son zamanlarda Splunk, BizOps için makine öğrenimi ve veri çözümleri de geliştirmeye başladı.
New Relic
newrelic.com
Tüm yığınınızı izleyin, hata ayıklayın ve iyileştirin. New Relic, geliştirme, operasyon, güvenlik ve iş ekiplerinin verilerle ilgili yazılım performansı sorunlarını çözdüğü yerdir. New Relic, web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmetlerinin performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bulut tabanlı yazılımlar geliştiren, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için bir gözlemlenebilirlik aracıdır. Cihazlarınız sahada konuşlandırıldıktan sonra kapsamlı hata ayıklama ve kilitlenme verilerinin yanı sıra kritik sağlık ve performans ölçümlerini otomatik olarak toplayın. Memfault ayrıca OTA güncellemelerinin filonuza dağıtımını kontrollü, tekrarlanabilir ve düşük riskli bir süreçle yönetmenize olanak tanır. Memfault, Linux, Android çalıştıran tüm gömülü cihazları ve herhangi bir RTOS veya yalın donanım çalıştıran MCU'ları destekler.
Logz.io
logz.io
Logz.io, bulutta yerel işletmelerin ortamlarını izlemesine ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olur. Logz.io Open 360TM Platformu, Logz.io Open 360TM Platformu, Günlükler, Metrikler ve İlgili Açık Kaynak yeteneklerini birleştirerek ve genişleterek gözlemlenebilirliği yüksek maliyetli, düşük değerli bir yükten yüksek değerli, düşük maliyetli, daha iyi iş sonuçları sağlayan bir hizmete dönüştürür. İzler – bulut tabanlı SIEM biçimindeki güvenlik izlemeyle tamamlanır. Artık geliştiriciler ve mühendisler, herkesin karşılayabileceği bir maliyetle, tek bir kullanıcı arayüzü ve birleştirilmiş aracı kullanarak ölçeklenebilir ve kullanımı kolay Açık Kaynak üzerine kurulu uçtan uca, bulutta yerel bir gözlemlenebilirlik yığınını kullanabilirler. Proaktif sorun giderme, daha hızlı ürün teslimatı ve tam olarak desteklenen bir SaaS gözlemlenebilirlik platformunun kilidini açarken aynı zamanda zaman ve maliyet açısından verimliliği bir araya getirin.
logit.io
logit.io
Logit.io, Grafana, ELK ve Open Distro'yu yönetmek için hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarından binlerce kullanıcı tarafından dünya çapında kullanılan bir günlük yönetimi platformudur. Platform ayrıca eksiksiz bulut gözlemlenebilirliği, altyapı izleme ve iş analitiği için bir çözüm sunar. Logit.io ayrıca tamamen ISO 27001 sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur.
Mezmo
mezmo.com
Eski adıyla LogDNA olan Mezmo, verilerinizi yönetmek ve bunlar üzerinde işlem yapmak için kullanılan bir gözlemlenebilirlik platformudur. Kurumsal düzeyde uygulama geliştirme ve dağıtım, güvenlik ve uyumluluk kullanım örneklerini desteklemek için günlük verilerini alır, işler ve yönlendirir.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izlemeyi, uygulama performansı izlemeyi ve günlük yönetimini entegre eder ve otomatikleştirir. Datadog, dijital dönüşümü ve bulut geçişini sağlamak, geliştirme, operasyonlar, güvenlik ve iş ekipleri arasında işbirliğini artırmak, uygulamaları pazara sunma süresini hızlandırmak, sorun çözme süresini kısaltmak ve uygulamaları güvenli hale getirmek için her boyuttaki ve çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılır. ve altyapı, kullanıcı davranışını anlayın ve temel iş ölçümlerini izleyin.
© 2025 WebCatalog, Inc.